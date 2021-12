Hannover

Was hat er nicht alles versucht. „Ich habe Salben aufgetragen, Tinkturen benutzt, das Internet auf der Suche nach Lösungen auf links gedreht. Vergeblich. Und dabei aber eine Menge Geld gelassen.“ Steffen Janczak (37) zuckt mit den Schultern, „gegen die Natur kann man nun mal wenig ausrichten.“

Janczak war Anfang 20, als sich erste Geheimratsecken bildeten. Interessiert hat ihn das zunächst nicht weiter. Auch als es schlimmer wurde und erste Sprüche kamen wie „Du hast einen Hubschrauberlandeplatz auf deinem Kopf“, störte ihn das noch nicht. Irgendwann wurde der Blick in den Spiegel doch kritischer: „Ich arbeite in der Modebranche und dachte ,Oh, bist du alt geworden.’“ Attestiert wurde ihm übrigens ein erblich bedingter Haarausfall – mütterlicherseits.

Vorher, nachher: Steffen Janczak zeigt auf seiner Instagramseite, wie sein Kopf aussah, ehe ein das Haarteil anbrachte. Quelle: Behrens

Der Einzelhandelskaufmann recherchierte in Sachen Haartransplantationen, kam allerdings zu dem Schluss, dass „die Anbieter vor allem eines tun: mit deiner Hoffnung spielen“. Tausende Euros für mehrere schmerzhafte Eingriffe, eine unbefriedigende Anwachsquote der Haare, die im Zweifel flusig und dünn werden und dann abbrechen. „Das wollte ich alles nicht.“ Was nun?, fragte er sich und entdeckte 2019 in den sozialen Medien erstmals eine Lösung für sich: Haarsysteme.

Im Rohzustand: Aus solchen Haarsystemen lässt sich Steffen Janczak das Stück für seinen Kopf zuschneiden. Quelle: Christian Behrens

„Früher sagte man Toupet, dafür wurde synthetisches Haar benutzt“, weiß der hannoversche Storemanager des Modeunternehmens Lacoste. Heute wird Echthaar verwendet, das meiste stammt aus Asien. Janczak bestellte sich ein Haarteil über einen ausländischen Anbieter und suchte sich dann Hilfe – bei Friseurmeisterin Betty Göbel, einer Perücken- und Feinhaarspezialistin in Hemmingen. „Man bekommt das Haarsystem quasi roh, es muss zunächst auf die eigene Kopfform zugeschnitten werden“, so der 37-Jährige. Das Anbringen erfordert ebenfalls eine gewisse Fingerfertigkeit. Die Beschaffenheit des Haars ist bei jedem anders, adäquate Beratung also wichtig, vom finalen Haarschnitt mal ganz abgesehen.

Es gibt Haarsysteme, die auf Tüll oder Folie geknüpft werden, außerdem mit speziellen hautfreundlichen Klebestreifen versehen sind. „Zunächst ist es ungewohnt, man muss sich erst einmal damit anfreunden“, weiß Janczak. Was sich bei ihm umgehend einstellte: „Ein unglaublicher Schub an Glück und Selbstwertgefühl. Ich fand es mega, sah gleich viel jünger aus. Das verstehen nur Leute, die keine Haare haben.“ Ein Geheimnis aus seiner neuen Haarpracht hat er nie gemacht, allerdings redet er heute weniger davon als zu Beginn.

Steffen Janczak *5. November 1984 in Salzwedel. Nach dem Realschulabschluss absolviert er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Er wechselt vom Lebensmittelbereich in das Thema Textil, findet 2008 den Einstieg bei Ed Hardy in Berlin. Zwei Jahre später leitet er eine Camp-David-Filiale in Wolfsburg, dann in Hannover. Nach einigen Stationen bei Premiummarken landet er bei Lacoste, ist Store Manager an der Karmarschstraße. Zweites Standbein ist die Arbeit mit Haarsystemen. Janczak lebt mit seinem Hund, Jack Russel Terrier Kenny (15), in der List. Er geht gerne essen, joggt und fährt Rad.

„Ich wurde dann immer gleich angestarrt, Leute haben förmlich nach dem Ansatz auf meinem Kopf mit Blicken gesucht.“ Während hierzulande die Scham bei Männern noch sehr hoch sei, sei das Tragen von Haarsystemen in Amerika und Asien viel verbreiteter. Mittlerweile kommt Janczak super mit seinen Ersatzhaaren (Kosten 200 bis 300 Euro) klar – in der Regel hält ein System drei Monate, manchmal bis zu einem halben Jahr. Shampoonieren, pflegen, föhnen setzt diesem Haar zu, etwa alle zwei Wochen muss es neu angebracht werden.

Sein Wissen gibt der gebürtige Salzwedeler in den sozialen Medien weiter, er ist bei Instagram eine echte Institution geworden. Dort folgen ihm auf seiner Seite stefano.official derzeit 19.300 Leute. Männer rund um den Globus stellen ihm Fragen, holen sich Rat. Er teilt auch Videos davon, wie er sich zunächst Teile des Kopfes rasiert und dann Schritt für Schritt das Haarteil anbringt oder anbringen lässt. „Es ist toll, wie vielen Menschen ich Mut machen und dadurch etwas bewegen kann.“

Mann mit Mähne: Steffen Janczak weiht NP-Redakteurin Mirjana Cvjetkovic in die Geheimnisse von Haarteilen für Männer ein. Quelle: Behrens

Sogar eine amerikanische Firma ist auf ihn zugekommen, will durch Janczak und dessen Aufklärungsarbeit geschäftlich in Deutschland und England Fuß fassen. „Ich schaffe das bald gar nicht mehr alleine, bräuchte ein Management“, sagt er und lacht – meint das aber alles andere als im Spaß. Neben seinem Job an der Karmarschstraße nimmt die Instagramarbeit nämlich die meiste Zeit in Anspruch, ein Blog ist Planung. „Es juckt mich nicht, was andere sagen. Wenn ich keine Lust mehr darauf habe, rasiere ich mir halt eine Glatze.“

Von Mirjana Cvjetkovic