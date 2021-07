Hannover

Dass sie, wie in den Gazetten zu lesen ist, alle Pärchenfotos bei Instagram gelöscht hat, ist Quatsch. Das Bild vom 30.Juni, auf dem Jimi Blue Ochsenknecht (29) den kugelrunden Babybauch von Yeliz Koc (27) unter Wasser abknutscht, ist immer noch auf ihrer Instagramseite vorhanden. Was fehlt ist, dass der 29-Jährige nicht mehr in ihrer Followerliste vorhanden ist, niemand aus der gesamten Ochsenknecht-Familie ist derzeit dort zu finden. Wolken am Liebeshimmel?

Die NP hat bei Yeliz’ Schwester Filiz Rose-Koc (34) nachgefragt, sie ist für das Management zuständig: „Wir wollen dazu nichts sagen“, so die ältere Schwester auf Nachfrage. Genau wie ihre Schwester ist auch sie schwanger, erwartet allerdings bereits ihr zweites Kind, Tochter Bella (4) bekommt ein Geschwisterchen. Die Internetgemeinde sorgt sich indes um die Beziehung von Yeliz Koc und dem Schauspieler.

Doppeltes Babyglück: Filiz Koc-Rose (links) erwartet einen Jungen, ihre Schwester Yeliz ein Mädchen. Quelle: Instagram/Yeliz Koc

Das Paar war vor wenigen Wochen erst nach Hannover gezogen, besuchte gemeinsam etwa die Neueröffnung des Pier 51 am Maschsee. Ein gemeinsames Foto wollte sie dort allerdings nicht, wegen der fiesen Schwangerschaftsübelkeit fühlte die 27-Jährige sich einfach nicht danach. Mittlerweile befindet sie sich in der 27. Woche, all zu lange ist es bis zur Geburt des Babys, es wird ein Mädchen, also nicht mehr. Rein rechnerisch müsste es in der zweiten Oktoberhälfte soweit sein.

Von Mirjana Cvjetkovic