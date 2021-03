Hannover

Am 5. März ist „Kuscheltierkommando“ erschienen, der Untertitel lautet „Eine Geschichte über wahre Stärke“ – denn Pollo verliert beim Herumtoben mit Fred einen Arm und verkriecht sich traurig in einer Ecke. Stärke hat Schauspieler Samuel Koch (33) seit seinem „Wetten, dass...“-Unfall im Jahr 2010 immer wieder gezeigt. Mit Schauspiel-Kollegin Sarah Koch (35) ist er seit fast fünf Jahren verheiratet. Mit der NP sprachen das Paar über das Buchprojekt.

Andere entrümpeln in Zeiten von Corona, Sie haben ein Kinderbuch geschrieben. Wie kam das?

Sarah Koch: Ich habe schon immer total gerne für Kinder Theater gespielt, mein erstes Engagement war „Arielle die kleine Meerjungfrau“ in Celle. Wir finden, Kinder sind das wichtigste und auch ehrlichste Publikum. Das Schreiben habe ich vor zwei Jahren für mich entdeckt.

Samuel Koch: Ich habe oft meinen Nichten und Neffen gängige Kinderbücher vorgelesen. Irgendwann wollte ich etwas Eigenes machen. So kamen unsere Kinderbuchideen ganz unabhängig voneinander zustande. Wir als Schauspielerin und Schauspieler wollen Menschen in Fantasiewelten entführen, aus dem Alltag rausholen und im Optimalfall berühren und zum Nachdenken anregen.

War es ein guter Zeitpunkt, weil Sie eh nicht auf die Bühne stehen und nicht so viel fürs Fernsehen drehen konnten?

Samuel Koch: Genau. Wir haben uns gefragt, wie wir trotzdem Menschen erreichen und ihre Fantasie anregen können. Unseren Keller haben wir allerdings auch aufgeräumt (lacht).

Sarah Koch, ihr Teddy gehörte schon Ihrer Mutter, er hat die Hauptrolle im Buch bekommen. Gab es ein internes Kuscheltier-Casting?

Samuel Koch: Ich würde schon sagen, es war ein Casting. Wird es ein Vogel? Ein Affe? Ich war lange für den Affen, dann für den Vogel. Jedenfalls wurde es irgendwann nach dem internen Casting der Bär. Pollo.

Sarah Koch: Das „Kuscheltierkommando“ sollte außerdem aus ganz vielen Figuren bestehen und wir haben uns gefragt, was wir sonst noch alles zum Leben erwecken können. In der Fantasie von Kindern ist ja alles möglich: ein fliegender Teppich, eine Kinderküche, die laufen kann. Wir haben Ideen gesammelt und uns gefragt, wie wir die Figuren „entstellen“ können, also welchen Makel sie haben könnten.

Samuel Koch und Sarah Koch: „Das Kuscheltierkommando“, Edel:Kids Books, 32 Seiten, 14,99 Euro. Quelle: Verlag

Bär Pollo gehört dem Jungen Fred. Der trägt ein Shirt mit Regenbogen. Eine versteckte Botschaft?

Samuel Koch: Es gibt vielleicht noch weitere versteckte Hinweise im Buch (lacht). Wir hatten tatsächlich mannigfache Debatten, wie Fred und Pollo sein sollen, wollten aber keine Botschaften vornudeln. Ein Regenbogen steht mittlerweile für so Vieles. So wie das „Kuscheltierkommando“ für Vielfalt steht.

Nadine Resch hat das Buch illustriert. Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit?

Sarah Koch: Sie hat die Gabe, Welten so toll aufzumachen. Ich hatte mein großes Idol Tim Burton vor Augen, den großen Magier der Melancholie. Er schafft es, wahre Schönheit von versehrten Figuren zu zeigen. In einer Szene versinkt Pollo in einem See aus Tränen: Wir haben uns gewünscht, dass Fische darin schwimmen, Nadine hat es umgesetzt. Bei der Idee, dass der Bär Knopfaugen hat, hat sie uns allerdings gebremst. So kann man die Seele nicht zeigen, hat sie gesagt.

Samuel Koch: Sarah und ich hatten zur Geschichte vorab viele Bilder im Kopf und aufgrund unseres Berufs inszenatorische Gedanken. Damit eine Illustratorin zu konfrontieren, macht schon etwas aus. Andere hätten sich vielleicht schwergetan, hier hat es sich wunderbar gegenseitig befruchtet.

Und bei Ihnen? Wer hatte bei der Entstehung welche Rolle inne?

Samuel Koch: Sarah ist eine sprudelnde römische Quelle an Ideen. Wenn man sie einmal anspitzt, hört sie gar nicht mehr auf. Schon als sich das Kinderbuch anbahnte, hatte sie, ehe ich mich überhaupt versah, fünf Plots skizziert. Und einer ist es jetzt geworden.

Sarah Koch: Ich hätte immer am liebsten das Buch sofort in der Hand (lacht). Wie beim Film bin ich einfach auf Zack. Samuel, der ja sechs Wochen lang für ein Stück am Theater probt, geht dann so richtig schön in Tiefe, ist geduldig und feilt am letzten Wort.

Samuel Koch: Wenn Sarah nicht ein Machtwort gesprochen hätte, würde ich jetzt noch dran feilen. Hätte ich es alleine gemacht, wäre ich heute noch nicht fertig.

Casting bestanden: Teddybär Pollo gehört schon lange zur Familie von Sarah Koch. Quelle: Nancy Ebert

Warum ist es Ihnen so wichtig, Kindern zu sagen, dass es okay ist, wie sind?

Sarah Koch: Das Alter von null bis sechs Jahre ist das prägendste. Die Zeit, in der man etwa Glaubenssätze verankert und sich festsetzt, ob man beziehungsfähig wird. Gerade in einer Zeit, in der Instagram viel auf Äußerlichkeiten abzielt, sind diese Dinge wichtig. Ich höre von Kindern, die sich nicht trauen, eine kurze Hose anzuziehen, weil es angeblich uncool ist. Oder eine Brille zu tragen. Ich habe es selber früher erlebt, Brillenschlange genannt zu werden. Vieles ist heute besser geworden. Aber es ist nach wie vor wichtig, Kinder zu ermutigen, ihr wirkliches Ich zeigen zu können.

Samuel Koch: Der Hirnforscher Gerald Hüther, mit dem ich für mein Buch „Steh auf, Mensch“ zusammengearbeitet habe, sagt, dass Geschichten und Märchen auch aus Sicht der neurobiologischen Hirnforschung extrem wichtig sind. Sie lehren das Vertrauen auf sich selbst, auf die Gemeinschaft und darauf, dass alles irgendwann gut wird. Denn auch wenn wir in einer aufgeklärten Welt leben, ist es gleichzeitig eine, die jedes Jahr besser darin wird, sich selbst zu vernichten.

Seit seinem Unfall in der Fernsehshow „Wetten, dass..?“ ist Samuel Koch vom Hals abwärts querschnittgelähmt. Quelle: KEYSTONE

Wie schafft man es, dieses Vertrauen zu vermitteln?

Samuel Koch: Man muss im Kleinsten und bei den Kleinsten anfangen. Man darf nie aufhören zu sagen: Du bist wertvoll, so wie du bist und musst gar nichts weiter dafür tun. Und es geht darum, mit dem Herzen zu verinnerlichen, dass jeder Fehler macht.

Haben Sie manchmal Zweifel, ob es okay ist, so zu sein, wie Sie sind?

Sarah Koch: Ja klar, so etwas kommt immer mal hoch. Mir hat man als Kind immer gesagt: Du kannst nicht singen. Es war später ein Riesenkampf, auf die Bühne zu gehen und zu singen. Meine Unsicherheit war sehr tief verankert. Bis mir Samuel vor zwei Jahren einen Popo-Tritt gegeben und ein Songwriting geschenkt hat. Nun habe ich schon zehn Lieder geschrieben und arbeite an meinem eigenen Musikprojekt.

Seit Ihrem Unfall sind Sie, Herr Koch, körperlich stark eingeschränkt und auf fremde Hilfe angewiesen. Ihnen ist es wichtig, als gleichberechtigtes Paar zu leben. Wie setzen Sie das um?

Samuel Koch: Gleichberechtigt (lacht)?

Sarah Koch: Wir schauen einfach, was unsere jeweiligen Grundbedürfnisse sind, was uns wichtig ist. Ich tanke total in der Ruhe auf, Samuel ist ein absoluter Socializer, tankt in der Gemeinschaft auf. Es gilt darauf zu achten, was der andere gerade braucht. Das ist viel besser für die Ehe als zu denken, man muss immer aufeinander hocken.

Samuel Koch: Wir sprechen zwar beide deutsch, aber in der Beziehung spricht jeder eine andere Sprache. Man muss bereit sein, die Sprache des anderen zu lernen, zu verstehen und zu sprechen.

Zu Scherzen aufgelegt: Samuel und Sarah Koch machen Späße für die Fotografin. Quelle: Nancy Ebert

Herr Koch, Sie unterstützen die Rückenmarksforschung. Welche Hoffnung setzen Sie in sie?

Samuel Koch: Hoffnung setze ich immer überall rein, selbst wenn das Projekt noch so hoffnungslos wirkt. Denn ich sehe, dass Dinge fernab des Erklärbaren möglich sind. Dafür, dass sie noch so jung ist, ist die Rückenmarksforschung verhältnismäßig weit fortgeschritten. Mal laienhaft gesprochen: Überall im Körper können Nerven weiterwachsen – außer im Rückenmark. Dort schreitet Narbenbildung sehr schnell voran, Narbengewebe verhindert jeglichen Stromtransport. Mittlerweile ist es so, dass, ehe sich Narben bilden, also etwa die ersten sieben Stunden nach einer Verletzung im Rückenmark, Präparate injiziert werden, die Narbenbildung verhindern können. Dadurch kann das Nervenwachstum gewährleistet werden.

Das heißt?

Samuel Koch: Mal überspitzt gesagt: Würde mir der Unfall heute passieren und ich wäre gut nachversorgt, müsste ich nicht gelähmt sein. Das Präparat wird derzeit weltweit erprobt. Es ist allerdings nicht ganz ungefährlich und hat gewisse Nebenwirkungen.

Dramatisch: Bei einer Sprungaktion in der Show „Wetten, dass...“ verletzt sich Samuel Koch 2010 schwer. Quelle: dpa

Und was muss erfunden werden, dass Sie, Herr Koch, „Harry Potter“ mal lesen? Es heißt sie mögen die Geschichten nicht.

Sarah Koch: Mir hat Samuel anstatt der Harry-Potter-Bücher mal die Bibel hingelegt (lacht).

Samuel Koch: Und ich bekam dafür mal die Potter-Bände auf den Tisch.

Sarah Koch: Samuel wurde sehr christlich erzogen. Die Christen wollten Harry Potter damals verbieten lassen.

Samuel Koch: Das kann man nicht so pauschal sagen.

Sarah Koch: Meine Kinder werden jedenfalls eines Tages Harry Potter lesen.

Samuel Koch: Irgendwann mal vielleicht, wenn sie mit der Ausbildung fertig sind, dann können sie das selbst entscheiden. Mit 28 (lacht). Mir ist das seelische Wohl der Kinder wichtig. Vielleicht auch mehr als das körperliche. Es scheint, wir müssen da zu Hause noch einige Dinge ausdiskutieren.

Hannover war für Sie beide einige Zeit das Zuhause.

Sarah Koch: Ich habe mal am Volgersweg gewohnt. Und meine Tante und Onkel leben noch in der Stadt. Freundschaften von dort hat man ein Leben lang.

Samuel Koch: Und ich war Wahl-Hannoveraner. Meine weichenstellendsten und intensivsten Zeiten hatte ich mit in Hannover. Deswegen ist die Stadt für mich mit Nostalgie vollgestopft. Und mit furchtbaren Erfahrungen, aber auch den besten. Angefangen damit, dass ich nach 20 Jahren Suche, was ich beruflich mal machen möchte, endlich angekommen war.

Gemeinschaftsarbeit: Robert Schlittko unterstützt Samuel Koch im Theaterstück „Ein Bericht für eine Akademie". Quelle: Konrad Lippert

Sie meinen die Schauspielerei?

Samuel Koch: Ja. Dieses pseudoelitäre Studium an dieser krassen Hochschule vereint alles, was ich machen wollte. Ich dachte, hier baue ich für vier Jahre mein Nest. Es war herrlich, jeden Abend im Leistungszentrum zu trainieren, dieses herrliche Studium machen zu können. Und dann komme ich da hin und mache mich über die unbeweglichen Schauspieler lustig – und komme selbst als unbeweglichster ever dorthin zurück.

Nach Ihrem Unfall bei „Wetten dass ..?“ im Jahr 2010 …

Samuel Koch: Ich musste viele Barrieren überwinden. Es hieß, wir sind eine Hochbegabten-Schule, wir arbeiten nur professionell. Also nicht mit Behinderten. Man kann sich vorstellen, welchen Kampf ich dort bis zum Diplom zu kämpfen hatte. Auf der anderen Seite hatte ich wunderbare Professoren und Dozenten, die immer an meine Fantasie und Kreativität geglaubt haben. Kommilitonen, die mir gesagt haben: Natürlich kommst du zurück! Klar beinhaltet die Ausbildung Körper, Stimme und Geist – aber du hast ja schließlich Stimme und Geist. Und deinen Körper verwenden wir schon irgendwie. Dazu ist es ja dann auch gekommen. Aber ich will jetzt lieber noch ein bisschen was über die Stadt erzählen (lacht).

Erste Lesung in der Marktkirche: Samuel Koch und seine Studienassistentin Laura Hoppe. Quelle: Michael Wallmüller

Nur zu, reden wir über Hannover!

Samuel Koch: Meine erste große Premiere war im Theater am Aegi vor einer internationalen Akademie. Das sind Momente, die ich nie vergessen werde! Mein Diplom-Abschluss-Vorspiel fand vor einer Zuschauerschaft aus ganz Deutschland statt. Ich bin gerne an den Orten wie dem so trabantenähnlich wirkenden Expogelände, das feiere ich total. In Hannover hatte ich im GOP meine erste große Moderation, in der Marktkirche meine erste große Lesung. Ich erinnere mich gerne an jede Kneipe und jede WG-Party, die ich besucht habe. Wie es halt so ist, wenn man studiert und alles mitnimmt: Maschseefest, Schützenfest, Faustgelände. Gibt’s das Pfannkuchenhaus noch? Ja? Das vermisse ich auch!

Von Mirjana Cvjetkovic