Bis zum ersten Corona-Fall in der Region Hannover vor zwei Jahren kannte die Zahl der Arbeitslosen in Hannover und dem Umland jahrelang nur eine Richtung: abwärts. Die Quote von 6,2 Prozent im Dezember 2019 markierte nach Angaben der Region Hannover sogar den tiefsten Stand der vorausgegangenen zehn Jahre.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 ist das anders. Seitdem hat es zum Teil deutliche Ausschläge nach oben gegeben, wie aus Daten hervorgeht, die die Region Hannover am Montag vorgestellt hat. Mit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 waren zwischenzeitlich 8,3 Prozent der Menschen ohne Arbeit. In der Landeshauptstadt war die Arbeitslosigkeit damals mit 9,9 Prozent noch höher, am niedrigsten war sie mit 4,7 Prozent in der Wedemark.

8,2 Prozent Arbeitslose im Corona-Winter 2021

Die Quote ging dann im Laufe des Jahres im Regionsschnitt leicht auf 7,6 Prozent zurück – bis zu einer weiteren Spitze im ersten Corona-Winter Anfang 2021 mit 8,2 Prozent. Seitdem habe wieder ein Abwärtstrend auf 6,9 Prozent Arbeitslosigkeit im Dezember 2021 eingesetzt, heißt es von der Region (Landeshauptstadt: 8,5 Prozent, Wedemark 3,4). Der erste Lockdown habe dem Arbeitsmarkt noch einen schwerwiegenden Schock versetzt, hieß es. „Mittlerweile hat sich der Arbeitsmarkt mehr und mehr der pandemischen Lage angepasst.“

Die Arbeitslosigkeit lag den Daten zufolge zum Vergleichsdatum Dezember 2021 um 6,6 Prozent über dem Vorpandemieniveau und auch deutlich über dem Bundes- und dem niedersachsenweiten Schnitt. Im Bund ging die Arbeitslosigkeit auf insgesamt 5,1 Prozent zurück. In Niedersachsen lag die Quote mit 5 Prozent sogar noch leicht darunter.

Höchster Anstieg der Arbeitslosigkeit in Laatzen

Den höchsten Anstieg bei der Arbeitslosigkeit haben Laatzen (14,4 Prozent), Barsinghausen (13,1) und Langenhagen (11,9) zu verkraften. Ganz anders die Situation in Uetze und Neustadt: Hier gab es jeweils einen Rückgang von mehr als 7 Prozent.

