Hannover

Wir lassen die Kohlen glühen: NP-Köchin Rebecca Nonnast von „Vier Jahreszeiten“ und „Reimanns Eck“ legt Gemüsepommes, Schweinebauch, Maiskolben und würzige Drumsticks auf den Rost. Soll das Wetter machen, was es will: Wir freuen uns auf heiße Tage!

Nonnast hat einen Tipp: „Beim direkten Grillen wird das Grillgut über der Hitze, also direkt auf dem Gitter über der heißen Kohle, bei hoher Temperatur gegart. Bei indirekter Hitze befindet sich das Grillgut nicht direkt über der Hitze, sondern daneben. Man füllt eine Seite des Grills mit Kohle und lässt die andere leer und nutzt diese als indirekte Grillzone.“

Chickendrums mit Chipotle-Marinade

Die Zwiebel und den Knoblauch schälen. Die Zwiebel in feine Würfel schneiden und mit dem grob gehackten oder gepressten Knoblauch in etwas Rapsöl ohne Farbe anschwitzen.

Das Ganze mit dem Aceto und der Sojasoße ablöschen und die Chipotle-Chili-Sauce dazugeben. Mit Ketchup aufgießen und kurz aufkochen lassen. Mit einem Pürierstab fein pürieren und auskühlen lassen.

Wenn die Soße vollständig ausgekühlt ist, die Hähnchenschenkel von allen Seiten salzen, pfeffern und die Marinade über dem Fleisch verteilen und für mindestens zwei Stunden ziehen lassen. Alles auf dem Grill bei indirekter Hitze (nicht über Glut oder offener Flamme) für rund 25 Minuten bei gut 160 Grad garen. Danach werden die Hähnchenschenkel bei starker Hitze kurz scharf angegrillt. Dazu passt ein frisch gemachter Coleslaw, ein amerikanischer Kohlsalat.

Chickendrums mit Chipotle-Marinade. Quelle: Christian Behrens

Zutaten für vier Personen 1,2 Kilogramm Hähnchenunterschenkel (werden Drumsticks genannt) 75 Milliliter Chipotle-Chili-Sauce (im Spezialitätenladen oder spanischen Supermarkt) 1 mittelgroße Zwiebel 2 Zehen Knoblauch 2 Esslöffel Sojasoße 2 Esslöffel Aceto Balsamico 150 Gramm Ketchup 75 Milliliter Rapsöl 1 Esslöffel Salz

Text Text.

Gegrillter, sous-vide-gegarter Schweinebauch

Den Schweinebauch mit dem Olivenöl, dem Salz und drei Zehen geschälten, angedrückten Knoblauch in einen Vakuumbeutel geben, vakuumieren und bei 64 Grad mindestens 24 Stunden im Wasserbad garen. Alternativ kann der Schweinebauch auch ohne Beutel bei 80 Grad im Ofen oder auf dem Grill für sechs Stunden gegart werden. Den Schweinebauch aus dem Beutel nehmen, abtupfen und abkühlen lassen.

In der Zwischenzeit den Spitzkohl waschen und in sehr feine Streifen schneiden. Die schwarzen Sesamkörner kurz in der Pfanne anrösten und dazugeben. Alles zusammen mit Salz, Zucker, Pfeffer und Sesamöl vermengen.

Für die Teriyaki-Marinade fünf Knoblauchzehen hacken und in einer Pfanne mit etwas Pflanzenfett leicht goldbraun anrösten. Die Teriyakisoße hinzugeben und kurz aufkochen lassen.

Den Schweinebauch in fingerdicke Scheiben schneiden und über hoher Hitze von jeder Seite etwa zwei Minuten scharf angrillen, mit der Teriyaki-Marinade bestreichen und leicht karamellisieren lassen. Den Schweinebauch auf dem Spitzkohlsalat anrichten und servieren.

Gegrillter, sous-vide-gegarter Schweinebauch. Quelle: Christian Behrens

Zutaten für vier Personen 2 Kilogramm Schweinebauch vom Metzger des Vertrauens 100 Milliliter Olivenöl 8 Zehen Knoblauch 1 Esslöffel Salz 1 mittelgroßer Kopf Spitzkohl 50 Milliliter Sesamöl 1 Teelöffel Salz 1 Teelöffel Zucker 1 Teelöffel frisch gemahlener Pfeffer 2 Esslöffel schwarze Sesamkörner 100 Milliliter Teriyakisoße

Gemüsepommes mit Sommerquark

Das Gemüse waschen, schälen und in pommesgroße Stifte schneiden. Rosmarin und Thymian zupfen, Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Alles zusammen mit dem Salz, dem Pfeffer und dem Olivenöl in einer Schale marinieren, sodass jedes Stück Gemüse benetzt ist.

Die Gemüsemischung möglichst flach auf Bleche oder in Auflaufformen verteilen und bei etwa 180 Grad auf dem Grill oder im Ofen für 30 Minuten backen. Alle zehn Minuten gut durchmischen.

Gemüsepommes mit Sommerquark. Quelle: Christian Behrens

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den Dip die Kräuter fein schneiden und Quark sowie Schmand mit dem Zitronenabrieb verrühren. Mit Pfeffer, Salz, einer Prise Zucker und Tabasco abschmecken.

Zutaten für vier Personen 200 Gramm Petersilienwurzel 200 Gramm Karotten 200 Gramm Knollen-sellerie 200 Gramm Pastinaken 200 Gramm gelbe Karotte 200 Gramm violette Karotten 200 Milliliter Olivenöl 2 Zweige Rosmarin 2 Zweige Thymian 4 Zehen Knoblauch 1 Esslöffel Salz 1 Esslöffel frisch gemahlener Pfeffer 250 Gramm Quark (40 Prozent Fett) 250 Gramm Schmand 1 Bund Petersilie 1 Bund Schnittlauch Optional: ½ Bund Kerbel Abrieb von ½ Biozitrone Salz, Pfeffer, Zucker, Tabasco

Gegrillter Maiskolben mit Limettenbutter

Aus dem Abrieb der Limetten und der Butter eine Limettenbutter herstellen. Die Butter mit Pfeffer und Salz würzen.

Die Maiskolben für etwa acht Minuten im kochenden Salzwasser blanchieren. Bei indirekter Hitze auf dem Grill für zehn Minuten bräunen lassen. Danach kurz von jeder Seite auf direkter Hitze scharf angrillen. Vom Grill nehmen mit der Butter bestreichen und kurz abkühlen lassen. Grana Padano fein reiben und die Maiskolben darin wälzen. Mit Petersilie oder Koriander dekorieren und servieren.

Gegrillter Maiskolben mit Limettenbutter. Quelle: Christian Behrens

Zutaten für vier Personen 4 Maiskolben mit Blättern 2 Biolimetten 150 Gramm Butter 150 Gramm Grana Padano Petersilie, frisch (alternativ frischer Koriander) Salz, Pfeffer

Lust auf mehr Rezepte?

In der NP-Serie „Kochen mit Hannovers Profis“ stellen immer sonnabends im Wechsel Jörg Lange (Hotel Lindenkrug), Oliver Hodemacher (Mövenpick am Kröpcke), Rebecca Nonnast (Vier Jahreszeiten) und Robert Awakjan (Schuberts Brasserie) Rezepte vor.

Von NP