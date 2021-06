Hannover

Er ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, hat sich aber nie vollständig als Deutscher gefühlt: Otto Addo (46) ist schwarz, seine Eltern stammen aus Ghana. Eine seiner sportlichen Stationen war bei Hannover 96 (1996-99), er absolvierte 15 Spiele für die ghanaische Nationalmannschaft. Seit Dezember 2020 ist er an der Seite von Edin Terzić (38) Co-Trainer bei Borussia Dortmund.

Herr Addo, wie ging es Ihnen, als sie den Film „Der Schwarze Adler“ das erste Mal gesehen haben?

Ganz normal (lacht). Der Film ist interessant und gut gemacht, beginnt thematisch in der Nachkriegszeit und beschreibt die Zeit bis heute. Resümierend kann ich sagen, ja, die Dinge haben sich verändert und verbessert, aber nicht gut genug. Am Ende ist es traurig, dass wir 60, 70, 80 Jahre später immer noch über das gleiche Thema sprechen.

Eine Doku über Rassismus im deutschen Fußball, die bis in die heutige Zeit greift – wie notwendig war das?

Es gab ja schon einige Darstellungen dazu, viele Interviews. Dieser Film ging tiefer, wurde aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet und zeigt auf, wie sehr Rassismus in der Gesellschaft verankert ist. Viele denken vielleicht, dass alles gar nicht so schlimm ist, weil sie mit dem Thema nicht in Berührung kommen. Durch die sozialen Medien wird allerdings sehr viel mehr sichtbar – und macht die Leute auch traurig. Für ganz viele Schwarze ist das aber normal, jeder hat seine Geschichte, es passieren unglaubliche Dinge. Das Schlimmste ist, dass die Täter so oft ohne Konsequenzen davonkommen.

Die Doku „Schwarze Adler“ ist auch bis 17. Juli in der ZDF-Mediathek abrufbar, Premiere war bei Amazon Prime. Quelle: BROADVIEW pictures

Inwiefern sollte das Thema bei der EM eine Rolle spielen? Im Sportstudio wurde der Film nach dem Deutschlandspiel ja thematisiert.

Zunächst steht der Sport im Vordergrund und die Verbände sind sehr darauf bedacht, dass es um Fußball geht. Das Problem ist: Wo zieht man die Grenze, wenn es um politische Nachrichten geht? In meinen Augen geht es um mehr, nämlich um Menschenrechte. Das Thema ließe sich über den Fußball gut highlighten: Alle schauen zu, alle lieben den Sport und sehen, wie gemischt die Nationalmannschaften sein können. Bei den Franzosen und auch in der deutschen Mannschaft sieht man das ganz deutlich. Es ist brutalst wichtig, auch während einer EM darauf hinzuweisen und die richtigen Fragen zu stellen.

Passen da auch Äußerungen wie jüngst von Jens Lehmann ins Bild? Er hatte Ex-Nationalspieler Dennis Aogo in einer Whatsapp-Nachricht als „Quotenschwarzen“ bezeichnet.

Da muss man differenzieren, es gibt unterschiedliche Arten von Rassismus. Ich mache da Unterschiede, ob mich jemand, der älter ist, Neger nennt, ich ihm sage, dass mich das verletzt, er sich entschuldigt und es dann nie mehr macht. Dann gibt es Menschen, Rassisten, die andere aufgrund ihrer religiösen, sozialen oder ethnischen Herkunft beleidigen. Mit denen habe ich Mitleid, weil sie über null emotionale und soziale Intelligenz verfügen. Dann gibt es das Alltägliche, „Unconscious Bias“, also die unbewussten Vorurteile. Und es gibt noch den vom Staat institutionalisierten Rassismus.

Jubel: Otto Addo freut sich nach einem 1:1 gegen die Stuttgarter Kickers mit seinen 96-Kollegen Andrzej Kobylanski, Gerald Asamoah, Babacar N'Diaye Quelle: Archiv

Was meinen Sie damit?

Das sogenannte „Racial Profiling“. Ich bin aufgrund meiner Herkunft schon öfter von der Polizei kontrolliert worden als meine blonden Freunde. Mein trauriger Rekord bisher: drei Kontrollen an einem Tag. Das ging sogar so weit, dass ich mal vor meinem eigenen Haus überprüft worden bin – ich wollte nur nach Hause. Auch anderen geht es so, dass sie öfter von Ladendetektiven angesprochen und kontrolliert werden.

Sie haben von 1996 bis 1999 bei Hannover 96 gespielt. Gab es rassistische Anfeindungen in der Stadt?

Ich habe schon in vielen Städten gelebt und Rassismus erlebt, das ist Alltag. Es gibt da keine spezifische Geschichte aus Hannover.

Otto Addo *9. Juni 1975 in Hamburg. Er wächst im Stadtteil Hummelsbüttel auf, besucht dort die Schule und macht beim Hummelsbütteler SV die ersten fußballerischen Erfahrungen. Nach zehn Jahren wechselt er zu den Junioren des Hamburger HSV, spielt beim Oberligisten VfL 93 Hamburg. 1996 wechselt er zu den Roten nach Hannover, in keinem Verein hat er mehr Spiele absolviert (91), in keinem mehr Tore (elf) geschossen. Danach geht es unter anderem zu Borussia Dortmund, nach Mainz, zum HSV. Für Ghana absolviert er von 1999 bis 2006 als Nationalspieler 15 Matches, macht ein Tor. 2009 beginnt seine Laufbahn als Trainer (unter anderem als Co-Trainer beim dänischen FC Nordsjælland und Borussia Mönchengladbach), derzeit ist er beim BVB in Dortmund Co-Trainer. Addo engagiert sich gegen Rassismus. Er ist verheiratet, hat mit seiner Frau Gloria drei Kinder.

Sie haben hier mit Gerald Asamoah gespielt. Der ging später in die deutsche Nationalmannschaft. Warum fanden Sie das erst doof?

Obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin, konnte ich mich nie ganz mit dem Herzen mit Deutschland identifizieren. Es gab immer diese zehn Prozent Ablehnung, die ich gespürt habe – ob in der Schule oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo Leute nicht neben einem Schwarzen sitzen wollten. Gerald und ich wurden auf dem Weg zum Training immer wieder von der Polizei angehalten und eine halbe Stunde aufgehalten, weil man uns kontrolliert, ja schikaniert hat. An der Hauptstraße mussten wir uns breitbeinig ans Auto stellen. Gerald hat genau dasselbe erlebt. Deshalb war es für mich damals unvorstellbar, dass er für Deutschland spielen wollte.

Später haben Sie das anders gesehen?

Ja. Weil es dazu beigetragen hat, dass Leute nicht immer Dinge sagen wie: „Sie sprechen aber gut deutsch.“ Deswegen war das eine super Plattform. Man kann eben auch Deutscher sein, wenn man schwarz ist.

Ehrung: Otto Addo wird 1989 von NP-Lesern zum „Sportler des Jahres“ gewählt, die Gala moderiert Frauke Ludowig, der damalige Ministerpräsident Gerhard Schröder gratuliert. Quelle: Stefan Arend

Was denken Sie heute, wenn Sie die deutsche Nationalhymne hören?

Da mache ich mir keine Gedanken drüber. Ich finde die Hymne schön, textlich wie musikalisch.

Und was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an Hannover denken?

Dass ich noch einige Freunde und Bekannte in der Stadt habe. Ich bin zwar nur selten dort, halte aber noch Kontakt zu einigen. Zu meinen Trainern von früher, Reinhold Fanz und Franz Gerber. Vor einiger Zeit haben einige Ehemalige aus der Zeit geskypt: Sebastian Kehl, mit dem ich heute in Dortmund zusammenarbeite, Fabian Ernst, Babacar N’Diaye, Boris Besovic.

Hannover-Jahre: Otto Addo feiert mit 96-Präsident Martin Kind (Mitte) und Torwart Jörg Sievers 1998 den Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Quelle: Ulrich zur Nieden

Sie haben drei Kinder. Kommen die mit Kummer in Sachen Rassismus zu Ihnen?

Leider gibt es immer noch Rassismus an Schulen, auch wenn dort schon sehr viel getan wird. An der Grundschule meiner Kinder wurde auch schon über sie gelacht, auch das N-Wort ist gefallen. Das zeigt, dass das noch nicht gut genug aufgearbeitet wurde.

Was glauben Sie, wann unsere Strukturen keinen Platz mehr für Diskriminierung und Rassismus hergeben?

Schwer zu sagen. Ich hatte jedenfalls gehofft, dass ich im Jahr 2021 nicht mehr darüber reden muss. Es wird ein Ende haben, wenn an bestimmten und entscheidenden Positionen mehr Diversität vorhanden ist.

Von Mirjana Cvjetkovic