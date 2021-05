Hannover

Da hat einer aber für zwei Gänsehaut-Minuten gesorgt: Marc Terenzi (42) singt mit Tochter Summer (14) ein ergreifendes Duett – „The Reason“ des britischen Popsängers Calum Scott (32). Das Video (in dem der Teenager mit dem Rücken zur Kamera steht) postete der 42-Jährige auf seiner Instagramseite, fast 154.000-mal wurde es bisher angeschaut und versetzte nicht nur Fans des Musiker in Verzückung.

„Gut gemacht, meine schöne Prinzessin“, kommentierte Ex-Frau Sarah Connor (40) den Auftritt der gemeinsamen Tochter. Auch Marc Terenzi sammelte von der Popsängerin Komplimente ein („ein perfekter Song für euch beide“) – und einen dezenten Seitenhieb: „Immer noch seltsam, das öffentlich zu sehen“, so Connor weiter in ihrem Kommentar. In der Vergangenheit war die Künstlerin stets darauf bedacht gewesen, ihre Kinder aus dem öffentlichen Rummel rund um ihre Person herauszuhalten. Mit Erfolg.

Tochter Summer tritt in Fußstapfen der Eltern

Gemeinsam am Mikro: Marc Terenzi singt mit Tochter Summer, die der Kamera den Rücken zukehrt, ein Duett. Quelle: Screenshot Instagram

Dennoch zeigt sich die 40-Jährige versöhnlich und gesteht: „Schätze, es ist Zeit, dass ich mich daran gewöhne.“ Sie fragt sogar scherzhaft nach, ob Summers Eltern eigentlich Musiker seien. Keine Frage! Sarah Connor hatte ihren Durchbruch vor 20 Jahren, verkaufte um die sieben Millionen Platten. Marc Terenzi feierte mit der Boyband Natural Erfolge. Über seine Tochter will er im Gespräch mit der NP nichts weiter sagen, verrät nur so viel: „Sie ist eine kleine Sarah.“ Summer sei ein Mädchen, das jeden Tag an seiner Musik arbeite. Der stolze Papa stellt aber auch klar: „Hey, sie ist erst 14. Sie hat Zeit.“

Marc Terenzi hat in den vergangenen Monaten nicht nur an seiner Musik gearbeitet, sondern sein gesamtes Leben auf Vordermann gebracht. Fit präsentiert er sich im Video-Interview zu Hause in Kladow. Dort im südlichsten Ortsteil des Berliner Bezirks Spandau lebt er mit seiner Freundin Viviane Ehret-Kleinau (31), er ist zu ihr gezogen, die beiden sind seit zwei Jahren ein Paar.

„Zwei Jahre keine Partys, kein Alkohol“, sagt der 42-Jährige sichtlich stolz. Das war nicht immer so: Mit zugedröhntem Kopf die Nächte durchzufeiern, kein Limit zu haben, Exzesse – das gehörte zu Terenzis Alltag, finanzielle Probleme kamen obendrauf.

Fitness statt durchzechter Nächte

Der Amerikaner zog die Notbremse, gab dafür in Sachen Gesundheit und Sport Vollgas. „Fitness ist ein großer Teil meines Lebens geworden.“ Das führte nicht nur zum Sixpack, sondern auch zum wirtschaftlichen Erfolg: Terenzi hat fünf Fitnessstudios unter dem Namen „Localfit by Marc Terenzi“ eröffnet, vier Outdoorstudios sind in Planung. Ein ausgefeiltes Hygienekonzept (etwa durch einen speziellen Lack, der Coronaviren abtöten soll) und geringe Personalkosten (da die Studios digitalisiert sind) sind die Markenzeichen von „Localfit“. Der Sänger treibt selbst täglich Sport, oft mit seiner Lebensgefährtin. Gegen die er aber beim Laufen keine Chance hat: „Egal wie schnell ich laufe, sie ist schneller.“

Seit zwei Jahren unzertrennlich: Marc Terenzi und seine Lebensgefährtin Viviane Ehret-Kleinau sind glücklich. Quelle: Archiv

Kürzlich ließ der Mann, der 2017 als Publikumsliebling das RTL-„Dschungelcamp“ gewann, auch eine musikalische Bombe platzen: Er ist wieder Teil einer Boyband. „Team 5ünf“ heißt sie und neben Terenzi ist noch ein bekanntes Gesicht dabei – Jay Khan (39), einst Mitglied der erfolgreichen Boyband „US 5“ ( „Maria“). Außerdem gehören David Lei Brandt (35), Joel de Tombe (39) und Sven Light (24) zu dem Quintett.

„Team 5ünf“: (von links) Joel de Tombe, David Lei Brandt, Jay Khan, Sven Light und Marc Terenzi. Quelle: Anna Maria Boshnakova

Khan und Terenzi kennen das Business seit der Geburtsstunde des Boyband-Trends. Sie sind seit 1999 Freunde, haben in Orlando (USA) sogar in einer WG gewohnt. „Wir passen perfekt zusammen“, betont der 42-Jährige, „wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Er war Kopf seiner Band, ich war Kopf von meiner.“ Zwei Alphatiere in einem Team, geht das denn gut? „Bei Jungs ist das kein Problem“, so Terenzi lachend. Außerdem habe er erkannt: „Solo unterwegs zu sein ist cool, aber auch ganz schön einsam.“

„Team 5ünf“ singt Boyband-Hits auf deutsch

Der Clou ist die Musik von „Team 5ünf“: Sie interpretieren Hits von bekannten Boybands aus den vergangenen Jahrzehnten neu – auf deutsch! „Ja ja, ich dachte auch, das funktioniert niemals“, gibt Terenzi zu. „Ich habe allerdings gelernt, dass sich manche Songs jetzt viel besser anhören als die englische Version.“

Zunächst haben die Fünf „Komm zurück zu mir“ veröffentlicht, im Original „Back for Good“ von Take That. Der Hammer: Songwriter Gary Barlow (50) persönlich gab sein Okay für die deutsche Version! Mit „Brich mir mein Herz nicht noch mehr“ (das Original ist „Quit Playin’ Games“ von den Backstreet Boys) ist die zweite „Team 5ünf“-Single gerade erschienen, ehe im Herbst das Album kommen soll.

Seit einem Jahr tüftelten die Jungs an dem Projekt, nun wollen sie bald auch live richtig durchstarten. „Das Tolle ist, jeder kennt die Lieder schon – und wir haben unsere Hits bereits“, erläutert Terenzi die Idee des Pop-Schlager-Crossovers. „Das ist die Magie, sie holt dich in die gute alte Zeit zurück.“

Im Prinzip habe die Corona-Pandemie das Ganze erst möglich gemacht. „Die Pause hat mich gezwungen, darüber nachzudenken, was ich machen möchte.“ Das Ergebnis liegt nur vor – und findet sein Publikum. „Komm zurück zu mir“ wurde auf Youtube bereits mehr als 300.000-mal geklickt.

Von Mirjana Cvjetkovic