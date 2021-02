Hannover

Wer weiß, vielleicht wäre Federico Battaglia (25) heute Rockstar, wenn es etwas anders gelaufen wäre. Als Kind durchstöberte er neugierig die AC/DC-Cassetten und CDs seines Vaters, seine Leidenschaft für Musik war geweckt. Als seine große Schwester anfing, Hip-Hop zu tanzen, war der kleine Bruder elektrisiert, hörte auf einmal Snoop Dogg, Tupac und Biggie.

Er fing mit Breakdance an und kaufte sich bei Saturn die neuesten CDs in der Hip-Hop-Abteilung. „Meine erste war von Chris Brown. Da hat man schon rausgehört, dass ich getanzt habe“, erinnert er sich und schmunzelt. Mittlerweile macht sich der Lindener als Fede 404 selbst einen Namen in der Underground-Rapszene. Im vergangenen Jahr hat der Deutsch-Italiener begonnen, sich professionell der Musik zu widmen – 2021 soll sein Jahr werden. Ende Januar erschien sein neuester Song „PINS“, der erste von zwölf, die in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Er will mit der Musik seinen Lebensunterhalt verdienen

Jeden Monat eine neue Single: Das ist der ambitionierte Plan des Newcomers, um in der Szene endgültig Fuß zu fassen. „Mit den ersten Reaktionen bin ich sehr zufrieden“, sagt Fede, der an seinem Traum, mit der Musik seinen Lebensunterhalt zu verdienen schon lange arbeitet. Seinen ersten Song „1990“ veröffentlichte er 2015 während des Studiums, nach etlichen Demos als Teenager.

Bei der Arbeit: Rapper Fede 404 im Tonstudio. Quelle: Luis Jantsch

Darin erzählt er von der bewegenden Migrationsgeschichte seiner Eltern, die aus Italien nach Deutschland kamen und sich zunächst ohne Sprachkenntnisse und Kontakte ein Leben in Hannover aufbauten. „Ich wollte schon immer die Geschichte meiner Familie erzählen. Sie ist eben ein großer Teil meiner Identität.“ Als Nachkomme von Eingewanderten schlugen stets zwei Herzen in seiner Brust. Hannover sei schon immer sein Zuhause gewesen, sagt Fede. Doch ein Teil fühlte sich stets fremd. „Ich habe mich früher als Italiener identifiziert, weil das ein Stück weit die Rolle war, die mir zugewiesen wurde.“, erzählt er.

Sein Stil ist lässig, modern und tiefsinnig

Nicht nur in „1990“ gelingt es Fede, von Gefühlen wie diesen eindrücklich zu rappen. Seine Musik klingt frisch, lässig und modern, verpackt dabei aber Tiefsinniges, ohne dass es kitschig wird. „Manchmal spüre ich eine Emotion, die nicht wirklich greifbar ist. Und ich denke, mein Kopf platzt. Dann fange ich einfach an, auf einen Beat zu schreiben“, erzählt er.

„Und am Ende habe ich aus dem Nichts etwas geschaffen, das mir selbst zeigt, wie ich mich gefühlt habe und im besten Fall auch bei anderen etwas auslöst.“ Wenn das gelingt, ist das für Fede das größte Erfolgserlebnis. „Nach Konzerten kommen immer mal wieder Leute auf mich zu und erzählen, dass sie sich mit meinen Texten identifizieren können“, erzählt er. „Wenn das allein bei einer Person passiert, ist das schon geil.“

Begeisterung: Fede bei einem Live-Act im Kulturzentrum Faust. Quelle: Luis Jantsch

Die Leidenschaft für Rap wuchs bei dem Lindener auch, weil er schon immer ein Talent für das Schreiben hatte. Er erinnert sich, wie er als Neunjähriger seine Kreativität entdeckte. „Ich weiß nicht mehr wieso, aber ich habe angefangen im Kopf einen Song zu schreiben, so ein richtig schnulziges Liebeslied“, sagt er und lacht. „Dann habe ich schnell alles aufgeschrieben, um es nicht zu vergessen. Ich habe gar nicht verstanden, dass ich da mein erstes Lied geschrieben hatte.“

Dass er nicht nur lyrisch begabt ist, sondern auch am Mikrofon abliefern kann, hat Fede bereits bewiesen. 2016 schaffte er es bis ins Finale beim „Raptags Contest“, einem Talentwettbewerb der Musiklabels Chapter One und Universal Music. Seitdem feilte er nicht nur an seiner Live-Performance, sondern auch an seiner Musik, traute sich melodischer und moderner zu werden. „Ich habe gelernt, dass der Text nur eine Möglichkeit ist, Emotionen auszudrücken. Dabei vernachlässigt man aber ganz viele andere Ebenen.“ Der Newcomer will zeigen, dass zeitgeistiger Sound und Message sich nicht ausschließen müssen.

Das gelingt ihm immer besser. Sein jüngstes Release „PINS“ und die im Dezember erschienene Videosingle „Zeichen“ sorgten bereits für Aufmerksamkeit. Szenemedien wie Hiphop.de berichteten über Fede 404, das Majorlabel Universal hat mit ihm zusammengearbeitet. Seine Songs schaffen es in Spotify-Playlisten mit zehntausenden Followern – eine wertvolle Auszeichnung in einer Zeit, in der Streamingzahlen zur wichtigsten Währung werden. Sein Künstlername steht übrigens für den „Errorcode 404. Es ist eine Art Fehler im System, etwas, das nicht der Norm entspricht“.

Fede machte Bachelor in Public Relations

Seit dem vergangenen Jahr setzt Fede alles auf eine Karte. An der Hochschule Hannover machte er seinen Bachelor in Public Relations, ist seit 2018 Wahl-Berliner und arbeitet Teilzeit in einer PR-Agentur. „Alles, was dadurch reinkommt, stecke ich wieder in die Musik“, erzählt der 25-Jährige, für den seine Kunst „ein wenig wie mein eigenes Start-Up“ ist.

Er organisiert Studiosessions, kreiert Videokonzepte, plant Fotoshootings und übernimmt das gesamte Marketing: Sich als Künstler selbstständig zu machen, frisst nicht nur Geld, sondern vor allem Zeit und Energie. „Andere Sachen bleiben da schon auf der Strecke“, meint Fede und ergänzt nachdenklich: „Ich merke schon, dass ich lange keine Phase mehr hatte, in der ich komplett entspannen konnte und gedacht habe: Ich habe gerade nichts zu tun.“

Doch das ist es ihm wert. Er glaubt an seinen Traum, sich mit der Musik zu verwirklichen. Zwanghaft dem kommerziellen Erfolg hinterherjagen will der Newcomer trotzdem nicht. Dafür bedeuten ihm die vermeintlich kleinen Reaktionen schon zu viel. Als seine Mutter und seine Schwester ihm vor ein paar Jahren erzählten, dass sie seinen Debütsong „1990“ hören, wenn es ihnen schlecht geht, berührte ihn das sehr. „Sie haben gesagt, meine Musik gibt ihnen Kraft und Energie. Allein dafür hat es sich für mich ja schon gelohnt.“

