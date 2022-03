Hannover

So schnell kann es gehen: Nachdem sie am 25. Februar bei „Let’s Dance“ ausgeschieden war, geht es für Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) nun doch in der RTL-Show weiter. Grund: Teilnehmer Hardy Krüger Jr. (53) ist immer noch coronapositiv und kann nun nicht mehr antreten – Lilly rückt für den Schauspieler nach.

Jedoch wird die 49-Jährige nicht mehr mit ihrem bisherigen Tanzpartner Andrzej Cibis (34) antreten – auch er hat sich mit dem Virus infiziert, sitzt aktuell in Quarantäne. „Ich freue mich sehr, dass Lilly wieder einsteigen darf“, so der 34-Jährige bei Instagram. „Doch leider ohne mich. Aber wenn alles gut läuft, dann werden wir die nächste Show auch wieder gemeinsam tanzen.“

Bis dahin übernimmt Jimmie Surles (44) Cibis’ Job: Der Choreograf ist eigentlich hinter den Kulissen der Castingshow im Einsatz, bekommt nun einen Auftritt als Profitänzer. „Ich freu mich wahnsinnig, mit Jimmy zu tanzen“, so Prinzessin Lilly in einem Video bei Instagram, „und ich hoffe, ich bekomme die Choreografie im letzten Moment jetzt noch rein, so dass sie elegant aussieht.“ Die beiden werden eine Rumba tanzen, der Song dazu ist „Heart of Gold“ von Neil Young (76). Alle Promis tanzen zu einem Lied aus ihrem Geburtsjahr, die Prinzessin ist Jahrgang 1972, der Song von Young ebenfalls.

Das war eigentlich der letzte Tanz: Prinzessin Lilly präsentierte mit Andrzej Cibis einen Cha-Cha-Cha – und wurde im Anschluss aus der Show gewählt. Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

In der letzten Show hatte Lilly einen Cha-Cha-Cha präsentiert und dafür elf Punkte (30 sind möglich) bekommen – zu wenig für ein Weiterkommen. Nun hofft sie, mit der Hilfe von Jimmy Surles einen guten Auftritt hinzulegen: „Ich würde mir sehr wünschen, dass ich noch eine Woche weiter tanzen darf, damit ich auch noch einmal mit Andrzej tanzen kann.“

Neuer Profipartner tanzte mit vielen Stars

Ihr neuer Tanzpartner hat einiges an Erfahrung vorzuweisen: Der 44-Jährige hat nicht nur Fashionshows für große Sporthersteller und Modemarken choreografiert, sondern hat auch mit Superstars wie Mariah Carey (51) und den Pussycat Dolls auf der Bühne gestanden, außerdem als Tanzcoach mit Sänger Ronan Keating (45) zusammengearbeitet.

Wie es weiter geht, sehen wir am 4. März ab 20.15 Uhr bei RTL!

Von Mirjana Cvjetkovic