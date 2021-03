Hannover/Bückeburg

Es gab Kerzen und Kuchen, außerdem ein Ständchen: Mahkameh Prinzessin zu Schaumburg-Lippe hatte am Donnerstag Geburtstag, sie ist 40 Jahre alt geworden. Auch die NP gratuliert herzlich.

Herzlich ging es an ihrem Ehrentag auch auf Schloss Bückeburg zu – wenn auch pandemiebedingt im kleinsten Kreis. „Ich bin froh, meine Liebsten um mich herum zu haben“, sagte die Jubilarin der NP mit Blick auf ihren Mann, Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe (62), seine Ex-Frau Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (47) sowie deren Schwester Vanessa (41), die ja allesamt unter einem Dach leben. „Wobei ich mir aus Geburtstagen nicht so viel mache, es ist eigentlich ein Tag wie jeder andere.“

„Eines Tages werden wir feiern können“

Dass eine Feier ins Wasser fällt, sind die Schaumburger ja schon gewohnt: Schon ihre Hochzeit im September vergangenen Jahres mussten Prinzessin Mahkameh und der Fürst wegen Corona im kleinen Kreise feiern. Und so wie das aktuell aussieht, wird die große Sause mit vielen Gästen, Glanz und Gloria erneut verschoben. „Eines Tages werden wir feiern können“, so Prinzessin Mahkameh zuversichtlich. Sie gibt allerdings zu: „Es ist schon traurig. So wie die ganze Situation derzeit traurig ist. Aber: Es ist so, wie es ist.“

Fröhlich stimmten die 40-Jährige zahlreiche Anrufe und Nachrichten aus aller Welt: Ihre Schwester, die Künstlerin Bahareh Navabi (35), lebt in Paris, die Eltern in Kanada, außerdem gratulierten Freunde in den sozialen Medien. Am Ende also doch ein rundum gelungener Tag.

Von Mirjana Cvjetkovic