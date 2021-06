Ronnenberg

Das Hotel-Restaurant Öhlers in Ronnenberg hat eine lange Familientradition. Inhaber Rainer Berndt bekommt Unterstützung von der nächsten Generation – Patrick Berndt (28) übernimmt das Handwerk seines Vaters in der Küche.

Warum sind Sie Koch geworden?

Meine Eltern wohnen auch über dem Restaurant, so haben wir als Kinder das Geschäft tagtäglich mitbekommen. Dann beschäftigt man sich zwangsläufig auch mit der Idee, diese Tradition weiter zu führen. Zwischendurch hatte ich auch mal ein Praktikum bei Radio 21 gemacht. Das war gut, aber ich habe gemerkt, dass ich nicht ins Büro gehöre, sondern in die Küche. Gleich mit 16 habe ich eine Kochausbildung im Maritim-Hotel am Flughafen angefangen.

Gab es ein Vorbild in der Küche?

Mein Vater ist gelernter Koch und hat mir immer viele Ideen mitgegeben, da guckt man sich unbewusst auch vieles ab. Er war aber nicht nur ein Vorbild als Koch, sondern auch als Betriebswirt.

Sie sind die fünfte Generation am Herd. Haben Sie die Speisekarte des Restaurant umgekrempelt?

Klassiker wie den falschen Hasen, Rinderroulade oder Hirschbraten haben wir immer noch auf der Karte – diese Gerichte muss es bei uns auch geben! Viele Stammgäste kennen und mögen es eben genau so. Das gilt auch für Gulasch oder Spargel mit Mettbällchen. Trotzdem haben wir jetzt auch neue Sachen reingebracht – unser „Öhlers-Burger“ kommt sehr gut an, auch mit Jakobsmuscheln, Avocado oder Mango arbeite ich gern. Wichtig sind mir frische, gute Zutaten.

Patrick Berndt Geboren am 24. Juli 1992 in Gehrden. Mit 16 Jahren beginnt Patrick Berndt eine Ausbildung im Maritim Hotel am Flughafen, danach wechselt er nach Berlin – erst ins Hotel Adlon, danach ins Vienna Haus. Darauf folgen erneut Jahre im Maritim Hotel, nach einer Station im Parkhotel am Kronsberg geht er wieder zurück, wird stellvertretender Küchenchef im Maritim. Jetzt ist Berndt zurück in der Heimat Ronnenberg, er kocht im familieneigenen Hotel-Restaurant Öhlers (Nenndorfer Straße 64, Telefon 0511/438720). Die Speisekarte orientiert sich an den Jahreszeiten, kombiniert rustikale Gerichte wie Kalbshaxenragout (20,90 Euro) und Sauerfleisch (12,90 Euro) mit modernen Gerichten wie Limonen-Basilikum-Ravioli (12,90 Euro). www.hotel-oehlers.de

Haben Sie selbst auch ein Lieblingsessen?

Ich esse sehr gerne geschmorte Gerichte. Gulasch zum Beispiel oder Roulade. Gern mit Spätzle, Hauptsache mit viel kräftiger Sauce und zartem Fleisch. Es dauert zwar lange, aber es schmeckt fantastisch.

Gibt es etwas, was Sie selbst nicht gern essen?

Innereien esse ich nicht gerne und bin ich auch kein Fan von. Aber zubereiten kann ich sie natürlich.

Haus mit Tradition: Hotel-Restaurant Öhlers in Ronnenberg. Quelle: Frank Wilde

Welche Restaurants in Hannover und Region können Sie empfehlen?

Ich esse sehr gern indisch im „Guru“ in der Jakobistraße in der List, ich mag die vielen Eintopfgerichte mit kräftiger Sauce, eine tolle Küche. Und der Geschäftsführer ist unglaublich freundlich und zuvorkommend. Auch im „Vietal Kitchen“ an der Lister Meile bin ich gerne. Die haben nicht nur eine außergewöhnliche Küche, sondern auch eine geschmackvolle Einrichtung.

Ist es Fluch oder Segen den ganzen Tag mit der Familie zu arbeiten?

Es ist easy. Meine Eltern haben das hier alles aufgebaut. Mein Bruder und ich versuchen, ihnen immer mehr Arbeit abzunehmen und unter die Arme zu greifen. Im Service und rund um die Weine hat mein Bruder freie Hand. Ich trage meinen Teil in der Küche bei.

Welche fünf Lebensmittel würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?

Frisches Brot geht immer, dazu Wurst – gerne Salami. Milch und Kaffee müssten sein. Und Eis würde ich gern noch mitnehmen, klassisch Stracciatella und Fruchteis wie Zitrone, Mango oder Erdbeere. In Sachen Getränke immer lieber ein Bier als Wein. Oder Southern Comfort.

Mit Stil: Das Hotel-Restaurant Öhlers wird in fünfter Generation betrieben. Quelle: Frank Wilde

Was kochen Sie einer Frau beim ersten Date?

Garnelen mit Pasta. Ich glaube, alle Frauen mögen Nudeln, Garnelen und frisches Gemüse.

Ein Tipp für die schnelle Küche zuhause?

Ich bin ein großer Fan von Resteverwertung, ein bisschen Gemüse und Fleisch in eine Pfanne schnippeln und anbraten, das schafft eigentlich jeder. Zum Beispiel im Stil einer Asia-Pfanne – Gewürzsaucen halten sich ewig, auch Fisch- oder Sojasauce sollte man immer zuhause haben.

Gibt es etwas, was sie in der Küche nicht gern machen?

Ich bin überhaupt kein Backfan, denn man muss sich auf das Rezept verlassen. Meistens sieht man erst, ob es gut ist, wenn man den Kuchen aus dem Ofen holt. Bei Saucen und Suppen hingegen kann man immer noch abschmecken.

Sie haben nach der Ausbildung im „Adlon“ in Berlin gearbeitet. Was ist der größte Unterschied zu einem Familienbetrieb?

Im „Adlon“ gibt es von jedem Gericht ein Foto an der Wand. Und genau so hat es auch auszusehen! Die Hierarchie ist auch eine ganz andere als hier bei uns. Wir duzen uns alle – das wäre im „Adlon“ nicht denkbar. Aber ich habe unglaublich viel mitgenommen, viel gelernt und Rezepte und Ideen aufgesogen, das war schon lohnenswert.

Die Tische sind festlich eingedeckt für Gesellschaften. Quelle: Frank Wilde

Haben Sie für besondere Gäste gekocht?

Da waren Schauspieler oder Politiker, die sogar ihre eigenen Vorkoster mitbringen. Oder solche wie Will Smith, die auch mal nachts um vier anrufen, weil sie aufgewacht sind und Hunger haben auf gebratenes Eiweiß mit grüner Paprika und Salzkartoffeln. Das war eine interessante Erfahrung.

Könnten Sie sich vorstellen hier im Hotel-Restaurant Öhlers alt zu werden?

Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe mich mit meinem Bruder sehr gut, wir sind eigentlich immer zu hundert Prozent einer Meinung. Auch mit den Mitarbeitern ist alles eingespielt, die meisten sind schon über zehn Jahre da. Außerdem gibt es immer etwas, was man noch verändern kann. Es macht Spaß, das zusammen mit meinem Bruder umzusetzen und die Familientradition weiter zu führen.

Muss man jedem Trend folgen, um bestehen zu können?

Es gibt Gerichte wie Kalbsleber, Rinderroulade und Champignonschnitzel, die ihre Berechtigung haben und zum Lokal gehören. Ein kleiner Spagat ist wahrscheinlich die beste Lösung, um alte und neue Generationen anzusprechen.

Von Luisa Verfürth