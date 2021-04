Hannover

Hier gibt es die Rezepte, die Sie mit relativ wenig Aufwand nachbereiten können:

Melanzane alla Menta mit Aubergine und Minze

Für dieses raffinierte Gericht, das ich als Antipasti genieße, schneide ich die saubere Aubergine in fingerdicke Scheiben. Ich grille sie mit einer Peperoni in etwas Olivenöl und würze dabei schon mit etwas Salz, Pfeffer und Zucker, lösche nach dem Wenden mit ein paar Spritzern Essig ab. Dazu kommt das Paniermehl (ich reibe es aus trockenem Ciabatta), das ich mit dem gehackten Knoblauch in Olivenöl goldgelb röste und leicht salze. Zusammen mit der fein gehackten Minze schichte ich die Zutaten in ein passendes Gefäß und ergänze bei Bedarf mit Essig, Öl und Gewürzen. Mindestens zwei Stunden gut durchziehen lassen und frisch genießen.

Die Zutaten (immer für 2 Personen)1 Aubergine (etwa 275 Gramm)15 Blätter Minze1 Zehe Knoblauch2 Esslöffel Paniermehl3 Esslöffel Olivenöl2 Esslöffel Weinessig2-3 Brat-PeperoniSalz, Pfeffer, 1 Prise Zucker

Rhabarber-Galette mit Mandeln und Zimtcreme

Ich starte mit dem Mürbeteig. Meine kleine Küchenmaschine knetet in Sekundenschnelle einen etwas bröckeligen Teig, bevor die Zutaten warm werden (wichtig bei Mürbeteig – er wird sonst „brandig“ ). Ich bringe ihn auf einer Backmatte in die Form und Größe eines Pizzatellers, bevor ich ihn ruhen lasse. Derweil schmelze ich die Butter für die Mandelfüllung und bereite sie mit allen Zutaten unter Rühren in einer kleinen Pfanne zu. Bis auf einen Rand von zwei Zentimetern wird sie dann auf den vorbereiteten Boden gestrichen. Weiter geht es mit dem küchenfertigen Rhabarber. Vermengt mit Stärke und Zucker gebe ich ihn auf die Mandelfüllung und schlage behutsam den Rand um. Vor dem Backen bei 200 Grad wird er noch mit verquirltem Ei bestrichen und mit Mandelblättchen bestreut. Während der Backzeit von 35 bis 45 Minuten rühre ich die Crème fraîche mit Zimtzucker glatt und nehme meine Galette aus dem Ofen, wenn der Rand goldbraun und der Rhabarber gar ist. Mit der Creme servieren und mit Minzblättchen garnieren.

Für den Teig:260 Gramm Dinkelmehl60 Gramm Zucker1 Prise Salz130 Gramm Butter in Flöckchen4-6 Esslöffel sehr kaltes WasserFür die Mandelfüllung:70 Gramm Butter120 Gramm gemahlene Mandeln20 Gramm Zucker3-4 Esslöffel MilchFür den Belag:300 Gramm Rhabarber (etwa 5 Stangen)1 Teelöffel Stärke50 Gramm ZuckerAußerdem:1 EiMandelblättchen100 Gramm Crème fraîche1 Esslöffel Zimtzucker

Rhabarber im Pergament mit Quarkkeulchen

Zuerst putze ich den Rhabarber mit einem Sparschäler, so bekomme ich leicht die Fäden ab. Dann schneide ich ihn in mundgerechte Stücke. Diese werden mit zwei Esslöffeln Honig und dem Abrieb der Zitrusfrüchte mariniert, dazu noch der sehr fein gehackte Kardamom (Tipp: Ich mahle ihn in einer Gewürzmühle). Verteilt auf vier Portionen gebe ich die Mischung nun auf Backpapierabschnitte und binde diese zu Päckchen. Auf ein fünftes Stück Backpapier gebe ich die Mandeln und Nüsse, vermengt mit einem Löffel Honig und einer Prise Salz. So kommt alles für 15 bis 20 Minuten bei 160 Grad in den Ofen, die Nüsse für etwa die Hälfte der Zeit (nicht, dass das Karamell zu dunkel wird). Währenddessen knete ich im Mixer aus den zerstampften Kartoffeln und allen angegebenen Zutaten einen cremigen Teig. In einer Pfanne backe ich diesen nockenweise bei schwacher Hitze aus und serviere die Keulchen mit Rhabarber und Nusskaramell – frisch bestäubt mit Puderzucker und etwas Fleur de Sel.

Zutaten (für vier Personen)

6 Stangen Rhabarber150 Gramm Mandeln und Nüsse1 Orange (Bio)1 Kardamomkapsel1 Zitrone (Bio)1 kleines Stück Ingwer3 Esslöffel HonigFür die Quarkkeulchen:250 Gramm gekochte Kartoffeln200 Gramm Quark70 Gramm Joghurt1 glückliches Ei50 Gramm Zucker1 Prise Salz75 Gramm Mehl10 fein geschnittene Minzblättchenetwas Butterschmalz zum AusbackenAußerdem:BackpapierFleur de Sel

Tomatensalat mit Minze

Da bleibt die Küche kalt: Einfach den Lauch und die gezupfte Minze sehr fein schneiden und mit dem gehackten Knoblauch vermengen. Alles in einer Schüssel mit dem Abrieb und Saft der Zitrone vermengen und das Olivenöl einrühren. Mit Pfeffer, Salz und Zucker abschmecken. (Dabei brauche ich mehr Salz, als ich dachte. Salzen Sie, bis der Geschmack leicht durchkommt). Passt es soweit, gebe ich den sehr fein gehobelten Fenchel dazu und natürlich die mundgerecht aufgeschnittenen Tomaten. Etwas durchziehen lassen und frisch servieren.

Zutaten:800 Gramm bunte Tomaten1 Bio-Zitrone2 Knoblauchzehen1 Bund Pfefferminze½ Fenchelknolle½ Bund Frühlingslauch6 Esslöffel OlivenölPfeffer und Salz aus der Mühle1 Prise Zucker

