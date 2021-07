Hannover

Es ist wieder Zeit für die Charmoffensive auf RTL: Am 14. Juli um 20.15 Uhr startet die achte Staffel der Datingshow – „Bachelorette“ Maxime Herbord (26) aus Herzogenaurach sucht ihren Traummann. Zwei Hannover-Kandidaten wollen ihr Herz erobern, müssen sich dafür aber gegen 18 Konkurrenten durchsetzen.

Herbord weiß, wie der Hase läuft: 2018 hatte sie versucht, „Bachelor“ Daniel Völz (36) für sich zu gewinnen. Das hat nicht geklappt. Laut RTL hat sich die einst schüchterne und zurückhaltende Kandidatin zur „toughen Lady“ gewandelt, die weiß, was sie will. Einen Partner auf Augenhöhe: „Ich möchte jemanden, mit dem ich ein Team bilden kann.“ Die Kommunikationsdesignerin ist vielseitig, hat viele Hobbys („malen, zocken, Gitarre spielen“) und eine Leidenschaft für Harry Potter und gemeinsame Kochaktionen („Wer will schon einen Mann, der Kalorien zählt?“).

Maxime Herbord vergibt ab 14. Juli die Rosen. Quelle: RTL/TVnow

An die Liebe im TV glaubt sie trotz ihrer eigenen „Bachelor“-Erfahrungen. Sie sieht darin einen Vorteil: „Ich werde auf so viele unterschiedliche Charaktere treffen und wer weiß – vielleicht merke ich ja, dass der Typ Mann, der mir bisher gefallen hat, gar nicht so gut zu mir passt.“ Sie glaube an das Märchen, dass man direkt einen Funken spüre. „Aber ich habe mir geschworen, nicht nur auf den ersten Funken zu hören, sondern auch auf den zweiten.“

20 Single-Männer schickt RTL in eine Luxusvilla in Griechenland, in insgesamt neun Folgen verteilt die „Bachelorette“ Rosen – das Finale ist für 15. September geplant. Die Folgen laufen mittwochs ab 20.15 Uhr auf RTL, sind jeweils eine Woche vorher auf TVnow abrufbar.

Hannover-Kandidat Hendrik will mit Empathie punkten

Hendrik, warum haben Ihre bisherigen Beziehungen nicht so richtig hingehauen?

Das ist eine Frage, die ich alleine schlecht beantworten kann, da schließlich immer zwei dazugehören. Zwei wesentliche Faktoren waren nach meiner Meinung, dass ich mich teilweise nicht zu hundert Prozent fallen lassen konnte und dass ich stressbedingt die Beziehung manchmal vernachlässigt habe. Um zumindest den zweiten Punkt zu minimieren, habe ich vor Kurzem meine Anteile bei dem Startup Wheelstore24 abgegeben.

Wie lange haben Sie überlegt, bei der „Bachelorette“ teilzunehmen?

Es hat mich schon etwas an Zeit gekostet. Die letzten Zweifel wurden mir genommen, als meine Oma (92 Jahre und sie wusste nichts von der Teilnahme) mir sagte: „Junge, wenn es so mit den Frauen nicht klappt, dann guck doch mal im TV nach einer.“ Oma, hier bin ich!

Sucht die Traumfrau: Hendrik aus Hannover. Quelle: RTL

Was haben denn Eltern und Freunde dazu gesagt?

Es wussten vorab tatsächlich nur sehr wenige von meiner Teilnahme, aber jetzt wird es von allen gefeiert. Ich weiß nicht warum, aber im Vorfeld hatten mich bereits Freunde immer wieder gefragt, warum ich denn nicht mal bei der Sendung mitmachen würde. Mein Bruder war eine der eingeweihten Personen und anfangs etwas skeptisch, aber das hat sich dann auch in Euphorie gewandelt.

Was glauben Sie: Mit welchen Eigenschaften können Sie bei Maxime punkten?

Ich würde sagen, dass ich mit meiner positiven Art und meiner Empathie punkten kann. Zudem habe ich sehr große Freude daran, wenn ich Menschen mit kleinen Aufmerksamkeiten eine Freude bereiten kann.

Und welche Eigenschaften sollten Sie eher nicht so raushängen lassen?

Ich glaube, ich bin manchmal etwas ungeduldig. Als Kind war es eine ziemliche Herausforderung an Heiligabend erst in die Kirche zu gehen und das Essen durchzuführen, wenn die Geschenke schon unterm Baum lagen.

Das ist Hendrik Hendrik (33) fällt auf – denn der Key Account Manager ist über zwei Meter groß! Er lebt im Zooviertel, ernährt sich seit einiger Zeit vegetarisch und versucht, auf seinen ökologischen Fußabdruck zu achten. Nachhaltig soll es für ihn auch beim Thema Dating zugehen: Seit Oktober 2020 ist er Single, One-Night-Stands oder Dating-Apps sind nichts für ihn – er sucht eine Frau, mit der er sesshaft werden kann, am liebsten in einer ländlichen Gegend. Sein großer Traum: „Eine spießige Familie mit Haus, Katze und Hund.“ Als Ausgleich zu seinem Job powert sich Hendrik am liebsten als Kapitän einer Ü32-Mannschaft auf dem Fußballplatz aus – und ist dabei sehr ehrgeizig: „Wenn ich spiele, will ich auch gewinnen.“

Was wäre ein Grund, vorzeitig aus der Show auszuscheiden?

Da gibt es für mich zwei Punkte. Wenn ich mich unwohl fühle. Und wenn ich die „Bachelorette“ menschlich interessant finde, aber weiß, dass es mehr auf einer Bro-Ebene ist. Unter diesen Umständen möchte ich keinem der Jungs die Chancen nehmen und auch Maxime eine Entscheidung abnehmen.

Wenn Frauen in Dating-Shows wie ein Hühnerhaufen wirken, wie ist das mit Männern?

Ich würde sagen, bei Männern ist es ein Affenzirkus: Manche spielen was, einige sind am Futtern und Trinken, manche schlafen, aber am Ende haben alle miteinander Spaß.

Sportlicher Typ: Hendrik ist unternehmungslustig, läuft viel und ernährt sich vegetarisch. Quelle: RTL/TVnow

Mal unabhängig von Corona: Wo in Hannover könnte man Sie antreffen?

Da gibt es viele Orte. Am Maschsee und in der Eilenriede laufe ich gerne eine Runde und ansonsten gehe ich gerne essen. Als Vegetarier liebe ich das Essen im „Hiller“ und im Sommer bin ich öfter im „Schöne Aussichten – 360 Grad“, dort kommt etwas Urlaubsstimmung auf. Ansonsten findet ihr mich überall, wo es Burger gibt. Grundsätzlich bin ich aber ein sehr offener Mensch und wenn jemand Empfehlungen für mich hat, dann immer her damit!

Womit haben Sie sich während der Pandemie beschäftigt?

In den letzten Monaten habe ich mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt und mir die Fragen gestellt: Hendrik, wo willst du in deinem Leben hin, was macht dich wirklich glücklich, was ist dir wichtig? Letztlich geht nichts über Gesundheit und dem muss man sich immer bewusst sein. Ansonsten habe ich versucht darauf zu achten, dass meine Plauze nicht zu große Ausmaße annimmt.

Hannover-Kandidat Kevin ist ein Freigeist

Kevin, warum haben Ihre bisherigen Beziehungen nicht so richtig hingehauen?

Meine vorherigen Beziehungen verliefen meistens sehr gut und wir sind immer im Guten auseinander gegangen. Viele wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse konnte ich aus diesen Beziehungen sammeln. Schlussendlich denke ich, dass ich meine richtige Partnerin noch nicht gefunden habe.

Wie lange haben Sie überlegt, bei der „Bachelorette“ teilzunehmen?

Das war eher spontan.

Sucht die Traumfrau: Kevin aus Hannover. Quelle: RTL

Was haben Ihre Eltern und Freunde dazu gesagt?

Die haben sich sehr gefreut und meinten, dass ich großes Potenzial habe, um in so einer Show weit zu kommen.

Was glauben Sie: Mit welche Eigenschaft können Sie bei Maxime punkten?

Mit meiner ruhigen Art und meiner Kreativität.

Und welche sollten Sie vermutlich eher nicht so raushängen lassen?

Das ist Kevin Kevin (27) lebt in der List, studiert Technologie für nachwachsende Rohstoffe. Der angehende Ingenieur verdient derzeit aber sein Geld mit der Vermietung von Apartments. Der 27-Jährige ist mit sich im Einklang: Yoga-Session, Eisbad, „horizonterweiternde Reisen“, Selbstfindungsbücher – im RTL-Steckbrief wird er als Freigeist bezeichnet, der Hannoveraner mit russischen Wurzeln kann sich für vieles begeistern. Dass Kevin (er ist seit eineinhalb Jahren Single) sich über Rosen der „Bachelorette“ freuen würde, liegt auf der Hand, denn der Blumenfan kümmert sich zu Hause um rund 100 Grünpflanzen, verbringt gerne viel Zeit in der Natur. Und sagt von sich selber: „Ich habe viel Liebe zu geben.“

Mein „Nerd-Dasein“ sollte ich vielleicht lieber nicht direkt zeigen (lacht).

Was wäre ein Grund, vorzeitig aus der Show auszuscheiden?

Eine unsympathische Bachelorette und Disharmonie in der Gruppe.

Cooler Typ: Auch Kevin treibt viel Sport und macht Yoga. Quelle: RTL/TVnow

Mal unabhängig von Corona: Wo in der Stadt könnte man Sie antreffen?

In der Eilenriede, an der Leine und in der Nordstadt.

Womit haben Sie sich während der Pandemie beschäftigt?

Mit Yoga, Sport, Eisbaden. Außerdem habe ich studiert und als Projektingenieur gearbeitet.

Von Mirjana Cvjetkovic