So genießt 96-Legende Steven Cherundolo das (Trainer-)Leben in den USA

Die sportliche Bilanz, die er bislang ziehen kann, sieht so aus: „Neun Spieltage sind durch und wir haben mehr Spiele verloren als gewonnen.“ Steven Cherundolo (42) schmunzelt und zeigt Verständnis: „Meine Mannschaft wurde neu zusammengestellt und hat in dieser Liga noch keine Erfahrung.“ Cherundolo ist seit März Trainer – oder wie sie in Amerika sagen Chefcoach – der Las Vegas Lights FC. Der Klub spielt in der zweiten Liga und ist kleiner Bruder des Vereins Los Angeles FC. In L.A. wird trainiert, die Heimspiele werden im Cashman Field Stadion von Las Vegas ausgetragen.

Für den Sportler, der 15 Jahren bei Hannover 96 kickte – davon lange Zeit als Kapitän –, hat die Rückkehr in sein Heimatland aber mehr als nur eine berufliche Note: Die gesamte Familie hat in diesen Tagen ihren Lebensmittelpunkt an die Westküste verlagert. Nachdem der 42-Jährige schon im März in die Staaten gezogen war, folgten Gattin Mandy (39) sowie die Töchter Liv (7) und Bella (5).

Offiziell: Steven Cherundolo hat beim DFB die Ausbildung zum Fußballtrainer absolviert. Quelle: privat

„Wir freuen uns total auf diesen neuen Abschnitt in unserem Leben“, so der Fußballtrainer im Videogespräch mit der NP. „Die Erfahrung ist unbezahlbar.“ Seine beiden Mädels sind zweisprachig aufgewachsen, die Ältere hat bereits die International School besucht – sprachliche Barrieren wird es schon mal keine geben.

Mandy Cherundolo hatte sich zuletzt als Fotografin mit eigenem Studio am Lister Platz selbstständig gemacht, ein Mangel an Foto-Motiven ist in der neuen Heimat nur schwer vorstellbar. Steven Cherundolo findet den Weg zurück nach Amerika insgesamt jedenfalls „ganz schön verrückt“. Mit seiner Familie lebt der Südkalifornier nun in Santa Monica. Die Küstenstadt ist für ihren ewig langen Strand, den Santa Monica Pier und den turbulenten Vergnügungspark Pacific Park berühmt.

Leben jetzt in Amerika: Steven Cherundolo ist mit seiner Frau Mandy und den Töchtern Liv und Bella (vorne) nach Santa Monica bei Los Angeles gezogen. Das Foto entstand als Weihnachtsgruß. Quelle: privat

Und er selbst ist seit Kurzem auch ganz offiziell eine Berühmtheit: Der 42-Jährige ist in die US-amerikanische „National Soccer Hall of Fame“ aufgenommen worden! Eine Überraschung, die ihn neulich ganz schön aus der Fassung gebracht hat. Denn eigentlich dachte Cherundolo, dass er an jenem 10. Juni für den Sender ESPN aus dem Homeoffice das Spiel der amerikanischen Nationalmannschaft gegen Costa Rica analysieren sollte, so etwas macht er als Experte häufiger.

„Ich hatte mit meinen Kollegen Tim Howard und Taylor Twellman gerade zwei Minuten über das Spiel gesprochen, als Tim plötzlich anfing eine emotionale Rede zu halten“, erinnert sich Cherundolo. Ungläubig starrte er auf den Bildschirm seines Laptops. „Was erzählt er mir denn da?“, schoss es ihm durch den Kopf, aus dem Augenwinkel bemerkte er, dass plötzlich um ihn herum Leute auftauchten, „meine Mutter und meine Geschwister“. Auch Gattin Mandy war über Facetime live am Handy zugeschaltet, als ihrem Mann die Ehrung verkündet wurde.

Cherundolo wird in Live-Sendung mit Auszeichnung überrascht

„Alle wussten Bescheid – nur ich nicht“, erzählte er der NP und trotz der 9.165 Kilometer Entfernung zwischen Hannover und Los Angeles, neun Stunden Zeitverschiebung und einem Gespräch über den Bildschirm war unschwer zu erkennen, dass ihn das Ereignis immer noch zu Tränen rührt. „In dem Augenblick kamen allerdings weniger Emotionen rüber, als ich eigentlich gespürt habe. Ich habe einfach nur versucht, ruhig zu bleiben. Leider war es live, es gab keinen zweiten Versuch“, so Cherundolo lachend. Über das Länderspiel wurde dann auch nicht mehr gesprochen, „ich war zu nichts mehr zu gebrauchen.“ Nur am Rande: Die USA haben 4:0 gewonnen.

Live dabei: Steven Cherundolo freut sich mit seiner Mutter Ann und den Schwestern Gina (links) und Kristi über die Auszeichnung. Ehefrau Mandy (auf dem Bildschirm rechts) gratuliert ihrem Liebsten aus der Ferne. Quelle: Twitter/LAFC

Cherundolo ist sich bewusst, dass es etwas Besonderes ist, in die Ruhmeshalle des US-amerikanischen Fußballs gewählt worden zu sein: „Es gab nicht viele Spieler, die das geschafft haben.“ Aus 40 Finalisten wurde er in diesem Jahr gewählt, neben ihm wurden noch Nationalspielerin Christie Pearce (46), Jaime Moreno (47) und Kevin Payne (68) ausgezeichnet. Am 2. Oktober folgt im Toyota Stadium von Frisco (US-Bundesstaat Texas) die offizielle Zeremonie.

Der Ex-Fußballprofi weiß aber auch, dass er einen Weg gegangen ist, der von Spitzenspielern nicht oft beschritten wird: Mit 19 Jahren kam er 1999 zu Hannover 96 – und blieb bis zum Karriereende im März 2014. „Ich habe nie einen Grund gesehen, den Verein zu wechseln“, erklärt Cherundolo heute. Er zog es vor, sich immer weiter zu entwickeln: sportlich wie menschlich. „Ich würde jedem jungen Spieler raten, so lange wie möglich in einer Stadt zu bleiben. Die Freundschaften, die ich geschlossen haben, sind unbezahlbar. Das würde ich nie gegen die Zeit bei ein paar weiteren Vereinen eintauschen.“

Ziemlich beste Freunde: Steven Cherundolo und Sascha Casado bei einem Benefizfußballturnier. Quelle: Archiv

Zu seinen engsten und besten Freunden zählt er seinen 96-Teamkameraden Altin Lala (45) sowie Unternehmer und Gastro-Allrounder Sascha Casado (46). „Meine Jungs kommen mich besuchen, so bald es geht. Sie freuen sich schon auf die Spiele und das Nachtleben.“ So lange konzentriert er sich weiter auf die sportliche Arbeit mit den Las Vegas Lights. Dort trainiert er 15- bis 23-Jährige, Trainer wie Spieler verstehen und schlagen sich bislang gut. Cherundolo sieht sich als verständnisvoller Coach, „der seinem Team Fehler zugesteht, dann aber auch fordert, dass sie daraus lernen und Leistung bringen“.

Cherundolo mit eigener Trainer-Philosophie auf dem Platz

Auf dem Platz bringt er seine ganz eigene Philosophie ein, erinnert sich aber auch gern an Dinge, die er mit seinen Trainern Ralf Rangnick (63), Tayfun Korkut (47) und Ewald Lienen (67, „ihn weiß ich besonders zu schätzen“) erlebt hat. Eins will er nie tun: „Etwas spielen oder predigen, was ich nicht bin.“

Videotelefonie: Steven Cherundolo klönt mit NP-Reporterin Mirjana Cvjetkovic. Die beiden kennen sich seit Anfang der 2000er Jahre. Quelle: Cvjetkovic

Zum Schluss macht der Amerikaner noch ein Geständnis: Er und seine Frau Mandy sind insgeheim Fans von David Hasselhoff (68, „Looking for Freedom“)! „Sogar meine Kinder grölen seine Songs schon im Auto mit.“ Cherundolos Schulfreunde überraschten ihren Kumpel Stevie mit einem Gruß des Sängers und Schauspielers: Der „Baywatch“-Star gratulierte Cherundolo in einer Story bei Instagram zu der Aufnahme in die „Hall of Fame“. Der Geehrte war begeistert: „Das war einfach nur geil.“ Und auch wir beglückwünschen den einstigen Spieler der Roten mit der Rückennummer 6, der 96-Fans so viele Jahre glücklich gemacht hat.

Wer weiß, vielleicht sieht man ihn hier auch wieder. Er selbst schließt das nicht aus. „Zunächst wünsche ich Hannover 96 und Jan Zimmermann alles Gute“, so der 42-Jährige, der mit dem neuen Trainer die Ausbildung zum Fußballlehrer absolviert hat. „Ich freue mich, immer wenn ich wieder nach Hannover komme. Ganz gleich, ob für eine Woche oder 22 Jahre.“

Von Mirjana Cvjetkovic