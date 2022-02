Hannover

Am Schluss standen da immerhin 14 Punkte (von 30 möglichen) und eine glückliche wie erleichterte Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49): Sie hat der Auftaktsendung am 18. Februar bei „Let’s Dance“ gemeistert, lieferte im schwarzen Kleid einen Wiener Walzer in der Tanzshow ab. „’tschuldigung, es ist so geil“, schwärmte sie im Anschluss noch ganz außer Puste, „ich weiß, man kann es noch besser machen, aber es hat so einen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ich konnte nicht aufhören zu grinsen.“

Im Team mit Nachwuchspolitikerin Caroline Bosbach (32, Tochter von CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, 69) tanzte sich die Prinzessin durch die Kennenlernshow und gestand im Einspieler zuvor, dass „Let’s Dance“ Träume sind und „über sich hinauswachsen“ bedeutet. Für die Performance gab es von der Jury eine Art Light-Kritik: „Chicas, was kann ich sagen – ihr wart aber sehr aufgeregt“, urteilte Jorge González (54). Sein Tipp: „Spaß haben und atmen und alles wird gut.“

Gruppentanz : Prinzessin Lilly (links) teilte sich mit Caroline Bosbach die Bühne. Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

Motsi Mabuse (40, präsentierte sich mit maximaler Monstermähne!) lobte die Einstellung, in der Show viel erleben zu wollen, „aber es gibt auch viel zu tun! Achtet auf Details und Technik, dann könnt ihr eure Euphorie besser kontrollieren.“ Und wer auf den superstrengen Juror Joachim Llambi (57) gehofft hatte, wurde nur kurz enttäuscht: Weil er an Corona erkrankt war, sprang er als Jury-Mitglied ein – Rúrik Gíslason (33). Der Fußballer hat ja die Vorjahresshow für sich entschieden und aufgrund seiner Sexy- wie Coolness Zuschauerinnen wie Zuschauer um den Verstand gebracht.

Heißer Auftritt: Rúrik Gíslason war Ersatzjuror und zeigte mit Renata Lusin, warum der die Show 2021 gewonnen hat. Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

„Es war sehr, sehr schön“, resümierte er den Tanzauftritt der beiden Promidamen. „Bisschen wild war es manchmal“, adressierte er in Richtung Prinzessin Lilly. Übrigens schmiss sich Gíslason noch einmal in sein heißes Torero-Outfit und zeigte mit Tanzpartnerin Renata Lusin (34) und tanzte den legendären Paso Doble.

Außergewöhnliche Jury – nicht nur wegen der Frisuren: Rúrik Gíslason (links) vertrat Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bestachen mit ihren Outfits. Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

Llambi wurde übrigens aus der Quarantäne mehrfach zugeschaltet. Bissig wie eh und je kommentierte er die Vorkommnisse von zu Hause aus: „Sie haben das sehr ordentlich gemacht, hätten ein-, zweimal strenger sein müssen“, richtete er seine Kritik an seinen Vertreter. Und das, was er von den Promis gesehen hatte, fand er „kurzweilig und unterhaltsam“, außerdem sah er gute Tänze – „und einige, die noch ausbaufähig sind“. Nächste Woche dürfte Llambi zurück sein, dann müssen sich die Promis einzeln beweisen und der erste Rausschmiss steht ebenfalls an. Prinzessin Lilly trainiert ab sofort mit Andrzej Cibis (34), der Profitänzer wurde ihr zugelost.

An ihrer Seite hatte sie einen starken Unterstützer: Sohn Donatus zu Schaumburg-Lippe (27), der getestet und mit Maske im Kölner Studio saß.

Von Mirjana Cvjetkovic