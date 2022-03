Hannover

Es muss nicht immer Weizen sein! Eine Alternative ist Buchweizen – in den Körnern stecken viele Nährstoffe wie Kalium, Calcium und Magnesium, die auch unsere Verdauung stärken. Oliver Hodemacher, Küchenchef im Mövenpick am Kröpcke, hat das ballaststoffreiche Pseudogetreide in vier Rezepten verarbeitet. Als Salatbeilage, im Pfannkuchenteig, im Risotto und in Kombination mit Kohlrabi und Kabeljau.

Rote-Bete-Risotto mit Kabeljau und Buchweizen

Rote-Bete-Risotto mit Kabeljau und Buchweizen. Quelle: Nancy Heusel

Apfelsaft mit 300 Milliliter Wasser, den Gewürzen und einer Prise Salz in einem Topf aufkochen. Sud beiseitestellen und ziehen lassen. Buchweizen in einer Pfanne ohne Fett rösten, bis er knusprig ist und zu duften beginnt. Abkühlen lassen.

Schalotten fein würfeln. Ingwer schälen, fein würfeln. Rote Bete schälen und in fünf Millimeter große Würfel schneiden (Küchenhandschuhe benutzen!). Gemüsefond einmal aufkochen.

Öl im Topf erhitzen. Schalotten, Ingwer und Rote Bete darin bei milder Hitze ein bis zwei Minuten andünsten. Reis zugeben, eine Minute unter Rühren mitdünsten. Wein zugeben und bei mittlerer Hitze vollständig einkochen lassen. So viel heißen Fond zugeben, bis der Reis knapp bedeckt ist. Risotto offen bei milder bis mittlerer Hitze 18 bis 20 Minuten knapp garen. Dabei restlichen heißen Fond unter Rühren nach und nach zugeben.

Fünf Minuten vor Ende der Risotto-Garzeit den Apfel-Gewürz-Sud aufkochen. Hitze reduzieren. Kabeljaufilets einlegen und drei bis vier Minuten darin knapp unter dem Siedepunkt pochieren.

Rote-Bete-Saft zum Risotto geben, eine Minute leise kochen lassen. Vom Herd nehmen, Butter in Flocken unterrühren, eine Minute ruhen lassen. Risotto und die abgetropften Kabeljaufilets auf Tellern anrichten. Mit geröstetem Buchweizen und frisch geriebenem Meerrettich anrichten.

Zutaten für vier Portionen 300 Milliliter Apfelsaft 2 Sternanis 1 Lorbeerblatt 4 Gewürznelken 5 Wacholderbeeren Salz 2 Esslöffel Buchweizenkörner 2 Schalotten 10 Gramm frischer Ingwer 1 Rote Bete (etwa 150 Gramm) 700 Milliliter Gemüsefond 2 Esslöffel Öl 200 Gramm Risotto-Reis 100 Milliliter Weißwein 6 Kabeljaufilets (je etwa 60 Gramm) 100 Milliliter Rote-Bete-Saft 1 Esslöffel Butter 2 Esslöffel Meerrettich (frisch gerieben)

Buchweizen-Pfannkuchen mit Brokkoli und Kirschtomaten

Buchweizen-Pfannkuchen mit Brokkoli und Kirschtomaten. Quelle: Nancy Heusel

Milch, Eier, Mehl und etwas Salz in einen Rührbecher geben, mit dem Schneidstab glatt pürieren. Teig 30 Minuten quellen lassen.

Getrocknete Tomaten quer in feine Streifen schneiden, in einer Schüssel mit 100 Milliliter kochend heißem Wasser übergießen und quellen lassen. Spinat verlesen, waschen und trocken schleudern. Schalotte und Knoblauch fein würfeln. Brokkoli längs halbieren und bis zum breiten Stielansatz in ein Zentimeter breite Scheiben schneiden. Käse raspeln.

Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, abkühlen lassen. 3 Esslöffel Olivenöl in der Pfanne erhitzen. Schalotten darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Knoblauch kurz mitdünsten. Brokkoli zugeben und unter Rühren drei Minuten dünsten, mit Salz und Piment d’Espelette würzen. Tomaten mit Einweichwasser untermischen. Alles abgedeckt bei milder Hitze acht bis zehn Minuten dünsten. Spinat untermischen und abgedeckt zusammenfallen lassen. Käse und Pinienkerne unterrühren und auf dem ausgeschalteten Herd warm halten.

Butter in einer Pfanne zerlassen und leicht bräunen. Mit dem Schneidstab unter den Pfannkuchenteig pürieren, Mineralwasser mit dem Schneebesen kurz unterrühren. Etwas Öl in die Pfanne geben und nacheinander acht Pfannkuchen backen. Mit je vier bis fünf Esslöffel Brokkoli-Mischung belegen, aufrollen und auf eine ofenfeste Platte legen. Im vorgeheizten Backofen bei 100 Grad warm halten, bis alle Pfannkuchen gebacken sind.

Restliches Olivenöl in der Pfanne erhitzen und die Tomaten bei mittlerer Hitze braten, bis sie aufplatzen. Mit Zucker und etwas Fleur de sel würzen. Mit den Pfannkuchen anrichten.

Zutaten für vier Portionen 200 Milliliter Milch 2 Eier 100 Gramm Buchweizenmehl 30 Gramm getrocknete Tomaten 200 Gramm Baby-Blattspinat 1 Schalotte (30 g) 1 Knoblauchzehe 900 Gramm Brokkoli 125 Gramm Käse 25 Gramm Pinienkerne 4 Esslöffel Olivenöl Piment d’Espelette (oder Cayennepfeffer) 60 Gramm Butter 4 Esslöffel Mineralwasser (mit Kohlensäure) Öl zum Braten 250 Gramm Kirschtomaten Zucker, Fleur de sel, Salz

Buchweizenpfanne mit Möhrensalat

Buchweizenpfanne mit Möhrensalat. Quelle: Nancy Heusel

Kartoffeln waschen und abbürsten. Ungeschält in kochendem Salzwasser 18 bis 20 Minuten garen. In ein Sieb abgießen, abtropfen und ausdämpfen lassen. Kartoffeln noch warm pellen und in etwa einen Zentimeter breite Spalten schneiden. Buchweizen abspülen und in 500 Milliliter Salzwasser einmal aufkochen. Hitze reduzieren, zugedeckt bei mittlerer Hitze 20 Minuten weich garen. Buchweizen auf einer Platte verteilen. Abkühlen lassen. Rosinen mit kaltem Wasser bedecken.

Zwei Zwiebeln mit einem Gemüsehobel in hauchdünne Ringe hobeln und portionsweise in Mehl wenden. Sonnenblumenöl in einer breiten Pfanne erhitzen. Zwiebelringe portionsweise im 170 Grad heißen Fett goldbraun frittieren. Sie sollten nicht zu dunkel sein, sonst werden sie bitter. Mit einer Schaumkelle herausnehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen und leicht salzen.

Restliche Zwiebel fein würfeln. Drei Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Kartoffeln darin knusprig braten, aus der Pfanne nehmen und beiseitestellen. Pfanne auswischen, Zwiebelwürfel im restlichen Olivenöl andünsten. Buchweizen zugeben und unter häufigem Rühren bei mittlerer bis starker Hitze zehn Minuten knusprig braten. Haselnüsse ohne Fett goldbraun rösten und grob hacken. Nüsse, Zimt, Chili, Minze und Butter unter den Buchweizen heben, salzen und pfeffern.

Für den Salat Orangensaft auf 70 Milliliter einkochen lassen. Möhren putzen, schälen und mit der Gemüsereibe raspeln. Orangensaft mit Joghurt verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Koriander mit feinen Stielen fein schneiden und mit Möhren unter das Dressing heben.

Zutaten für vier Portionen 500 Gramm Kartoffeln (klein, festkochend) Salz, Pfeffer 250 Gramm Buchweizen 50 Gramm Rosinen 3 Zwiebeln (etwa 160 Gramm) 200 Milliliter Sonnenblumenöl 6 Esslöffel Mehl 6 Esslöffel Olivenöl 50 Gramm Haselnusskerne ¼ Teelöffel Zimt ¼ Teelöffel Chiliflocken (ersatzweise Cayennepfeffer) ½ Teelöffel Minze (getrocknet) 30 Gramm Butter Für den Salat: 200 Milliliter Orangensaft 500 Gramm Möhren 200 Gramm griechischer Joghurt (10 Prozent Fett) Salz, Pfeffer 30 Gramm Koriandergrün

Buchweizen mit Kohlrabi und pochiertem Ei

Buchweizen mit Kohlrabi und pochiertem Ei. Quelle: Nancy Heusel

Kohlrabi waschen, abtrocknen, ungeschält mit ein bis zwei Esslöffel Olivenöl beträufeln, leicht salzen und in Alufolie gewickelt im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad auf der zweiten Schiene von unten eine bis eineinhalb Stunden weich garen, nach der Hälfte der Garzeit wenden.

Inzwischen Haselnüsse auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Haselnüsse im Backofen über dem Kohlrabi acht bis zehn Minuten rösten, abkühlen lassen, grob hacken und beiseitestellen. Sellerie putzen, waschen und entfädeln. Stangen längs vierteln und in fünf Millimeter große Stücke würfeln.

Für das Dressing Zitrone waschen, trocken reiben, Schale fein abreiben, Saft auspressen. Saft mit Essig, Ahornsirup, Nussöl, einem Esslöffel Olivenöl, Zitronenschale verrühren, salzen und pfeffern.

Buchweizen abspülen. In 250 Milliliter leicht gesalzenem Wasser aufkochen und zugedeckt bei milder Hitze 20 Minuten weich garen. Nach zehn Minuten Garzeit Sellerie zugeben.

Wildkräutersalat wa-schen, trocken schleudern. Buchweizen in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Petersilienblätter fein schneiden. Buchweizen in einer Schüssel mit Petersilie, Schnittlauch, Frühlingszwiebeln und dem Dressing mischen, mit Salz und Pfeffer würzen.

Kohlrabi aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen, aus der Folie nehmen und schälen. Jeweils in sechs Stücke schneiden.

Einen halben Liter leicht gesalzenes Wasser mit Essig im kleinen Topf aufkochen. Eier nacheinander in jeweils einer Tasse aufschlagen. Mit einem Holzlöffel einen Strudel im Wasser drehen. Eier nacheinander vorsichtig ins siedende Wasser gleiten lassen und vier bis fünf Minuten bei schwacher Hitze pochieren.

Inzwischen Buchweizen mit Kohlrabi auf Tellern anrichten. Salat vorsichtig mit restlichem Olivenöl und wenig Salz marinieren, darüber verteilen. Eier vorsichtig aus dem Wasser heben, abtropfen lassen, mit etwas Salz bestreuen und auf den Kohlrabi legen. Feta darüberbröseln, mit Haselnüssen bestreuen und servieren.

Zutaten für vier Portionen 4 Kohlrabi (etwa 800 Gramm) 8 Esslöffel Olivenöl 60 Gramm Haselnusskerne (ohne Haut) 200 Gramm Staudensellerie 1 Biozitrone 4 Esslöffel Apfelessig 4 Esslöffel Ahornsirup 2 Esslöffel Haselnussöl Salz, Pfeffer 200 Gramm Buchweizen 100 Gramm Wildkräutersalat 80 Gramm Frühlingszwiebeln 30 Stiele Schnittlauch 6 Stiele Petersilie (glatt) 2 Esslöffel Weißweinessig 4 Eier 100 Gramm Feta

Der Expertentipp von Oliver Hodemacher:

„Buchweizen vor dem Garen im Backofen bei 180 Grad zehn Minuten rösten, so wird er schön nussig. Und noch ein Tipp: Buchweizen ist ein sogenanntes „Pseudogetreide“ und damit glutenfrei.

