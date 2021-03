Hannover/Köln

Da schreitete sie königlich in einem bodenlangen Glitzerkleid über die Bühne des TV-Studios in Köln, wo das Finale der Sat1-Sendung „The Biggest Loser“ am Montagabend stieg. Sonja König (46) war kaum wiederzuerkennen: Die Lehrterin schaffte es, bis zum Finaltag ihr Gewicht von 126 auf 69 Kilogramm zu reduzieren, das sind fast 60 Kilo! Als Königs Reise bei der Abnehm-Show begann, sagte sie noch zur NP: „Eine Sechs vor meinem Gewicht stehen zu haben, ist mein Traum“ – der schien aber noch wie eine Utopie.

Doch fast ein halbes Jahr bei „The Biggest Loser“ und der unbändige Wille der dreifachen Mutter, endlich wieder ein gesunder Mensch zu sein, haben sich ausgezahlt – auch wenn es für den ersten Platz nicht gereicht hat. „Als ich Ole im Finale gesehen habe, wusste ich: Das wird nichts.“

So viel hat sie abgenommen: Sonja König hat fast 60 Kilo Gewicht verloren. Quelle: SAT.1/Julia Feldhagen

Bereits im Halbfinale lag Kandidat Ole mit sieben Prozent Abnahme seines Startgewichts vorne. In den sechs Wochen zwischen Halbfinale und Finale gab König alles, diesen Abstand wieder aufzuholen – sie schaffte es sogar, die Differenz zu halbieren: Am Ende lagen nur noch 3,8 Prozent zwischen ihnen, König wurde Vize. „Aber mein Geschlecht und mein Alter haben gegen mich gespielt“, so König am Morgen nach dem Finale.

Sieger und Vize: Sonja König und Gewinner Ole. Quelle: SAT.1/Julia Feldhagen

Tatsächlich hatten es Frauen in zwölf Jahren „The Biggest Loser“ schwerer, nur eine konnte die Show gewinnen (Alexandra Gregus im Jahr 2017). „Bei Frauen spielen Hormone eine große Rolle, wir ziehen auch schneller Wasser. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es.“ Die anderen Finalisten: Gianluca (23) aus Köln, Luca (25) aus Hessen und Sieger Ole (41) aus dem Saarland. Der schaffte es am Ende, 79,7 Kilogramm abzunehmen.

Die Finalisten: Gewinner Ole (von links), Vize Sonja, Coach Ramin Abtin, Dritter Gianluca und Vierter Luca. Quelle: SAT.1/Julia Feldhagen

So ist es Sonja König nach dem Finale ergangen

Sechs Wochen sind seit dem Finale vergangenen (die Show wurde Mitte Februar aufgezeichnet). Wie ist es König seitdem ergangen? „Ich habe drei Kilo zugenommen“, sagt sie, bleibt aber gelassen. „Eine Gewichtszunahme nach der Show ist ganz normal. Man kann ja nicht für immer Diät machen.“ Mittlerweile habe die Tätowiererin ihre Balance zwischen Ernährung, Sport, Kindern, Haushalt und Arbeit gefunden. „Das musste sich erstmal einpendeln. Im Camp auf Naxos kann man auch deshalb so gut abnehmen, weil alle Aufgaben und Stressfaktoren von zu Hause von einem ferngehalten werden.“

Kalorien zählt König nicht mehr, doch sie bleibt beim Intervallfasten und macht jede Menge Sport, läuft mittlerweile zwölf Kilometer am Stück und hat sich ein Home Gym eingerichtet. Der Mann macht mit: „Er hat mittlerweile auch 30 Kilogramm abgenommen“, erzählt König. Durch die Gewichtsreduktion seien sich die beiden nochmal viel näher gekommen, Andy König (48) habe seine Frau sogar gefragt, ob sie ihn nochmal heiraten möchte. „Natürlich habe ich Ja gesagt!“

Und die Kinder? „Die sind ganz begeistert. Mein Großer sagt mir immer wieder: Mama, du siehst so toll aus!“ Mann und Kinder hatten auch einen Auftritt im Finale und verzückten damit die Zuschauer. Auch in Lehrte ist König mittlerweile eine Bekanntheit. „Ich erlebe so viele schöne Momente hier. Letztens hielt ein alter Mann mit dem Auto neben mir an, stieg aus und zog seinen Hut vor mir.“

Von Josina Kelz