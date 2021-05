So kämpft sich Künstler Sebastian Maria Otto zurück ins Leben 

Hannover

Er gibt es offen zu: „Ich habe es weder realisiert noch verarbeitet. Das wird wohl auch noch dauern.“ Sebastian Maria Otto (47) nennt es „das Ereignis“, das ihn am 17. September 2020 ereilt hat. Der Mann, der nicht nur mit seiner Kunst die Stadt verzückt, hatte ein Aneurysma. Die Hirnblutung kostete ihn beinahe das Leben. In dieses hat er sich nach Klinik- und Reha-Aufenthalt mittlerweile wieder zurückgekämpft. So wie vorher wird es aber wohl nie wieder mehr sein.

Lächelnd erscheint der 47-Jährige im Hinterhof der Agentur „Qoop“ seines Freundes Torben Paradiek (37), gleichzeitig Hauptquartier ihres „Niemand“-Gins, den die beiden vertreiben. Und auch die Sonne lächelt an diesem Brückentag nach Himmelfahrt vom Himmel, bahnt sich ihren Weg durch die Wolken. „Ich bin zurück“, sagt Otto und lässt sich auf ein Sofa plumpsen, „die bunten Farben sind wieder da.“ Es ist ein Wunder, dass der Mann mit dem lausbübischen Blick hier so selbstverständlich reinmarschiert, wo er im Herbst vergangenen Jahres von Notärzten herausgetragen wurde.

„Dort ist es passiert“, sagt er und zeigt auf einen ockerfarbenen Sessel aus Leder. Da hatte er gesessen und telefoniert, als er wie aus dem Nichts zusammensackte. Sein Kompagnon Torben arbeitete in der oberen Etage, dachte zunächst an einen Schwächeanfall. „Mir war nicht klar, dass das so eine schwerwiegende Sache sein könnte“, so Paradiek. Wie schlimm es um seinen Freund und Geschäftspartner wirklich stand, sollten erst die nächsten Tage zeigen.

Freunde fürs Leben: „Ich wusste, dass zwischen uns eine Freundschaft besteht“, sagt Sebastian Maria Otto (links) über Torben Paradiek. „Jetzt habe ich es auch gesehen.“ Quelle: Heusel

In der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wurde Otto von Spezialisten operiert, in einem siebenstündigen Eingriff brachten sie die Gehirnblutung unter Kontrolle. Vier Wochen wurde der Patient auf der Intensivstation versorgt und aufgepäppelt, ehe er in eine mehrwöchige Reha nach Hessisch Oldendorf gebracht werden konnte. In der neurologischen Fachklinik musste der Kreativkopf all das, was uns im Alltag meist selbstverständlich erscheint, neu lernen – etwa das Gehen.

Im Zusammenhang mit dem Aneurysma erlitt der Künstler einen Schlaganfall, der die linke Körperhälfte in Mitleidenschaft gezogen hat, im linken Fuß besteht eine Spastik, das vollständige Gefühl in der linken Hand fehlt. Mit Medikamenten sowie täglicher Physio- und Ergotherapie arbeitet er unermüdlich daran, die Einschränkungen zu verringern. „Ich muss mich jeden Tag aufs Neue in Geduld üben und Fortschritte erkennen“, gesteht er. „Ich bin wie in einem Traum gefangen, aus dem ich einfach nicht herauskomme. Ich will einfach nur zurück.“

Seine Kunst: Bilder wie diese verkauft Sebastian Maria Otto unter seinem Label „Cutiepatootie“. Quelle: Heusel

Er schnipst mit den Fingern, weiß aber, dass er dieses „dynamische und komplexe Leben“, was er bis zu dem Zeitpunkt geführt hatte, eben nicht mit einem Fingerschnipsen zurückbekommt. „Ich war immer der Erste, der kam und der Letzte, der ging“, beschreibt er die Zeit vor dem „Ereignis“. Malen und Kreativsein, sein großes Netzwerk, sein geliebter Rotwein: Alles in allem geballte Leidenschaft. „Doch auch die kann zum Monster werden und dich auffressen.“

Otto will bald wieder im Atelier malen

Nie von allem genug bekommen, dies und jenes noch unbedingt machen wollen, „das kann gefährlich werden“. Von schlechten Gedanken will er sich jedoch nicht lenken lassen, viel mehr richtet er seinen Blick nach vorne. Und für die Zukunft hat er klare Visionen: „Ich sehe mich in meinem Atelier malen.“ Dem Raum am Volgersweg will er so schnell wie möglich wieder Leben einhauchen. „Es ist ein so wunderbarer Rückzugsort, den ich mir dort geschaffen habe. Dort habe ich gewirkt, Leute getroffen, sie umarmt, geweint.“

Unbeschwerte Zeiten: Sebastian Maria Otto kämpft sich in die Normalität zurück. Seinen eigenen Wein, Rosé und Weißen, verkauft er weiterhin. Quelle: privat

Zurzeit wohnt er bei seinen Eltern in Springe, ist aber auf der Suche nach einer eigenen Bleibe, die er mit seinem ältesten Sohn beziehen will. Nächstes Level wäre zu malen. Das Gefühl in der linken Hand muss dafür zurückkehren, eigene vier Wände sollen zudem mentale Stärke und Sicherheit bringen. Zurzeit ist er damit beschäftigt, über sein Label Cutiepatootie bereits fertiggestellte Bilder zu verkaufen. „Im Atelier sind noch wahre Schätze vorhanden. Und ich bin so froh, dass es Leute gibt, die heiß auf die Bilder sind.“ Im Angebot hat er im Format DIN A 2, A3 und A 4, außerdem niedliche Zigarrenboxen aus Holz, die er bemalt hat. Darüberhinaus besitzt er noch einige Kunstwerke im XXL-Format – Preis und Weitergabe sind auf Anfrage verhandelbar.

Seine Kunst: Bilder wie diese sind das Merkmal des Künstlers Sebastian Maria Otto. Quelle: Heusel

Denn, so viel ist sicher, so wie vor dem „Ereignis“ wird er nicht mehr malen (können). „Die Bilder stammen aus einer Zeit, die es so nicht mehr geben wird“, so Otto. Was bleiben wird, ist der Wiedererkennungswert seiner wunderbaren, oftmals so traurig wirkender Wesen: „Dieser Teil von mir ist immer noch da. Genau wie die Vorliebe, gewisse Farbkombinationen zu verwenden.“ Etwa Pastellblau mit Pink zu benutzen.

Apropos Wiedererkennung: Im NP-Gespräch berichtete Otto noch von einer ganz besonderen Begegnung – bei Instagram. Dort hatte eine Nutzerin einen Beitrag mit seiner Kunst gepostet, die er dann geteilt hat. Daraufhin schrieb ihn die Frau an: Während seines MHH-Aufenthalts hatte sie ihn auf der Station gepflegt und den einstigen Patienten anhand seiner Tattoos – er hat am Körper mehrere Bilder seiner Wesen tätowiert – mit den Kunstwerken in Verbindung gebracht. Gänsehautmoment.

Bleibt zu wünschen, dass Sebastian Maria Otto noch ganz viele solcher schönen Augenblick erlebt – und seine Fans auch!

Von Mirjana Cvjetkovic