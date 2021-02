Hannover

Achim Gärtner (48) und Bettina Michael (54) stehen vor dem Cafe Konrad in der Knochenhauerstraße. „Liebespaare bitte hier küssen“ steht auf einem Schild über dem Schaufenster in der Altstadt. „Hier sind wir schon so oft vorbei gelaufen“, sagt Gärtner. Jetzt soll das Paar an genau dieser Stelle ein Rätsel lösen. „Und vielleicht schaut ihr hier mal genauer hin“ steht auf dem sogenannten Roadbook, einem Klemmbrett mit Aufgabenstellungen für die Tour. Dickgedruckte Buchstaben geben einen Hinweis darauf, welches Hilfsmittel an dieser Stelle benutzt werden sollte. Achim kramt im Beutel und zieht die mitgegebene UV-Taschenlampe heraus. Er leuchtet das Schild an und beginnt zu suchen: „Das ist ja wahnsinnig geheimnisvoll“, findet Partnerin Bettina. Einige Buchstaben sind mit einem UV-Stift eingekreist worden. Sie ergeben das Lösungswort der Aufgabe.

Gärtner und Michael sind auf GPS-Schatzsuche. Die Firma Geheimpunkt hat die Liebestour für die beiden ausgearbeitet. Die vor zehn Jahren gegründete Firma hat sich auf Schatzsuchen für Gruppen spezialisiert und auf Geocaching spezialisierte Reisen angeboten. Wegen der Corona-Pandemie gibt es nun ein neues Angebot: Eine GPS-Schatzsuche für Paare oder Gruppen aus einem Haushalt.

Gärtner und Michael sind deshalb in der Innenstadt unterwegs. Die Tour hatte bereits zuhause begonnen, wo ein Lösungswort für den Startort in einem Brief versteckt war. Am Opernhaus haben die beiden Daniel Pflieger von Geheimpunkt getroffen, der ihnen die notwendigen Utensilien sowie das Roadbook für die Schatzsuche übergeben hat. „Wenn etwas ist oder ihr nicht weiterkommt, bin ich jederzeit für euch erreichbar“, sagte Pfieger, übergab eine Taschenlampe, einen mysteriösen Schlüssel, ein Schatzsuchen-Budget sowie das Roadbook.

Dann startete die Tour. „Nein, Print ist nicht tot. Schaut selbst, wie viel Verschiedenes heute abgedruckt ist“, las Michael laut vor. Der erste Halt war also ein Kiosk am Kröpke. Die Anfangsbuchstaben der ersten zwei Worte des Rätsels hatten verraten, dass die Lösung in einer NP-Ausgabe zu finden sein würden: „Ich habe die Lösung gefunden“, sagte Michael nach wenigen Minuten stolz. Im Kleinanzeigenteil unter „Verschiedenes“ versteckte sich die Lösungszahl.

Sind auf der Suche nach dem Lösungswort: Im Kleinanzeigenteil der Neuen Presse hat Daniel Pflieger von Geheimpunkt die Lösung versteckt. Quelle: Ilona Hottmann

Sobald die Aufgabe gelöst und die jeweilige Lösungszahl notiert ist, geht die Tour weiter. Gärtner gibt die auf dem Roadbook vermerkten Breiten- und Längengrade im Handy ein. Das nächste Ziel ist das Machwitz Cafe an der Karmarschstraße. Dort soll nicht nur eine Stärkung, sondern auch das nächste Rätsel versteckt sein. Michael und Gärtner kommen sowohl mit einem Heißgetränk als auch mit einem sogenannten Liebestrank aus dem Cafe heraus – einer mit Apfelsaft gefüllten Flasche, auf die das Geheimpunktteam ein individuelles Etikett geklebt und bereits vor der Tour im Cafe deponiert hatte. „Die Zutaten ergeben das Lösungswort“, sagt Michael aufgeregt und fängt an mit ihrem Partner zu rätseln.

Sie tauschen sich über Lösungsmöglichkeiten aus: Die Zutaten des Liebestranks sollen ein Hinweis sein. Quelle: Ilona Hottmann

„Es ist großartig, mal etwas anderes auszuprobieren und dabei ganz nebenbei die tolle Kulisse der Stadt neu zu entdecken“, findet Gärtner während er mit seiner Partnerin an der Marktkirche vorbei Richtung Rathaus läuft. „Und dazu bewegen wir uns sogar ordentlich“, sagt Bettina Michael und lacht. Die Versicherungskauffrau ist derzeit im Homeoffice: „Und die Bewegung bleibt da oftmals aus.“ Nach zwei Stunden Schatzsuche zeigt ihre Fitnessuhr bereits 6000 Schritte: „Das tut richtig gut,“ sagt Michael.

Die nächsten Koordinaten führen das Paar zu einer Brücke im Maschpark. Ein einziges Schloss ist an der Brücke befestigt: „Das muss für uns dort aufgehangen worden sein“, glaubt Gärtner. Und tatsächlich: Auf dem Schloss stehen die Namen der Schatzsuchenden und auch das letzte Lösungswort. „Das ist schon ganz schön romantisch“, findet Michael, als sie das Schloss in der Hand hält. Dann gibt sie ihrem Partner einen Kuss: „Ich bin froh, dass wir die Tour zusammen gemacht haben. Bei manchen Aufgaben mussten wir ganz schön um die Ecke denken, da war es gut, dass wir zu zweit waren.“

Darauf gibt es einen Kuss: Wenn wieder eine Aufgabe gelöst ist, schauen sich Bettina Michael und Achim Gärtner stolz gegenseitig an: „Das ist schon ein Erfolgserlebnis“, sagt Gärtner. Quelle: Ilona Hottmann

Eine letzte Station gibt es noch. Dort wartet eine Schatzkiste auf das Paar, die nur mit dem Zahlencode aus den gesammelten Lösungsworten geöffnet werden kann. Daniel Pflieger nimmt das Paar am Ende der etwa dreistündigen Tour in Empfang. Bettina Michael zeigt ihm die Schrittanzahl auf ihrer Fitnessuhr: „6500 Schritte sind es jetzt am Ende der Schatzsuche“, sagt sie und lacht, „Bewegung, Zeit zu zweit und ein paar Rätsel waren genau das was wir jetzt im Lockdown brauchten.“

