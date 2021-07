So fiebert Alyssa Drichel ihrem Konzert in Hannover entgegen

Hannover

Ziemlich genau eine Woche vor ihrem Auftritt ist Alyssa Drichel (27) cool. Die Sängerin läuft auf der Gilde-Parkbühne zwischen den schwarzen Plastikstühlen umher, steigt auf die Bühne, schnuppert schon mal Konzertluft – nur ohne Publikum. „Wenn ich dann meine Eltern und Freunde in der erste Reihe sitzen sehe, sieht das ganz anders aus.“ Drichels großer Tag ist der 14. Juli. An dem Mittwoch tritt die 27-Jährige als Support von Michael Schulte (31, „You let me walk alone“) auf. Damit macht sie sich auch ein Geburtstagsgeschenk, zwei Tage später wird sie 28.

So ganz unerfahren ist die junge Frau aber nicht. Sie hat mehrfach mit ihrer Band auf der Bühne gestanden, sich 2016 beim Festival „Summer in the City“ die Bühne am Raschplatz mit Lea (28) geteilt, 2019 war sie beim Oldenburger Picknick-Konzert Vorgruppe von Tom Beck (43). Dennoch wird der Gig bei der „Back on Stage“-Reihe ein besonderer – auch weil sie neue Songs im Gepäck hat.

Glitzer, Glamour und Gesang: Alyssa Drichel liebte schon als kleines Mädchen die Musik. Quelle: privat

Schon seit Kindertagen war sie von Musik umgeben: „Tina Turner lief bei uns rauf und runter“, erzählt Drichel der NP, „auch wenn meine Eltern selbst nicht musikalisch sind, bin ich damit aufgewachsen.“ Zu Michael Jackson (†50) hat Klein-Alyssa am liebsten getanzt, „ich bedauere, dass ich ihn nie live sehen konnte.“ Trost: Während einer Amerikareise besuchte sie das Grab des „King of Pop“ im Forest Lawn Memorial Park bei Los Angeles.

Ihr selbst liegt englischsprachige Musik auch, allerdings hat sich die junge Frau für Songs auf Deutsch entschieden: „In deutscher Sprache kann ich einfach das aussagen, was ich wirklich möchte“, erklärt die Musikerin, die ihre Texte über Alltägliches im Leben, Liebe und Freundschaft selbst verfasst. Bislang sind von ihr Lieder wie „Neue Welt“, „Die Erste“ und „Licht“ erschienen. Letzteres hat sich im Oktober vergangenen Jahres veröffentlicht, mitten in der Coronakrise.

„Der Song sollte ein Zeichen für die Krise in der Kultur sein und in dunklen Zeiten auch Optimismus versprühen“, erläutert sie ihre Ambition. Im September folgt die nächste Single. „Idealist“ heißt sie und die 27-Jährige freut sich schon, sie nächsten Mittwoch vor Publikum zu präsentieren.

*16. Juli 1993 in Hildesheim. Nach dem Abitur im Jahr 2013 absolviert sie im Musikzentrum Hannover eine dreijährige Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Der Punkt, an dem sie merkt, „dass ich Bock habe, die Seiten zu wechseln, nicht das Mädchen für alles für andere zu sein, sondern mich um meine Leidenschaft zu kümmern“. 2009 gewinnt sie in ihrer Heimatstadt den Contest „Hildesheim sucht den Superstar“, ist 2014 auf Tour. Während des Studiums lebt sie in der List, zieht dann wieder nach Hildesheim. Drichel hat eine Schwester, Marleen – benannt nach dem gleichnamigen Song von Marianne Rosenberg (66). Außerdem zieren Tattoos ihren Körper. „Zeit fließt“ lautet ein Schriftzug auf ihrem rechten Oberarm.

Auch wenn sie dann nur mit dem Gitarristen Vincent Heller auf der Bühne steht – die Künstlerin spielt sonst mit einer dreiköpfigen Band –, will sie es richtig krachen lassen. „Musik mit viel Bumms“ – das ist das, was sie mag. „Man kann doch mal auf die Kacke hauen“, sagt sie lachend, „und ich finde es cool, nicht nur im Kartoffelsack aufzutreten.“ Glitzer und Glamour, damit garniert sie ihre Show. So wie sie es auch schon in Las Vegas gesehen hat. Oder bei Alexa Feser (41), deren Musik sie gerne hört.

Liebt es, zu reisen: Wie vielen anderen auch machte Alyssa Drichel einen Strich durch Urlaubsplanungen. Hier war sie 2017 in San Francisco. Quelle: privat

Auch sonst macht Drichel ihr Ding. Was nicht ausschließt, unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln. So wie im Jahr 2016, als sie ein halbes Jahr lang zum Ensemble des Musicals „Forever Young“ gehörte. Ex-DSDS-Sieger Mehrzad Marashi (40) war musikalischer Leiter in Hamburg, engagierte die junge Frau aus Hildesheim. Vermutlich, weil sie neben ihrem Talent durch ihre Leichtigkeit überzeugte: „Ich bin ja eigentlich Veranstaltungskauffrau, aber mache das hier heute mal mit“, hatte sie damals bei der Audition gesagt. „Das fanden sie toll.“

Sie schreibt eigene Songs, singt aber auch Helene Fischer

Sie zog das Projekt durch, stellte für sich aber fest: „Interessant, aber etwas, bei dem ich selbst kreativ werden kann und nicht immer nur das gleiche Lied nachsinge, gefällt mir mehr.“ Die Frau, die sich selbst als „Rampensau, die gern vorne steht“ bezeichnet, kann von der Musik (noch) nicht leben. Deshalb nimmt sie Engagements an, singt auf Hochzeiten: „Wenn sich dann jemand Helene Fischer wünscht, dann singe ich das auch.“

Im Gespräch: Alyssa Drichel (rechts) mit NP-Gesellschaftsreporterin Mirjana Cvjetkovic an der Gilde-Parkbühne. Quelle: Dröse

Die Gage investiert sie in eigene Projekte. Außerdem gibt sie Kindern und Jugendlichen aus Syrien und Afghanistan Deutschunterricht. Das kann sie, denn sie hat in Hannover Sonderpädagogik am Königsworther Platz studiert. Übrigens noch eine Gemeinsamkeit mit Popstar Lea: „Ich habe sie auch ein paar mal im Treppenhaus gesehen.“ Wer weiß, vielleicht begegnen sie sich auch in musikalischer Hinsicht – beide spielen immerhin bei „Back on Stage“.

Alyssa Drichel tritt am 14. Juli als Vorband von Michael Schulte auf der Gilde-Parkbühne auf. Tickets kosten zwischen 36,40 und 41,90 Euro und sind in den NP-Ticketshops (etwa Lange Laube 10) und online unter neuepresse.de/tickets erhältlich.

Von Mirjana Cvjetkovic