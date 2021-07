Hannover

Es ist ihr erster Langfilm und Sarah Blaßkiewitz (35) ist stolz auf ihr Debüt „Ivie wie Ivie“. Spannend: Die Drehbuchautorin und Filmemacherin hat früher selbst vor der Kamera gestanden.

Frau Blaßkiewitz, Sie haben Ihren Debütfilm „Ivie wie Ivie“ vor Kurzem beim Filmfest im München erstmals vor Publikum vorgestellt. Was war das für ein Gefühl?

Es war unheimlich aufregend! Es waren Freunde da, das Team, und viele der Darstellerinnen und Darsteller. Ich war wirklich überrumpelt, so schön war das. Es gibt Fotos, auf denen ich weine – Freudentränen.

Bis der Film bundesweit in den Kinos anläuft und größeres Feedback kommt, müssen Sie noch bis zum 16. September warten. Sind Sie denn ein geduldiger Mensch?

In meinem Beruf muss ich das sogar sehr sein. Gerade wenn man Filme macht wie ich – solche, die in der Entwicklung einen längeren Atem benötigen. Wobei es bestimmt auch Stimmen gibt, die sagen, ich wäre nicht geduldig (lacht). Dass der Film erst auf Festivals und während einer Kinotour gezeigt wird, und dann richtig in die Kinos kommt, finde ich cool. Viel mehr macht mir die Ungewissheit Sorgen, ob die Kinos aufgrund der aktuellen Situation im Herbst offen sind.

Szene in „Ivie wie Ivie“: Ivie (Haley Louise Jones, links) und ihre Halbschwester Naomi (Lorna Ishema) haben sich gerade erst kennengelernt. Quelle: Weydemannbros Constanze Schmitt & David Schmitt

Bei den Dreharbeiten mussten Sie Coronabedingt auch viel Geduld aufbringen. Wie hat sich die Pandemie ausgewirkt?

Ich bin ja eigentlich nicht so der Jammertyp, aber das war echt ganz schön anstrengend. Die Auswirkungen betrafen insbesondere den zweiten Teil der Entstehung und die Postproduktion. Vieles wurde aufgrund digitaler Begegnungen sehr unpersönlich, aber wir haben im Team unsere Momente geschaffen – draußen. Wobei es der Winter einem nicht leicht gemacht hat (lacht). Am Set haben wir Wege gefunden, um weiterarbeiten zu können. Ein Abschiedsfest nach den Dreharbeiten gab es auch nicht im klassischen Sinne, aber wir haben uns im Park getroffen. Alles in allem hat uns das schon sehr mitgenommen. Umso schöner war dafür die Premiere in München.

Blaßkiewitz mag die Arbeit vor der Kamera nicht mehr so

Sie haben Rollen getauscht: Von vor der Kamera auf den Platz dahinter. Wie sehr profitieren Sie von Ihren früheren Erfahrungen?

Sehr, glaube ich. Wobei es schon sehr lange her ist, dass ich vor der Kamera gestanden habe. Im Alter von 14 bis 17 Jahren habe ich bei „Schloss Einstein“ mitgespielt, mit Anfang 20 in dem Kinofilm „Der Mond und andere Liebhaber“. Da war ich an der Seite von Katharina Thalbach zu sehen, ich habe ihre Tochter gespielt. Der Apparat dahinter hat mich schon immer viel mehr gereizt. Ich werde nie vergessen, wie der Regisseur damals zu mir sagte: „Warum hast du denn nicht gleich gesagt, dass du lieber die Arbeit an der Kamera machen würdest, dann hättest du parallel noch ein Praktikum in dem Department gemacht.“

Was macht den Reiz denn aus?

Das Schauspiel an sich ist meine größte Begeisterung, selbst meine Bachelorarbeit handelte davon. Das Thema lautete „Das Wirken des Schauspielers im Film“. Und auch bei dem Drehbuch jetzt konnte ich nicht damit aufhören, immer mehr Figuren reinzubringen. Jedenfalls bevorzuge ich es nicht mehr, vor die Kamera zu gehen. Es ist eine krasse Herausforderung geworden. Allein, um eine Grußbotschaft fertig zu bekommen, hat es gerade 20 Anläufe gebraucht (lacht).

Die Hauptdarstellerinnen erzählen mehrere Geschichten. Neben Freundschaft und Familie geht es insbesondere um Rassismus, den offensichtlichen wie den versteckten oder unbewussten.

Es gibt viele versteckte Rassismen im Film. Dass zwei Nazis die schwarze Naomi anspucken, ist zwar offensichtlich, aber eben auch nur die Weiterführung von kleinen Rassismen. Ihre Halbschwester Ivie wird von ihrer besten Freundin, einer Weißen, schon immer Schoko genannt. Die Figur sagt, sie meint das nicht rassistisch, aber Sprache und Verhalten ändern sich nun mal. Ich musste für das Drehbuch nicht lange nach solchen Vorkommnissen suchen, sondern mich nur mit Leuten austauschen. Um das eine Erlebnis ging es mir nie. Mein Ziel war, dass es sich immer weiter aufbaut, die einzelnen Schichten dem Zuschauer es ermöglichen, es richtig zu fühlen. Ganz egal, ob offensichtliche oder unterschwellige Rassismen.

Sarah Blaßkiewitz *6. Februar 1986 in Leipzig. Sie wächst in Potsdam auf. Im Jahr 2000 ist sie das erste Mal in der Serie „Schloss Einstein“ zu sehen, mimt dort drei Jahre die Schülerin Josephine Langmann. 2006 geht sie nach Berlin, belegt an der Beuth Hochschule den Studiengang Audiovisuelle Medien/Kamera. 2016 ist sie an der Akademie der Künste in Wien in der Filmklasse von Dokumentarfilmer Thomas Heise. Sie führt Regie in mehreren Kurzfilmen – etwa in „Auf dem Weg nach oben“ – , in einigen Folgen der Jugend-Webserie „Druck“. „Ivie wie Ivie“ ist der erste Langfilm von Sarah Blaßkiewitz. Sie ist Fan von Sängerin Erykah Badu (50), außerdem liest sie gern, zurzeit „If Beale Street could talk“ von James Baldwin. Die Filmemacherin lebt in Berlin.

Sie haben den Film lange vor der Black-Lives-Matter-Bewegung gestartet. Gibt das gutes Fahrwasser für den Film?

Die Frage wird mir oft gestellt. Zunächst einmal gibt es nichts Gutes an dem, was da Schlimmes in Amerika und auch hierzulande passiert ist. Die plötzliche Aufmerksamkeit, die aufgrund der Bewegung entstanden ist, hat mich zunächst komplett gelähmt, die Kraft dahinter total beeindruckt. Über schwarze Menschen wurde endlich gesprochen! „Ivie wie Ivie“ ist allerdings schon vorher entstanden. Danach wäre es sicher ein anderer Film geworden.

Im Film ist Autobiografisches zu finden. Was zum Beispiel?

Ich habe es halt geschrieben (lacht). Der Humor ist auf jeden Fall meiner, so einige Sätze sind auf mich oder Freunde zurückzuführen.

„In der deutschen Fernsehlandschaft sind Schwarze so gut wie nicht vertreten“

Sie haben die Aussage „Dieser Schauspieler wird nicht besetzt, weil er schwarz ist und man sich nicht in ihn verlieben kann“ genau so oft gehört. Was macht das mit Ihnen?

Ich merke auch ohne „Black Lives Matter“, dass es Rassismen gibt. In der deutschen Fernsehlandschaft sind Schwarze so gut wie nicht vertreten oder nur als exotisch oder fremd herausgestellt. Und auch heute wird in vielen nicht öffentlichen Räumen diskriminierend gesprochen. Was das mit mir macht? Es tut weh und ich versuche, diese Beleidigungen nicht zu sehr in meinen privaten Bereich kommen zu lassen.

Coole Ladies: Die Schauspielerinnen Lorna Ishema (links) und Haley Louise Jones nehmen bei der Premiere von „Ivie wie Ivie“ beim Filmfest in München Regisseurin Sarah Blaßkiewitz in ihre Mitte. Quelle: Filmfest München/Dominik Bindl

Werden Sie oft nach Ihrer Herkunft gefragt?

(überlegt) Es wird weniger. Auf dem Filmfest in München hat mich eine Frau gefragt, wo ich herkomme. Da habe ich „aus Berlin“ geantwortet. Das hat sie verwundert. Durch ihr anschließendes Zögern habe ich gemerkt, dass sie selbst gemerkt hat, dass die Frage nicht ganz in den Kontext und die Situation passte.

„Ivie wie Ivie“ läuft am 26.Juli um 20.45 Uhr im Kino am Raschplatz. Die Regisseurin Sarah Blaßkiewitz sowie die beiden Hauptdarstellerinnen Haley Louise Jones und Lorna Ishema sind bei der Premiere dabei. Karten kosten neun Euro.

Von Mirjana Cvjetkovic