Hannover/Arusha

Es ist Winter in Arusha, einer mit Hannover vergleichbar großen Stadt im ostafrikanischem Tansania. Dennoch wachsen im Garten von Katherina Campe (35) Avocados, Mangos und Bananen. „Hier ist so vieles anders“, erzählt die Hannoveranerin bei einem Videoanruf mit der NP. „Auf dem Highway laufen gelegentlich Giraffen über die Straße“, sagt Campe und lacht. Für ihr Sabbatjahr ist die 35-Jährige nach Ostafrika gezogen. Das Leben dort sei kaum mit dem in Hannover zu vergleichen. Die Architektin, die sonst im Bauamt der Stadt Hannover beschäftigt ist, nutzt ihre Auszeit für die Arbeit mit Kindern und jungen Frauen und hat einen gemeinnützigen Verein gegründet.

Sie lebt nun schon seit elf Monaten in der Stadt, von der aus viele Touristen ihre Serengeti-Urlaube starten. Aufgaben wie Wassertanks auffüllen und für den nächsten möglichen Stromausfall vorsorgen, gehören zum Alltag. Den größten Unterschied macht jedoch die Tätigkeit von Campe: „In Hannover arbeite ich im Büro. In Arusha koordiniere ich Hilfsprojekte.“

Bilderbuchstrände neben großer Armut

Der Wunsch, sich in Afrika zu engagieren, entstand vor acht Jahren: „Meine erste Reise nach Afrika war eine Belohnung für den Abschluss meines Masterstudiums“, erzählt Campe. 2013 reiste die damals 28-Jährige auf die Seychellen, besuchte Nairobi und Sansibar – ein Hotelurlaub, der Campe an Touristen-Hotspots wie Bilderbuchstrände und Safariorte brachte. „Mir fiel aber vor allem die Armut der Menschen im Land auf“, erinnert sich Campe, „Und ich wusste gleich, dass ich etwas tun wollte.“ Zurück in Deutschland entschließt sich Campe, zunächst Mitglied bei „Ingenieure ohne Grenzen“ zu werden.

Beeindruckende Sonnenuntergänge und Giraffen am Straßenrand gehören in Tansania zum Alltag. Quelle: Katherina Campe

Weitere Reisen nach Afrika folgen 2014 und 2016. Campe ist mit „Ingenieure ohne Grenzen“ für zwei Wochen in Uganda, um ein Brunnenprojekt umzusetzen. Sie ermittelt den Wasserbedarf eines Dorfes, organisiert Gespräche mit Wasserversorgern, bezieht die Dorfbevölkerung mit ein. Das Projekt hat Erfolg: 2019 wurde der Brunnen gebohrt, für den Campe drei Jahre zuvor den Bedarf ermittelt hatte. In diesem Jahr wurde das Wassersystem des Dorfes zudem erweitert.

Wasser für das Dorf: Diese Frau hat Katherina Campe beim Wasserholen fotografiert: „Die Weite des Landes und die Lebensfreude der Menschen hat mich besonders inspiriert.“ Quelle: Katherina Campe

In 2017 nimmt sich Campe eine erste längere berufliche Auszeit von vier Monaten und bewirbt sich auf Freiwilligenprojekte in Tansania. Sie landet in einem Babyheim, füttert, wickelt und wäscht Babys, deren Mütter bei der Geburt verstorben sind. Im Heim landen auch eine Vielzahl von Säuglingen, die ausgesetzt wurden. Der Grund: „Babynahrung ist für viele Familien viel zu teuer“, weiß Campe.

Sie bemüht sich um finanzielle Unterstützung, schreibt Freunde und Bekannte in der Heimat an: „Der Zuspruch aus Deutschland war riesig“, erinnert sich Campe. Daraufhin gründet sie mit einer deutschen Freundin 2018 einen eigenen Verein: „Giving Smiles“, was übersetzt „Schenke Lächeln“ bedeutet, unterstützt neben dem Babyheim seitdem diverse Projekte in Tansania und Uganda.

Sie will Lächeln schenken: Mit ihrem Verein „Giving Smiles“ unterstützt die Hannoveranerin diverse Projekte in Afrika. Quelle: Katherina Campe

So hat Campe beispielsweise ein Partnerschaftsprogramm aufgebaut: Menschen in Deutschland übernehmen die Patenschaft für ein Kind aus ärmlichen Verhältnissen und bezahlen unter anderem die Schulgebühren. Campe und die mittlerweile 36 Vereinsmitglieder von „Giving Smiles“ kümmern sich darum, dass die Menschen in Deutschland Kontakt zu ihren Patenkindern in Afrika halten können: „Das ist nicht immer ganz einfach, wenn die Kinder zum Beispiel in einem Massai-Dorf leben“, sagt Campe. Die Hirtenvölker der Massai leben oftmals weit außerhalb. Mindestens zweimal im Jahr gäbe es aber einen Newsletter mit Informationen zu den Patenkindern.

Verliebt in Afrika

Im Oktober 2020 startet Campe ihr Sabbatjahr, sie lässt sich von ihrem Arbeitgeber freistellen, um zurück nach Afrika zu reisen und ihre ehrenamtliche Arbeit voranzutreiben. Sie zieht in ein Haus in Arusha und verliebt sich in Richard Ulotu (33), der mit seiner Firma „Wild Wings Adventures“ Kilimandscharo-Trekking und Safari-Touren anbietet. „Nach einer Weile sind wir zusammengezogen und haben unseren Straßenhund Dara aufgenommen“, erzählt Campe und wirkt glücklich.

Privates Glück: In Tansania lernt Campe ihren Partner Richard Ulotu kennen: „Es gibt einige kulturelle Unterschiede, aber genau die machen unsere Beziehung auch ein Stück weit aus“, findet Campe. Quelle: Privat

Während ihres Aufenthaltes in Arusha besucht Campe auch ein Frauenhaus: Sie lernt Frauen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren kennen, die von zuhause geflohen sind. „Die meisten Massai-Mädchen werden in Tansania zwangsverheiratet“, erklärt Campe. Der Vater entscheide über Zeitpunkt und Ehepartner – und die Zwangshochzeit bringe die längst illegale Beschneidung mit sich, damit die Mädchen traditionell zur Frau werden. „Im Büro der Leiterin des Frauenhauses wurden mir Bilder der unterschiedlichen Arten einer Beschneidung gezeigt. Da wird einem ganz anders.“

Zuflucht im Frauenhaus: Der von Katherina Campe gegründete Verein will mit einer Spendenaktion die Aufklärungsarbeit in Sachen Genitalverstümmelung unterstützen. Quelle: Katherina Campe

Im Frauenhaus finden die Mädchen Zuflucht und bekommen die Möglichkeit ihre Schule zu beenden oder eine Ausbildung zu machen: „Als ich von den schrecklichen Schicksalen der Mädchen erfahren habe, wusste ich, dass ich helfen muss“, sagt Campe. Mit einer Spendenaktion versucht Campe dafür zu sorgen, dass die Gehälter der Mitarbeitenden im Frauenhaus gezahlt werden können, dass die Aufklärungsarbeit über das Thema Genitalverstümmelung in den Dörfern weiter läuft, dass eine ans Frauenhaus angeschlossene Klinik renoviert werden kann.

„Das Jahr in Afrika ist allerdings fast vorüber“, erzählt Campe. Im September reist sie zurück nach Deutschland, erst einmal ohne ihren Partner Ulotu: „Wir kümmern uns aktuell darum, dass Richard ein Visum bekommt, sodass er Weihnachten bei mir in Deutschland sein kann.“ Auch wenn dem Paar zunächst eine Fernbeziehung bevorsteht, freut sich Campe auf die Rückkehr: „Vor allem auf das Wiedersehen mit Freunden, Familie und Kollegen.“

Dass der Abschied aus Afrika dennoch nicht leicht fallen wird, weiß Campe schon jetzt: „Mir werden die Sonnenuntergänge fehlen, die unglaubliche Weite des Landes und die Lebensfreude der Menschen“, sagt sie. Die gemeinnützige Arbeit will Campe von Hannover aus fortführen: „Ich arbeite mit den Vereinsmitgliedern vor Ort daran, alle Abläufe zu verfestigen.“

Von Sophie Peschke