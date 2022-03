Hannover

Er freut sich, wieder vor Publikum auf der Bühne zu stehen: Ralf Schmitz (47) stellt sein neues Programm „Schmitzefrei“ in Hannover vor.

Herr Schmitz, trauen Sie dem Braten, dass es jetzt wieder komplikationsfrei losgeht?

Ich traue nichts mehr, aber ich hoffe sehr. Und ich habe das Gefühl, dass es diesmal klappt und Möglichkeiten da sind, zu spielen. Vielleicht mit kleinen Einschränkungen, wie die Maske am Platz zu tragen oder Abstand zu halten. Das sind alles kleine Opfer, die wir bringen können, wenn der Rest dann wirklich geht.

Wie wichtig ist Comedy in diesen Zeiten?

Ich glaube, viele von uns brauchen gerade eine kleine Auszeit, um Kraft zu tanken und sich dem zu stellen, was da draußen in der Welt passiert – weil man Flüchtlingshilfe betreibt, Busse mit Hilfsgütern volllädt. Diese Bedrohungslage beschäftigt und bewegt Menschen – da sind zwei Stunden Ferien im symbolischen Sinn vielleicht eine willkommene Abwechslung.

Auf dem roten Teppich: In München stellten (von links) Musiker Michael Patrick Kelly, Comedian Ralf Schmitz, Sängerin Beatrice Egli, Ex-Profi-Boxerin Regina Halmich, Schauspieler Christian Ulmen und Ex-Skirennläufer Felix Neureuther den Animationsfilm „Playmobil“ vor – sie alle sind darin als Synchronsprecher zu hören. Quelle: dpa

„Schmitzefrei“ heißt Ihr Programm, worum geht’s da?

Der rote Faden ist das Thema Urlaub: Freiheit, Sonne tanken, Skifahren, keine 10.000 E-Mails am Tag beantworten, länger schlafen. Es handelt aber auch von Klischees, die wir so kennen. Zum Beispiel den liebenden Papa, der seine Kleinfamilie 15 Stunden mit dem Auto von Italien nach Hause kachelt und am nächsten Tag schon seine Kollegen morgens um sechs Uhr mit der Fahrgemeinschaft abholt, die dann aber genauso behandelt wie die Familie. Da fallen Sätze wie „Ich halt jetzt nicht mehr an“, „Pipi geht jetzt nicht“ und „Du hast Schokolade am Mund“.

„Halbpension mit Schmitz“: In der Impro-Comedyshow von Sat.1 muss Ralf Schmitz (links) mit seinen Gästen – hier ist Ex-Fußballfunktionär Rainer Calmund (rechts) dabei – Anweisungen des Spielleiters befolgen und umsetzen. Quelle: Sat.1/Willi Weber

Sie improvisieren auch.

Das macht gut die Hälfte des Programms aus, bislang klappt es auch ganz gut (lacht). Ich bitte Zuschauer, mir etwas zuzurufen und daraus spinne ich dann ad hoc eine lustige Szene. Zum Teil liefere ich Vorlagen, will wissen, wohin sie im Urlaub am liebsten fahren und was sie dort am liebsten essen. Es macht wirklich Spaß, weil es in der Sekunde erst entsteht.

Das kann doch bestimmt anstrengend sein, oder?

Das ist anstrengend! Aber auch sehr befriedigend (lacht). Es macht ein bisschen süchtig, wenn man merkt, dass es gut funktioniert. Wenn mir in dem Augenblick genau das Richtige einfällt oder ich richtig lustig sein kann, bedeutet das für mich eine große Freiheit. Das ist ein Grund, warum ich die Impro-Show „Halbpension mit Schmitz“ im Fernsehen so mag. Spontane Einfälle so bekloppt umzusetzen, macht verdammt viel Spaß.

Ralf Schmitz *3. November 1974 in Leverkusen. Schon an der Schule spielt er Theater, absolviert nach dem Abi und Wehrdienst eine Schauspiel- und klassische Tanzausbildung, nimmt außerdem Gesangsunterricht. Er gehört dem Ensemble des Improvisationstheaters „Die Springmaus“ in Bonn an, wird 2003 beim Deutschen Comedypreis zum „Newcomer des Jahres“ gewählt. 2005 geht er erstmals auf Tour und feiert auch in Kinosälen große Erfolge – etwa mit den „7 Zwerge“-Komödien. Er ist in der Sat.1-Comedyserie „Schillerstraße“ zu sehen, ist jahrelang bei RTL in eigenen Impro-Shows zu sehen, wechselt dann wieder zu Sat.1. Seine Stimme verleiht er vielen Figuren in Animationsfilmen, synchronisiert etwa in der „Kung Fu Panda“-Reihe sowie in „Angry Birds“. Als Autor veröffentlicht er die Bücher „Schmitz‘ Katze“, „Schmitz‘ Mama“ und “Schmitz’ Häuschen. Der Comedian lebt in Bonn. www.ralfschmitz.tv

Wo waren Sie zuletzt im Urlaub?

Wegen Corona war ich tatsächlich lange nicht im Urlaub und muss jetzt auch aufpassen, dass ich nicht in Quarantäne muss und ausfalle. Ich war die ganze Zeit über sehr vorsichtig, vor Kurzem dann mal mit dem Auto in Norwegen. Dort habe ich Freunde, die ich schon immer mal besuchen wollte – das war toll! Und jetzt freue ich mich auf den Urlaub auf der Bühne.

Fahren Sie immer ans gleiche Ziel oder bereisen Sie lieber neue Orte?

Ich mische das. Ich entdecke gern Neues und fahre auch gerne dahin, wo ich schon gewesen bin. Was aber nicht bedeutet, dass ich 30 Jahre immer auf denselben Campingplatz muss. Ich habe als Kind viel Campingurlaub gemacht, mein Vater war großer Fan. Mein kleines Rad war immer dabei, so habe ich als Junge Frankreich erkundet.

Können Sie sich an hitzefrei während der Schulzeit erinnern?

Kann ich! Ich kann mich noch gut an das Gefühl erinnern, wenn der Direktor über die Lautsprecher verkündete, dass es zu heiß ist und die Temperatur in den Räumen soundso viel Grad überschritten hat. Gerade war noch Mathe und ich hatte die Hausaufgaben nicht! Alles schreit, packt seine Sachen und rennt los, verfolgt von der Frage, was man mit dieser plötzlichen Freiheit anfängt – zum Kiosk gehen und Wassereis kaufen natürlich. Dieses Gefühl von unverhoffter Freiheit ist das, worum es geht.

Wunderbar wandelbar: Hier sind Ralf Schmitz und Annette Frier in der WDR-Produktion „Dinner for One – op Kölsch“ zu sehen. Quelle: dpa

Wann fühlen Sie sich am freiesten?

Wenn ich auf der Bühne stehe. Ich liebe meinen Beruf, komme vom Theater und liebe es, live zu spielen – also wenn das Stück funktioniert (lacht). Auf der Bühne das machen zu können, was man selbst lustig findet und wie man selbst auch ist, das ist große Freiheit. Durch den Kontakt mit dem Publikum ist jeder Abend anders, einmalig und nicht wiederholbar. Da der kleine Dirigent zu sein, der durch den Abend führt, das ist toll.

Dann hat Corona Ihre Freiheit auch ordentlich eingeschränkt. Was war der größte Fluch, was größter Segen dieser elenden Pandemie?

Nachteil war, dass diese Freiheit von jetzt auf gleich abgeschnitten war. Gott sei Dank hatte ich aufgrund von Rücklagen keine großen Existenzängste. Ganz viele aus meinem Team und der Branche mussten zusehen, wovon sie ihre Miete zahlen und leben sollen. Für mich war das Gute, gezwungen zu sein, anzuhalten, sich neu zu ordnen, wieder schätzen zu lernen. Privat hat das eine Menge gebracht, beruflich hatte ich aber nicht das Gefühl gehabt, mich neu ordnen zu müssen. Auch eine gute Erkenntnis!

Hat keine Berührungsängste: Comedian Ralf Schmitz (links) unkt 2013 mit Denzel Washington bei „Wetten, dass ..?“ – der Comedian trägt die Brille des Hollywoodstars. Quelle: dpa

Sie haben Ihren Onlineshop ganz schön auf Vordermann gebracht. Wie wichtig ist das Merchandise-Zubrot in diesen Tagen?

Das Portfolio ist ganz neu, wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben. Für mich war immer die Bühne entscheidend, das Angebot war überschaubar. Daraus hat sich ein Spaß entwickelt, sich kleine neue Sachen zu überlegen. Irgendwie nimmt man sich ja gerne eine Erinnerung mit nach Hause.

Kinoproduktion: In „Die 7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“ spielt Ralf Schmitz den Zwerg Sunny (Zweiter von links). Der Film mit (von links) Boris Aljinovic, Martin Schneider, Gustav Peter Wöhler, Norbert Heisterkamp, Mirco Nontschew und Otto Waalkes war 2006 die dritterfolgreichste deutsche Kinoproduktion des Jahres. Quelle: dpa/Universal Pictures

Fühlen Sie sich in Hannover auch ein bisschen zu Hause?

Ich bin schon so oft in Hannover gewesen, die Stadt ist immer fest im Tourplan. Am Maschsee bin ich schon wer weiß wie oft spazieren gewesen, euer Rathaus ist toll, das Theater am Aegi auch. Seit fast 20 Jahren spüre ich eine große Liebe, wenn ich dort auftrete. Klingt wie eine schleimige Bewerbung, ist aber Tatsache.

Ralf Schmitz spielt am 25. März in der Swiss Life Hall. Beginn ist 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), Tickets kosten zwischen 37,40 und 45,40 Euro und sind in den NP-Ticketshops (etwa Lange Laube 10) erhältlich oder online unter neuepresse.de/tickets