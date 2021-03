Hannover

Ohne Frage, die Straßen in Hannover sehen anders aus als vor der Pandemie. Der Blick in dunkle, leblose Cafés bleibt gewöhnungsbedürftig. Seit Kurzem ist der Anblick noch ungewöhnlicher, doch dieses Mal auf erfreuliche Weise. Das Licht in Restaurants, Cafés und Bars bleibt zwar weiterhin aus, aber die Schaufenster sind nicht länger trostlos.

Hinter der großen Fensterfront des „Spandau“ am E-Damm hängt ein Brautkleid von Magdalena Myzk (41, „Cosmopolka“). Gleich gegenüber im Schaufenster des „Lieb.es“ liegen Socken mit Kröpcke-Motiven. Im französischen Restaurant „Marie“ am Wedekindplatz hängen T-Shirts mit Hannover-Aufdrucken von „Roderbruch“ sowie bedruckte Jutebeutel von “june&juno“. Und gleich unter dem Schild des Cafés „Kreipe“ in der Oststadt hängen Outfits der hannoverschen Labels „Dörpwicht“ und „notmadeinKina“.

Hier können Sie Schaufensterbummeln Mitte: Anna Leine, Bobo, Kreipe, Leinegold, Weinbar gegenüber Nordstadt: 24 Grad, Be nice, Lieb.es, Spandau List: Eastcoffee, Kazumi Sushi, Kreipe, List:Ich, Reimanns Eck, Restaurant Marie Linden: Bronco’s, Café K, Corner, Nicezeit, Schenker Calenberger Neustadt: Café Safran, Birne & Beere Südstadt: Goldfisch, Handwerk Restaurant, Südstadt Mauerwerk, UnschlagBar Bothfeld: 7 Bohnen Kaffeebar Die Modelabels: Alextravagant, ChaWe Naturmode, Cosmopolka, Dörpwicht, Égo, Fashionvo!ce, Golden Circle Clothing, Ha(n)nover Goods, Insaint, Jilajale, Maesh, NotmadeinKina, OhMyGoddess, Roderbruch, Royal Anchor Clothin, Wayóm

32 Gastronomen und Gastronominnen in sieben Stadtteilen haben ihre aktuell ungenutzten Schaufenster 15 Modedesignern und -designerinnen zur Verfügung gestellt (siehe Info), um dort ihre Mode auszustellen. „Wir wussten schon, wie gut die Gastronomen und Designer teilweise vernetzt sind, aber dass sie uns so schnell die Schlüssel in die Hand drücken, hat uns wirklich begeistert“, freut sich Lukas Dotzauer (27) vom „kreHtiv“-Netzwerk Hannover, welches 2020 die Aktion „Fashion born in Hannover“ ins Leben gerufen hat. Gemeinsam mit „Unter einem Dach“, der sozialen Nähwerkstatt, initiiert von Iyabo Kaczmarek (46) und Alexandra Faruga (41), wo geflüchtete Frauen Arbeit finden.

„Fashion born in Hannover“: Eine Initiative von „kreHtiV“ und „Unter einem Dach“

Das gemeinsame Ziel: regionalen Modelabels bekannter zu machen („Viele kennen die Mode, die hier entsteht, gar nicht“), bessere Bedingungen für sie zu schaffen („Es braucht Produktionsstätten in der Region“) und beim Professionalisieren zu helfen. Im Januar 2020 startete das Projekt offiziell, die Region ist mit 56.000 Euro eingestiegen. Dann kam Corona – „und die Unterstützung wurde wichtiger denn je“, so Dotzauer. Denn: „Die Sichtbarkeit für die Modelabels ist noch schlechter geworden, seitdem die Menschen sie nicht mehr in Geschäften entdecken können.“

In einem gemeinsamen Online-Stammtisch während des zweiten Lockdowns erzählte Designerin Julia Penkina (43) von „notmadeinKina“ von ihrer Heimat Russland, wo bereits im ersten Lockdown Mode in Gastro-Schaufenstern ausgestellt wurde. „Wir waren uns alle schnell einig, dass wir das auch für Hannover möchten.“ Jeder Designer und jede Designerin fragte bei ein paar Gastronomien an „und kaum einer hat ,Nein’ gesagt“, berichtet Dotzauer.

Hannoversche Modedesignerinnen: Lorena Winkler von „Wayóm“ (links) und Stefanie Sieverding von „Dörpwicht“ vor dem „Schenker“ am Schwarzen Bären. Quelle: Dotzauer

Viele waren bereits vernetzt. So arbeitet Stefanie Sieverding (29) von „Dörpwicht“ normalerweise im „Broncos“, um sich etwas dazu zu verdienen. Oder Alexandra Weber (38) von „alextravagant“ in der Kaffeerösterei „24 Grad“. „Ein Ziel von ,Fashion born in Hannover’ soll auch sein, dass die Designer und Designerinnen von ihrer Mode leben können“, erklärt Dotzauer.

Gastro-Branche und Modeszene halten zusammen

Besonders mit Heiko Heybey (49) vom „Spandau“ gab es einen guten Kontakt: „Einmal pro Monat haben wir dort einen Mittagstisch gemacht.“ Heybey freut sich, dass er das Projekt unterstützen kann: „Unser Schaufenster war so traurig, jetzt hat es wieder Farbe. Außerdem kommen viele Mode-Projekte aus der Nordstadt, und es geht auch um den Support für unseren Stadtteil. Da muss man zusammenstehen.“ Zwar hat der Gastronom vor einer Woche wieder sein To-go-Geschäft gestartet, aber: „Die Schaufenster bleiben trotzdem. Es sitzen ja aktuell keine Gäste drinnen, die rausgucken“, so Heybey.

Sozialer Gastronom: Heiko Heybey vom „Spandau“ stellt Designerinnen wie Magdalena Myzk (rechts) sein Schaufenster zur Verfügung. Miwart Alshawani und Iyabo Kaczmarek (Mitte) von „Unter einem Dach“ haben das Schaufenster-Projekt mit initiiert. Quelle: Kutter

„Auf den ersten Blick haben Gastronomie und Modeszene vielleicht nicht so viel miteinander zu tun, aber dem ist nicht so. Schließlich gestalten beide Branchen das städtische Flair“, so Dotzauer. Und: „Beide Branchen sind aktuell gebeutelt.“ Astrid Nienaber (29), Geschäftsführerin von „kreHtiv“: „Es zeigt, dass man in Hannover zusammenhält und nicht gegeneinander arbeitet.“

Jetzt sind nicht nur die leblosen Schaufenster wiederbelebt und bringen etwas Farbe in die Straßen, sondern Passanten können auf diese Weise auch wieder shoppen: Zu jedem Modeteil gibt es einen QR-Code, mit dem man das Lieblingsteil bestellen kann.

Von Josina Kelz