Ihr Leben ist eine bunte Wundertüte: Julia Engelmann (28) singt, schauspielert und ist als Poetry-Slammerin eine Ikone der Szene. Der NP verrät Sie, welche „Glücksbringer“ sie auch jenseits der Corona-Krise empfiehlt.

Frau Engelmann, zum Einstieg in Ihr Kapitel im Buch „Die 12 Glücksbringer“ präsentieren Sie den Lesern eine mathematische Gleichung als „Glücksformel“. Wenn es doch so einfach wäre ...

Ich habe lange überlegt, wie ich an das Thema herangehen soll. Was bedeutet Glück für mich? Welchen Blickwinkel soll ich annehmen? Das Thema ist ja „überbesprochen und unterbedacht“. Ich habe dann alles umgeworfen und meine Großeltern angerufen.

Warum?

Sie sind lebensnah und bodenständig, es war ein schönes Gespräch, in dem sie mir Situationen aus ihrem Leben schilderten, in denen Glücksgefühle eine Rolle spielte. In dem Buch sind viele Experten versammelt, die aus den Bereichen Therapie, Psychologie und Coaching kommen. Die Kompetenzen, die ich den Lesern anbieten kann, finde ich unmittelbar in mir oder in meinem nächsten Umfeld.

Kann auch schon der Anruf bei den Großeltern Glück bedeuten?

Ja (lacht), wenn man sich verstanden fühlt, als Teil einer Gemeinschaft, zusammen lachen kann. Es geht vor allem um die Menschen, mit denen man seine Zeit verbringt. Und um Kleinigkeiten: Das Schöne im Alltag entdecken, das Besondere im Unbesonderen. Ich habe neulich mal wieder „Der Alchimist“ von Paolo Coelho zur Hand genommen, er hatte schon vor 30 Jahren diese Botschaft: Das Gute liegt so nah.

Ihre Mutter ist Psychologin, wie wächst man in so einem Umfeld auf?

Ich war schon immer sehr interessiert am Denken, Fühlen, Handeln. In unserer Familie war immer Raum für philosophische Gedanken. In der elften Klasse habe ich eine Hausarbeit geschrieben über das Thema „Glück haben und glücklich sein“ – da wurde mir zum ersten Mal der Unterschied bewusst.

„Wenn ich glücklich bin, dann werd ich still“ heißt ihr Kapitel, Sie steuern auch ein Gedicht bei. Was wollen Sie damit sagen?

Unglück ist oft laut, es fällt mehr auf, bleibt im Gedächtnis. Glück hingegen ist still, flüchtig. Und das ist gerade das Missverständnis: Wir versuchen Glück zu halten, festzulegen. Dabei sind es die kleinen Momente, in denen Magie und Wunder stecken. Aus vielen Kleinigkeiten kann man sich dann das Bild vom großen Glück zusammenpuzzeln. Man kann Glück übrigens lernen – meine Mutter hat das in einer Studie untersucht.

In Zeiten einer Corona-Pandemie klingt das aber schwierig ...

Corona bestätigt aber die Kleine-Dinge-Theorie! Ich freue mich, dass ich gesund bin. Ich freue mich über einen Spaziergang mit einer Freundin. Ich freue mich auf den ersten Café-Besuch – auch wenn ich im Moment noch nicht weiß, wann das sein wird. Ich bin viel zu Fuß unterwegs und entdecke Details in meiner Straße, in meiner Stadt, für die ich früher kein Auge hatte. Ich lerne meine Nachbarschaft kennen. Das Kleine wird groß.

Julia Engelmann Geboren am 13. Mai 1992 in Elmshorn. Als Schauspielerin steht sie früh in einem Jugendtheater auf der Bühne, hat ab 2006 auch Rollen am Theater Bremen. In mehr als 500 Folgen der RTL-Soap „Alles was zählt“ steht sie vor der Kamera. Als Poetry-Slammerin startet sie durch, als sie 2013 beim Bielefelder Hörsaal-Slam zu dem Lied „One Day / Reckoning Song“ ihren Text vorträgt – das Video „Eines Tages, Baby“ geht viral, wird auf Youtube bis heute 13-Millionen-mal geklickt. Sie bezeichnet den Auftritt als „Urknall“ ihrer Karriere. Ihr Psychologiestudium hat Engelmann abgebrochen, 2017 hat sie „Poesiealbum“ mit eigenen Songs veröffentlicht. Engelmann hat diverse Bücher und Lyrikbände veröffentlicht, die sie auch selber illustriert. Sie lebt heute in Berlin und Amsterdam. Mehr Infos unter www.juliaengelmann.de

Hat Corona Ihnen 2020 beruflich Steine in den Weg gelegt?

Bei mir wechseln sich Phasen im stillen Kämmerlein und Auftritte immer ab, 2020 hatte ich eh Zeit fürs Schreiben eingeplant. Ich habe die Zeit genutzt: Meine Verbundenheit mit der Natur ist gewachsen, ich bin viel mit dem Rad gefahren, ich male, habe Skateboarden gelernt. Ich kann noch keine Tricks, aber ganz gut rollen...

Sie sind Schauspielerin, Sängerin, Poetry-Slammerin, haben Lyrikbände herausgebracht. Ist ihr Leben eine bunte Wundertüte?

Der Begriff trifft es ganz gut. Mein Plan nach dem Abitur war, dass ich auf die Schauspielschule gehen wollte. Ich habe mich beworben, aber es hat nicht geklappt. Da saß ich dann in meinem Kinderzimmer und habe nach Alternativen gesucht – und bin beim Poetry Slam gelandet. Auch das Singen hat sich so ergeben: Früher habe ich auf der Gitarre Johnny-Cash-Songs geübt oder auf Partys gespielt – dann wurde die Musik in meinem Leben sichtbarer, 2017 kam mein „Poesiealbum“ heraus. In der Richtung tut sich bestimmt noch was.

Vor TV-Kameras sind Sie aber doch gelandet. Sie haben zwei Jahre in der RTL-Soap „Alles, was zählt“ die Eishockeyspielerin Franziska Steinkamp gespielt. Wie kam das?

Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Man muss offen sein für das Leben und dafür, was es einem anbietet. Es gibt immer Wege, von denen man noch nichts weiß. Ich fühle mich als Glückskind und bin dankbar für die Möglichkeiten und mein Umfeld.

Das Buch: „Die 12 Glücksbringer“

Wie geht Glück? Es ist eine Frage, die die Menschen seit Urzeiten bewegt, in der Corona-Zeit ist sie vielleicht die größte Herausforderung. Michaela Merten und Pierre Franckh sind nicht nur Bestsellerautoren, sondern auch erfolgreiche Coaches. Sie haben die Plattform „Happiness House“ gegründet, ihr Credo lautet: „Erlaube dir, glücklich zu sein“. In der Community geht es um positive Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und Erkenntnisse aus der Glücksforschung.

Auf der Suche nach Visionen und der spielerischen Leichtigkeit des Seins haben sie ein Dutzend Autoren nach ihrem Glücksgeheimnis gefragt: Darunter sind renommierte Therapeutinnen, Neurowissenschaftler, Psychologinnen, aber auch Influencer. Bestsellerautorin Stefanie Stahl („Das Kind in dir muss Heimat finden“) rät: „Wecke dein Sonnenkind“ und finde deine Glaubenssätze, Schutzstrategien und Ressourcen. Dami Charf erklärt, wie sich „jeder Schmerz in etwas Positives wandeln lässt“. TV-Star Susan Sideropopolous („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) empfiehlt, in manchen Momenten die rosarote Brille aufzusetzen.

Im Schlusskapitel ziehen Merten und Franckh Bilanz, definieren die fünf Glücksbereiche: Lebensfreude, erfüllte Beziehungen, innerer Frieden, Autonomie, Wohlstand. Und geben ein „Plädoyer für eine strahlende Zukunft“.

