Hannover

Ambiente: Dieses Restaurant verströmt einen eher rustikaleren Charme. Eine grobe Ziegeloptik dominiert die „Alioli Tapas Bar“, dazu einfache, schwarze Holzmöbel und Balken, von denen mehrere ganze Schinken an Bändern herabhängen. Auf der Bar stehen eine ganze Reihe Weinflaschen, weitere liegen in den Hohlsteinen einer Wand. Vor dem Tresen steht ein großes Holzfass mit einer runden Tischplatte darauf – das gibt schon ein bisschen spanisches Flair in den zwei Gasträumen.

Voller Tresen: Der Wein dürfte in der Tapas Bar nicht ausgehen. Quelle: Frank Wilde

Service: Die „Alioli Tapas Bar“ ist ein Familienbetrieb – und das merkt man auch. Der Betreiber Pepe (möchte gerne so genannt werden, heißt eigentlich Zoran Zuljerac) gibt gerne Tipps für die Bestellung und bemerkt nebenbei aus dem Augenwinkel, wenn einer Besucherin ihre Tasche neben den Stuhl gefallen ist – mit einem freundlichen Lächeln hebt der 53-Jährige sie auf. Auch seine Tochter ist im Service unterwegs, beide sind aufmerksam und engagiert.

Wir werden mehrmals gefragt, ob alles zu unserer Zufriedenheit ist. Pepe kennt übrigens seine Kundschaft, viele davon sind Stammgäste. Mit sicherem Blick erkennt er, dass wir das erste Mal in seinem Restaurant sind und fragt, aus welchem Staddtteil wir kämen – die Menschen aus Anderten sind scheinbar schon ausnahmslos dort gewesen. Die Tapas-Bar können Gäste gegenwärtig nach 2G-Regeln betreten.

Draußen gibt es eine überdachte Terrasse. Quelle: Frank Wilde

Essen & Trinken: Während wir in die Karte schauen, kommen wir mit Pepe ins Gespräch. Als wir erwähnen, dass wir bei dem Namen des Restaurants („Alioli“) unbedingt die die Knoblauchcreme bestellen müssen, bringt er uns umgehend eine kleine Schale davon mit Brot und sagt: „Das geht aufs Haus. Jetzt können sie in Ruhe aussuchen.“ So machen wir es und lassen uns den Tisch mit einer Reihe von Gerichten voll stellen.

Die Mischung macht es: Neben Verdura a la Plancha (Gemüse vom Grill in einer Tonschale mit Öl, 4,90 Euro) entscheiden wir uns für eine Tortilla Espanol (6,90 Euro), für Datteln im Schinkenmantel (5,90 Euro), spanische Mettbällchen (Albondigas Espanol, 6,90 Euro) und Gambas al Ajillo (9,90 Euro).

Alles wird frisch serviert, die Garnelen brutzeln noch förmlich im Knoblauchöl, auch das Gemüse dampft und zischt, die Tomatensauce der Mettbällchen blubbert noch. Jedes Gericht für sich entspricht unseren Erwartungen: Paprika, Champignons und Möhren sind noch bissfest. Der Knoblauch ergänzt die Garnelen, ist aber nicht dominant und der Serrano-Schinken um die Datteln ist nicht zu trocken.

Dazu nehmen wir einen halben Liter des roten Hausweins (neun Euro) – nichts Überwältigendes, aber mit seinem fruchtigen Aroma ein guter Begleiter zum Essen. Die spanische Kaffeespezialität Cortado (mit aufgeschäumter Milch, drei Euro) soll eigentlich den Abschluss bilden, aber Pepe lässt es sich nicht nehmen, uns noch einen Grappa zu spendieren.

Alioli Tapas Bar Quelle: Lill

Fazit: Am Angebot des Restaurants gibt es nichts zu kritisieren – Tapas in guter Qualität, wie wir sie beim Spanier erwarten würden – kulinarische Überraschungen gibt es nicht. Die braucht ein so guter Gastgeber wie Pepe vielleicht aber auch nicht.

„Aliolis Tapas Bar“

Ostergrube 1

30559 Hannover

Telefon 0511/37369300

Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 12 bis 14.30 und 17 bi 23 Uhr, Montag Ruhetag.

Barrierefrei, aber keine behindertengerechte Toilette

Bezahlen: bar, EC, Kreditkarte

Wertung: Ambiente 6 von 8, Service: 7 von 8, Essen & Trinken: 6 von 8.

Von Sönke Lill