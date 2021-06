Hannover

Wer in der Nacht zum 29. Juni nicht in den Schlaf findet, sollte RTL einschalten. Um 1.15 Uhr zeigt der Sender eine Folge der Reihe „Ohne Filter – so sieht mein Leben aus“ und porträtiert Menschen aus Hannover.

30 Minuten geht es um den Rapper Usamasu (36), um den Tanzlehrer Dawid Ludkiewicz (37) – und um eine Kollektion, die die Modejournalistin Luisa Verfürth (36) entworfen hat. Ihre Sakkos, Overknees und Kleider bestehen aus Jutesäcken, in denen die Hannoversche Kaffeemanufaktur Kaffeebohnen aus aller Welt erhält.

Es geht auch um Nachhaltigkeit

„Diese Säcke sind wunderschön, werden von Hand bunt bedruckt und sind viel zu schade, um sie wegzuwerfen“, sagt Manufaktur-Sprecherin Ina Richter (40). Also bat sie Verfürth, die Säcke in Mode zu verwandeln.

Cool in Jute: Gastronom Bodo Linnemann. Quelle: Dieter Sieg

Für das Shooting im Studio des Fotografen Dieter Sieg (56) Ende Mai konnte Richter allerlei Hannover-Prominenz versammeln. Unter den Models, die sich in die Kaffeesack-Mode hüllten, sind Gastro-Urgestein Bodo Linnemann (der im Februar 80. Geburtstag gefeiert hatte), Moderatorin und Bloggerin Ninia LaGrande (38) oder Fury-Gitarrist Christof Stein-Schneider (59).

Beschürzt: Bloggerin Ninia LaGrande. Quelle: Dieter Sieg

„Alle haben ehrenamtlich mitgemacht“, sagt Ina Richter, die mit dem Projekt noch viel vorhat. „Wir planen eine Ausstellung, bei der die Bilder in riesigen Formaten gezeigt werden, auch ein Kalender ist denkbar“, so die 40-Jährige. Bislang besteht die Kollektion nur aus Unikaten, „die können wir auch versteigern.“

Erlös soll Kaffeebauern unterstützen

Mit dem Erlös will die Hannoversche Kaffeemanufaktur Kaffeebauern unterstützen. „Ungefiltert“ heißt das originelle Modeprojekt. Der Slogan zieht nicht nur den sprachlichen Bogen zum Thema Kaffee, sondern sei auch Credo des Shootings gewesen. „Alle waren total authentisch, wir haben fast kein Make-up verwendet.“

Engagiert: Christof Stein-Schneider. Quelle: Dieter Sieg

So ist also in der Nacht zum 29. Juni „Ungefiltert“ in der Reihe „Ohne Filter“ zu sehen. Wer vor 1.15 Uhr müde wird: einfach einen Kaffee trinken.

Von Julia Braun