Shops in Hannover: Hier werden Hunde und Katzen verwöhnt

Seit fünf Jahren betreibt Anna-Natascha Gaedeke ihre Tierphysiotherapie-Praxis am Volgersweg 50. Vor einem Jahr ist an gleicher Adresse „Cookies Laden“ dazugekommen – hier gibt es alles, was Frauchen und Herrchen für ihr Haustier brauchen. In ihrem Ladengeschäft und Onlineshop verkauft Gaedeke um die 500 Produkte: Snacks, Geschirre, Kleidung, Pflegeprodukte, Näpfe, Decken, Spielzeug, Kauartikel, orthopädische Betten und vieles mehr.

„Es ist bombastisch angelaufen, obwohl ich wegen Corona gar keine Eröffnungsfeier machen konnte.“ Ein Schwerpunkt in „Cookies Laden“ liegt auf der Ernährung, die Auswahl in der Frischfleischtheke ist riesig. „Hier können Hundehalter ganz gezielt nach den Bedürfnissen ihrer Tiere einkaufen“, sagt die Tierphysiotherapeutin. Ihr Staffordshire Terrier ist Namensgeber des Shops – denn Cookie ist hochallergisch. „Es hat ewig gedauert, bis ich rausgefunden habe, dass Cookie nur Hirsch, Ente und Känguru verträgt.“ Nun will sie anderen Hunden mit Allergien eine gute Versorgung bieten. „Der Hund“, sagt sie, „ist längst ein vollwertiges Familienmitglied geworden. Er wird medizinisch immer besser behandelt und darf ruhig etwas verwöhnt werden.“

Dass Tierbedarf nicht nur praktisch, sondern auch ästhetisch sein kann, beweisen seit zehn Jahren Anja Staege-Thylmann und Carsten Thylmann in ihrem Fachgeschäft „Style Cats“ an der Marienstraße 52. Moderne und stylishe Kratzbäume sind ihr größter Verkaufshit, doch ihr Gesamtsortiment umfasst rund 350 Artikel – Möbel, Spielzeug und Zubehör. „Unser Anspruch ist es, Funktionalität und Ästhetik zu vereinen und auf Nachhaltigkeit und Regionalität zu achten“, sagt Anja Staege-Thylmann. Von ihren Kunden hörten sie oft den Satz: „Endlich schöne Katzenmöbel, wir sind so froh, dass es sie gibt!“

Der Zuspruch ist durch Corona noch gewachsen. „Die Menschen waren mehr zu Hause, haben ihre Wohnungen verschönert“, sagt Carsten Thylmann, der die Produkte für „Style Cat“ selbst entwirft.

Und das schätzen nicht nur Katzenfreunde aus Hannover. „Unsere Kundschaft kommt aus ganz Europa“, sagt Carsten Thylmann und verspricht: „Das Sortiment wird weiter wachsen.“

Für die Sinne

Dieses Duftspielzeug hat eine erstaunliche Wirkung. In dem Püppchen steckt ein Beutel mit Baldrian, und der Geruch setzt bei Kater Tony jede Menge Energie frei. Er schnappt sich die Puppe, drückt sie fest und leckt an ihr. „Baldrian wirkt bei den meisten Katzen stimulierend“, sagt Anja Staege-Thylmann. Minze hingegen habe bei vielen Katzen einen beruhigenden Effekt. Beide Duftsorten gibt es bei „Style Cats“ (neben vielen weiteren Spielzeugen) in verschiedenen Ausführungen und Größen zu kaufen, die Spielzeuge kosten 7,90 bis 19,90 Euro. 20 Minuten Spielzeit würden reichen, empfiehlt die Katzenexpertin. „Sonst sind die Tiere irgendwann überreizt.“

Für den sauberen Rückweg

Staffordshire Terrier Cookie wurde für den Fototermin fein gemacht, Frauchen Anna-Natascha Gaedeke hat den Hund in einen Bademantel gehüllt, der mit Größe S perfekt sitzt (69,90 bis 84,90 Euro). Brauchen Hunde wirklich einen Bademantel? „Das ist einfach superpraktisch, wenn man mit dem Hund lange im Wald war oder wenn es während des Spaziergangs geregnet hat“, sagt die Tierphysiotherapeutin. Denn in dem flauschigen Mantel aus Baumwoll-Frottee verschmutzt der Hund nicht das Auto oder die Wohnung.

„Auch für rückenkranke Hunde oder ältere Tiere eignet sich der Mantel“, so die „Cookie“-Leiterin. Denn mit dem Alter würden viele Hunde schneller frieren. In dem Fall rät Gaedeke auch zu weiterer wärmenden Kleidung – von der sie einiges im Sortiment hat.

Für die Nacht

In diesem gemütlichen Korb aus Merino- und Bergschafwolle kuscheln sich Kater und Katzen gerne für ein Schläfchen ein. Auch die Decke darunter ist eine angenehme Grundlage für die Nacht. „Die Körbe und Plaids werden zum Beispiel in Burgdorf und Langenhagen von Hand gestrickt und dann gefilzt. Das macht sie robuster“, erzählt Staege-Thylmann. Die kuscheligen Produkte in verschiedenen Trendfarben gibt es bei „Style Cats“ für 119 Euro. Auch Sonderanfertigungen sind möglich.

Für den Genuss

Es gibt Hundekuchen – und es gibt Hundeeis. In diese Pfoten-Form (7,99 Euro) können Hundebesitzer und -besitzerinnen verschiedenste Massen füllen und in das Tiefkühlfach geben. „Dafür gibt es spezielles Eispulver, aber auch Smoothies bieten sich an“, so Gaedeke.

Die Drinks in Flaschen (je 3,90 Euro) bietet sie in „Cookies Laden“ zum Beispiel in den Geschmacksrichtungen Lamm, Rind und Huhn an, es gibt aber auch vegetarische Smoothies. Die Getränke auf Brühebasis können Hundehalter auch mit Wasser verdünnen, „als kleiner Anreiz für schlechte Trinker“, sagt die Physiotherapeutin.

Smoothies können auch auf Schleckmatten gegeben werden. Sie haben verschiedene Vertiefungen und stellen den Hund beim Schlecken vor Herausforderungen.

Fürs Futter

Schöner speisen: „Woodie Lunch“ nennt sich diese Napf-Reihe aus Eichen- und Nussbaumholz, die verschiedene Modelle umfasst (ab 59 Euro bei „Style Cats“). Die Schälchen bestehen aus dickwandigem Melamin und halten einen kleinen Komfort-Effekt bereit. „In der Schale ist eine Schräge, so dass das Futter wie von selbst zur Katze rutscht“, sagt Carsten Thylmann. Eine spezielle Oberflächenbeschichtung lässt das Schälchen wie Porzellan aussehen.Die Holzoberfläche ist vierfach mit lebensmittelechtem Hartwachsöl behandelt und abwischbar. Das Fachgeschäft an der Marienstraße 32 bietet noch weitere Futternäpfe: etwa die Reihe „Classy“ mit ästhetischen und robusten Modellen oder den Napf „Spacy“ in einem futuristischen Design, der beinahe wie eine Kunstinstallation anmutet.

Für den Spürsinn

Dieser kunterbunte Ball aus Vlies verfügt über etliche kleine Eingänge, in denen Frauchen und Herrchen Leckerlies verstecken können. „Schnüffelball“ heißen diese in Hannover in Handarbeit gefertigten Bälle für 25 Euro, weil der Hund erschnüffeln muss, wo genau die leckeren Häppchen stecken.

Diese Tätigkeit sei eine gute Beschäftigungsalternative, wenn der Hund zu wenig Bewegung hat, sagt Anna-Natascha Gaedeke von „Cookies Laden“ – zum Beispiel in der ersten Zeit nach einer Operation oder bei Dauerregen. „Die Schnüffelaufgabe ist richtig Arbeit für den Hund“, weiß die Expertin. Für den Inhalt bietet sie verschiedenste Leckerli-Tüten à 3,99 Euro an.

Für die individuelle Ernährung

Wer keine Lust hat, Hundeeis selbst herzustellen, kauft fertiges – das gibt es in „Cookies Laden“ für 4,99 Eurp pro Töpfchen. Man findet es in der Frischfleischtheke des Ladens, die mit Paketen mit Muskelfleisch, Knochen oder Innereien befüllt ist. Rohfleischfütterung ist aufwendig und nicht günstig, liegt aber im Trend. „Dabei mixt man die Mahlzeit selbst, hat den genauen Überblick über die Anteile von Fleisch, Knochen, Gemüse“, erklärt Gaedeke den Unterschied zu Fertigfutter. Denn immer mehr Hunde bräuchten eine individuelle Ernährung.

Für den Spaß

„Katzenspielzeug kommt häufig aus Asien, besteht aus Plastik und sieht nicht schön aus“, sagt Anja Staege-Thylmann. „Wir bieten Alternativen.“ Zum Beispiel kleine Radieschen, Erdbeeren oder Engerlinge aus Wolle, die den Jagdinstinkt der Katze wecken. „Das Spielzeug liegt ja oft auf dem Fußboden herum, dann ist es doch deutlich schöner, wenn es ästhetisch aussieht.“ Für 9,90 Euro gibt es die Spielsachen für Katzen und Kater bei „Style Cat“. Daneben führt das Geschäft außerdem kleine Fische, Blumen, Porreestangen und Filzbälle für das tierische Vergnügen. Beliebt ist auch das Modell „Mousi long“ – eine kleine Maus, die mit Schwanz 110 Zentimeter lang ist.

Für die Abwechslung

Bunte Tüten gibt’s am Kiosk – und in „Cookies Laden“. Doch in diesen Papierbeuteln stecken keine Bonbons, sondern allerlei getrocknete Kauartikel. „Wir haben das wohl größte Sortiment an Kauartikeln in Hannover“, sagt Anna-Natascha Gaedeke. „Das sind wichtige Proteinquellen, und Kauen ist ein natürlicher Drang von Hunden.“ Fachfremde werden stutzen, wenn sie vor getrockneten Hirschunterbeinen mit Fell (6,99 Euro) oder getrockneten Welsköpfen (ab 3,99 Euro) stehen – Hundefreunde freut es. In den bunten Tüten hat die Geschäftsfrau ihre Artikel fröhlich gemischt, es gibt sie ab 7,99 Euro. Die große, monatlich wechselnde Tüte kostet 19,99 Euro.

