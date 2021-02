Hannover

„So. Zippedi, Zappedi, Zupp, heute zeige ich euch, wie ich mir selber was zum Geburtstag zubereite“, kündigt Tim Mälzer (50) – pardon, Jan Zerbst (40) aka Mälzer bei Radio ffn an. „Dazu nehme ich nur erlesene Produkte, die viele auch gar nicht kennen. Hier zum Beispiel Gnotschi mit Dschordschonzola-Sauce, ein bisschen Tschianti reinkippen – also in mich selbst, hehe.“

In seiner neusten Radio-Comedy parodiert der Hannoveraner den Hamburger Sternekoch – mit viel Lispeln, Aussprachefehlern und hektischem Rumfuchteln in der Küche. Warum ausgerechnet den Mälzer? „Er hat sich mit seiner derben und doch humorvollen Art sowie seinem leichten s-Fehler in der Aussprache super angeboten“, erklärt Zerbst. „Und er ist unter den deutschen TV-Köchen einfach der Beste.“

Anzeige

Jan Zerbst ist Fan von Tim Mälzer

Der Radio-Macher outet sich als Fan von Mälzer. „Mit ihm verbindet mich die Leidenschaft für Buchstabensuppe und diese gewisse Prise nord-deutsche Albernheit. Ihn zu parodieren, ist quasi eine Liebeserklärung“, so Zerbst.

Jan Zerbst * 21. Juni 1980 in Braunschweig. Jan Zerbst ist schon als Kind Fan von Comedy, hört unter anderem gerne das „Frühstyxradio“ bei ffn. 2006 bis 2008 macht er dort sein Volontariat, fokussiert sich auf Unterhaltung, macht gerne Parodien. Nach dem Volontariat wird er von ffn übernommen, 2011 startet er sein eigenes Comedy-Format „Die Welt in 30 Sekunden“, wofür er unter anderem den Deutschen Radiopreis gewinnt. 2017 verlässt er ffn und Hannover, um zu Antenne Bayern nach München zu wechseln. 2020 erscheint sein Buch „Warum Lachmöwen lachen –33 Beweise dafür, dass es am Meer am schönsten ist“. Für ffn startet er aus seinem Buch eine Comedy-Rubrik, daraufhin bekommt er das Angebot, als Creative Director zurück zum Sender zu kommen – was er im Januar 2021 tut. Mit seiner Frau Simone (40) und den zwei Kindern (Tochter, 3, und Sohn, 1) lebt er in Isernhagen.

„Ich koche selbst leidenschaftlich gerne – und klar, ich schaue mir auch seine Show ,Kitchen Impossible’ an. Nur in seinem Restaurant in Hamburg war ich noch nicht“, bedauert er. Doch wenn es soweit ist, plant er schon, ihm seine Parodie vorzuspielen. Entweder gibt es dann Hausverbot oder ein Dessert aufs Haus. „Ich glaube aber, dass er genug Humor hat, das witzig zu finden.“ Zerbst hat bereits Robert Geiss (57) parodiert – als der Zerbsts Parodie vorgespielt bekam, war er amüsiert.

Jan Zerbst ist zurück aus München

Mit „Mälzer! Macht’s! Lecker!“ ist Zerbst auch zurück in Hannover – und zurück bei ffn. 2017 war er nach München gezogen und hatte einen Job bei Antenne Bayern als Creative Director angenommen, auch dort kümmerte er sich um die Unterhaltungsformate („Unterhaltung war schon immer mein Ding“). Ende 2020 ging es nach drei Jahren zurück in die Heimat, zu Jahresbeginn 2021 wurde er der neue Creative Director von Radio ffn. „Jens Küffner, unser Programmdirektor, und Harald Gehrung, unser Geschäftsführer, haben mich zurückgeholt“, erzählt Zerbst und lacht. „Und das ist auch gut so.“

In Bayern: Jan Zerbst (rechts) mit Felix Neureuther in den bayerischen Alpen. Zerbst lebte 2017 bis 2020 in München. Quelle: privat

Zwar habe München das Potenzial gehabt, eine Bleibe für immer zu sein – doch irgendwie war da doch das Heimweh, die Sehnsucht nach Norden. „Wir haben unsere zwei Kinder in München bekommen. Doch jetzt mit 40 war es an der Zeit zu entscheiden, wo wir für immer bleiben wollen. Und das ist Hannover.“ Also ging es zurück für die Zerbsts, die vierköpfige Familie hat Wurzeln in Isernhagen geschlagen. „Jetzt werde ich sesshaft“, sagt Zerbst und lacht. Am meisten habe er in Bayern den hannoverschen Humor vermisst: „Ehrlich, trocken und auf den Punkt.“ Und ein „herzliches Moin“ zu hören, habe ihm auch gefehlt.

Auch „Die Welt in 30 Sekunden“ ist zurück

Mit Zerbsts Rückkehr kam auch sein altes und mehrfach prämiertes Comedy-Format „Die Welt in 30 Sekunden“ zurück. 2006 bis 2008 hatte er bei Radio ffn volontiert, 2011 seine Serie gestartet. Als er 2017 zu Antenne Bayern ging, ging auch die „Die Welt in 30 Sekunden“ unter. Doch jetzt ist sie wieder aufgetaucht, morgens um 6:15 Uhr (täglich in Frankys, 48, Morningshow) und im neuen Sound.

Die Anfänge bei ffn: Jan Zerbst (rechts) 2006 als frischer Volontär mit seinen Volo-Kollegen Julian Zumbrock (von links), Markus Schuh und Tiffany Gardner. Quelle: Lackner

Zerbst setzt darin auf seine scharfen Alltagsbeobachtungen, zum Beispiel: Kochen für Kleinkinder. „Bei kleinen Kindern wird ja leider nicht gegessen, was auf den Tisch kommt. Sie schimpfen, wenn du ausnahmsweise mal liebevoll versucht hast, Vitamine ins Essen zu mogeln. Vorher haben sie aber genüsslich draußen Sand, Schnee, Schnecken und Murmeln gegessen.“ Alle Eltern werden wissen, was er meint.

„Meine Themen haben sich natürlich sehr verändert, seitdem ich Vater von zwei Kleinkindern bin. Ich versuche, die Anzahl der Kinder-Geschichten aber im Rahmen zu halten, damit ich auch die kinderlosen Menschen erreichen kann“, sagt er während unseres Telefongesprächs, während ihm seine Tochter (3) ein selbstgemaltes Bild mit Fischen ins Homeoffice reicht. „Moment, das muss ich mal kurz abfeiern.“ Auch das kennen Eltern sicherlich.

Die Comedy-Offensive von Radio ffn

Die Ideen kommen Zerbst übrigens in den verrücktesten Alltagssitiuationen, vornehmlich dann, wenn er sie nicht aufschreiben kann: unter der Dusche, im Bett vor dem Einschlafen, beim Auto fahren. Das Format verzichtet auf plumpe Schenkelklopfer, denn: „Wer kann schon um die Uhrzeit brüllend lachen?“ Sein Ziel sei es, die Menschen zum Schmunzeln zu bringen, sie mit einem Lächeln in den Tag starten zu lassen. Denn das sei jetzt wichtiger denn je.

Ausgezeichnet: Jan Zerbst gewinnt 2012 den Deutschen Radiopreis – und feiert mit Olivia Jones in Hamburg. Quelle: dpa

Deswegen hat ffn mit Zerbst die Comedy-Offensive gestartet. Mit den bereits etablierten Formaten „Günther der Treckerfahrer“ (die Kult-Comedy von Dietmar Wischmeyer, 63) sowie die Beamten-Comedy „Baumann & Clausen“ (von Jens Lehrich, 41, und Frank Bremser, 48) gibt es nun vier Comedy-Serien. „Diese Zeiten sind so ernst. Wir möchten die Menschen daran erinnern, dass sie trotz allem noch lächeln und auch lachen dürfen – das ist jetzt wichtiger denn je.“

Von Josina Kelz