Hannover

Beeindruckende Reitkunst, gefühlvolle Musik, wunderschöne Pferde und eine facettenreiche Geschichte bietet die Show „Cavalluna – Geheimnis der Ewigkeit“, die Sonnabend (15 und 20 Uhr) und Sonntag (14 und 18.30 Uhr) in der ZAG-Arena (Expo-Plaza 7) gezeigt wird. Darin macht sich die junge Mamey auf den Weg durch Mittelamerika, um den Stein der Ewigkeit zu ihrem Volk zurückzubringen. Sie trifft auf den Bauernjungen Joaquim, der die gleiche Mission hat – ihre Reise führt sie durch tropische Wälder und lebendige Dörfer, entlang romantischer Strände und vorbei an beeindruckenden Tempeln.

Reitteams aus ganz Europa sind bei der Show dabei, darunter auch Pferdeflüsterer Bartolo Messina mit seinen Mini-Shetlandponys. Karten gibt es ab 39,90 Euro. Der Veranstalter plant derzeit, „Cavalluna“ unter 2G-plus-Regeln stattfinden zu lassen. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepagewww.cavalluna.com.

Rätseltour mit Leibniz in Herrenhausen

Auf zur digitalen Garten-Rallye: Täglich von neun bis 16.30 Uhr kann man im Großen Garten in das barocke Leben am Hofe in eintauchen. Das geht mit der App Actionbound, die man sich kostenlos herunterladen kann. Dann geht es zu 13 Orten in den königlichen Gärten, an denen Besucher viele Aufgaben lösen können. Rainer Künnecke schlüpft in die Rolle von Leibniz und gibt in kleinen Filmen wertvolle Tipps.

So ein Zirkus: Das GOP zeigt seine neue Show

Seit dem 13. Januar zeigt das GOP an der Georgstraße seine neue Show: „Circus“ heißt das fröhliche Spektakel, das Besucher 90 Minuten lang auf andere Gedanken bringt. Clowns und Tänzerinnen, Akrobatinnen und Jongleure verzaubern das Publikum und verneigen sich mit dieser Show vor der Tradition der Zirkuswelt. Gespielt wird Dienstag bis Donnerstag um 19.30 Uhr, Freitag und Sonnabend um 18.30 und 21.30 Uhr sowie Sonntag um 14 und 17 Uhr. Karten kosten 35 bis 49 Euro. Es gilt 2G-plus.www.variete.de

Fütterungen der Eisbären erleben

Bei einem Besuch des Hannover-Zoos gilt die 2G-Regel, wer im Hoflokal einkehren möchte, braucht zusätzlich einen aktuellen Test. Das Schlendern durch den Tierpark ist von Dienstag bis Sonntag von neun bis 16 Uhr möglich. Und auch die Fütterung der Tiere kann weiterhin beobachtet werden – etwa bei den Schweinen, Pinguinen und Eisbären. Eintritt: Kinder zahlen 10,20, Erwachsene 12,30 bis 15,90 Euro.

Junges Schauspiel lädt zum „Vater unser“

In Handschellen wird Eva in die geschlossene Abteilung des Otto-Wagner-Spitals gebracht, nachdem sie behauptet hat, eine Kindergartenklasse erschossen zu haben. In der Klinik und in ihren Therapiesitzungen geht es immer mehr um die Frage, wer in dieser Welt eigentlich die Kranken und wer die Gesunden sind. Das Stück „Vater unser“ des Jungen Schauspiels mit Viktoria Miknevich ist Dienstag und Mittwoch ab 19.30 Uhr im Ballhof zwei zu sehen. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Von NP