Dieser Mann kämpft bis zum Schluss: Herrenausstatter Rolf Eisenmenger (66) konnte gerade die Insolvenz für sein Unternehmen „Lo&Go“ abwenden. Doch das war knapp: Er musste fünf von zehn Mitarbeitern entlassen, sitzt auf Ware, die er bereits bezahlt hat – und auf einem Schuldenberg, denn er hat einen KFW-Kredit in Höhe von 500.000 Euro aufnehmen müssen.

„Für uns Einzelhändler gibt es kein Arbeitslosengeld, kein Kurzarbeitergeld. Der Staat hat für uns Unternehmer kein Geld vorgesehen. Wir sind die, für die es keine Lösung gibt“, sagt er in der ZDF-Doku mit dem Titel „Pleite in der Pandemie“ (in der ZDF-Mediathek kostenlos abrufbar). Im Dezember hatte der Sender Eisenmenger in seinem Laden besucht. Zwei Tage drehte das Kamerateam für die Doku. Auch Insolvenzverwalter Volker Römermann (52) aus Hannover kommt zu Wort. Er berät unter anderem Eisenmenger.

„Meine Altersvorsorge kann ich knicken, denn die steckt als Darlehen in meinem Unternehmen“, sagt dieser in der Doku. Mit 66 Jahren wollte Eisenmenger 2020 eigentlich sein „Lo&Go“ verkaufen und mit seiner Frau Cornelia Warnecke (66) die Rente genießen. Käufer hatte er schon gefunden – als die Pandemie kam, sprangen sie ab. „Bis das Unternehmen wieder ansatzweise den Wert hat, für den es verkauft werden sollte, muss ich noch einige Jahre arbeiten. Ich werde mindestens 70 sein, bis ich mich zur Ruhe setzen kann“, erklärt er im NP-Gespräch. „Ich habe Angst vor Altersarmut.“

Rolf Eisenmenger konnte die Corona-Insolvenz abwenden

Doch aufgeben kommt für den Hannoveraner nicht in Frage. In den vergangenen vier Wochen habe er mehr gearbeitet denn je, morgens um sieben Uhr geht es oft mit der ersten Videokonferenz los, um Mitternacht beendet er seinen Arbeitstag. Den ganzen Tag tut er vor allem eines: rechnen.

Hat sich gelohnt: Rolf Eisenmenger (links) und Ulli Hahn kämpfen mit der Aktion "Wir machen auf" für den Einzelhandel. Quelle: Heusel

Das lohnt sich ab sofort mehr: „Die Regierung hat sich durch unsere Aufmerksamkeits-Aktionen endlich auf uns zubewegt“, freut sich Eisenmenger. Den Einkaufswert nicht verkaufter Ware bekommt er nun zu 90 Prozent erstattet – wenn er sie karitativen Einrichtungen spendet, sogar zu 100 Prozent. „Diese Lösung finde ich großartig. Er hilft nicht nur uns Einzelhändlern, sondern auch Menschen in Not.“ 100 Winterjacken spendet Eisenmenger nun an die Obdachlosenzeitung „Asphalt“.

Als Nächstes wünscht er sich, „dass wir wie in anderen Bundesländern Einzeltermine mit unseren Kunden vereinbaren dürfen.“ Um diese Forderung durchzusetzen, hat er Kontakt zu Ministerpräsident Stephan Weil (62) aufgenommen.

Im Herbst: Rolf Eisenmenger eröffnet mir seiner Frau Cornelia Warnecke den neuen „Lo&Go“ an der Luisenstraße. Quelle: Franson

Und dann ist er bereit für die Wiedereröffnung. Den Mietvertrag in der Windmühlenstraße hat er verlängert, erst im Herbst hatte er einen noch größeren „Lo&Go“ in der Luisenstraße eröffnet. „Weil Jens Spahn nach dem ersten Lockdown sagte, dass es keine zweiten Schließungen des Einzelhandels geben wird“, ärgert er sich. Doch er sieht darin auch eine Chance: „Es rollt ein Tsunami an nachgeholten Hochzeiten auf uns zu – da sind wir mit zwei Läden besser aufgestellt.“

Von Josina Kelz