Hannover

Kettlebell ist ein spezielles Krafttraining mit sogenannten Schwunghanteln. Die kann man heben, stemmen und schwingen. Da sie so vielseitig einsetzbar sind, nutzen sie derzeit viele in ihren privaten Homegyms. Ich will mir das Sportgerät von einem Profi zeigen lassen und habe mich mit Fitnesstrainer Ramazan Kayran zu einer Probestunde im „Gravity“-Studio verabredet. Denn Personal Training ist auch in Corona-Zeiten möglich.

Wir starten mit einem Warm-up zur Mobilisierung. Darunter finden sich ganz klassische Übungen wie Jumping Jacks (Hampelmänner), Squat Jumps, bei denen man aus der Kniebeuge in die Höhe springt, Planking und mehr. Dann kommen das erste Mal Kettlebells ins Spiel. Die Kugelhantel lasse ich mehrmals seitlich um die Hüfte kreisen. Dabei muss man Körperspannung aufbauen, um in der Bewegung auch das Gleichgewicht zu halten.

Der „Kettlebell-Swing“ ist ein Klassiker

Anschließend geht es in den „Kettlebell-Swing“. Eine ganz klassische Übung mit der Kugelhantel: Dazu stelle ich die Füße etwas mehr als hüftbreit und beginne Schwung aufzubauen, indem ich die Kettlebell von vorne durch die Beine und zurück schwingen lasse. Wichtig: Dabei kommt der Schwung nicht aus den gestreckten Armen, sondern aus der Hüfte. Auch der Rücken bleibt gerade.

Der Kettlebell-Swing: Die Übung trainiert den ganzen Körper. Quelle: Florian Petrow

Übrigens: Wenn man aufzählt, welche Muskelgruppen allein bei dieser Grundübung gefordert sind, wird klar, warum es so ein intensives Ganzkörpertraining ist: Hier sind Beinbeuger, Gesäß, Rückenstrecker, Bauchmuskeln, Unterarm und Schultern im Einsatz. Als Abschluss des Warm-ups gibt es noch ein paar „Overhead Pushes“, bei denen ich die Kettlebell aus dem angewinkelten Arm über den Kopf nach oben drücke.

Danach startet das Zirkeltraining: Es geht über drei Runden. 20 Sekunden wird jede Übung wiederholt, dazwischen habe ich zehn Sekunden Pause. Zwischen den Sätzen gönnt mir der Coach immerhin 30 Sekunden Erholung.

Infos Für wen geeignet? Für alle körperlich gesunden Menschen, die effektives Training wünschen. Was bringt das? Kettlebell-Training ist ein Ganzkörpertraining. Durch die runde Form der Kettlebell kann man das Gewicht drehen, ziehen, heben, schwingen und stemmen. Der Körper ist bei den Übungen immer wieder gezwungen, das Gewicht auszubalancieren und dagegenzuhalten. Kalorienverbrauch: Je nach Intensität 500 bis 600 Kalorien und mehr pro Stunde. Der Trainer: Ramazan Kayran (30) hat schon als Kind Kampfsport und Fußball für sich entdeckt. Er ist Fitnesstrainer mit A-Lizenz, Athletic Trainer und Functional Trainer. Er kooperiert er mit den Studios „Gravity“ (Alte Döhrener Straße 44) und dem „Aspria“ (Rudolf von Bennigsen-Ufer 83). Man kann ihn auch als Personal Trainer buchen (ab 70 Euro je nach Sportart und gebuchter Anzahl der Stunden). Am besten erreicht man Kayran über Instagram unter @rmzfunctional-fitness.

Wir starten mit „Goblet Squats“. Sie sind eine besondere Variante der Kniebeuge, bei der man die Kettlebell mit beiden Händen vor der Brust hält. Aus der tiefen Position der Kniebeuge kommt man in den Stand und geht wieder zurück. „Achte darauf, dass die Knie leicht nach außen auf einer Linie mit den Zehen zeigen, nicht über die Füße hinausgehen, der Rücken gerade bleibt, die Schultern fallen nicht nach vorne“, erklärt der Coach.

Unilateral Row: Das Rudern stärkt Schultern, Arm und Rücken. Quelle: Florian Petrow

Penibel achtet Ramazan Kayran so auf die richtige Körperhaltung. Zum „Unilateral Chess Press“ legen wir uns auf den Boden und drücken die Kettlebell mit dem Arm nach oben. Die dritte Übung ist wieder der „Kettlebell-Swing“, dieses Mal mit deutlich mehr Gewicht als beim Warm-up. „Lunges“, also Ausfallschritte, sind eine bekannte Übung – bei diesem Training eben mit viel Zusatzgewicht. Der „Russian Twist“ ist eine effektive Übung für die Bauchmuskeln. Dazu sitze ich auf der Matte, die Beine angehoben, den Oberkörper drehe ich abwechselnd zur rechten und linken Seite, während die Hände die Kettlebell halten.

„Overhead Sit-ups“ sind Sit-ups, bei denen die Kettlebell beim Hochkommen aus der liegenden Position in die Luft über dem Kopf gestoßen wird. Dazu braucht man volle Konzentration: Sobald man nicht korrekt Bauch-, Rücken- und Armmuskulatur ansteuert, fällt man in sich zusammen. Es folgen „Unilateral Row“ (Rudern), „Deadlifts“ (Kreuzheben) und „Diamant Push-ups“.

Diamant Push-ups: Maike Jacobs und Ramazan Kayran trainieren mit Kettlebells. Quelle: Florian Petrow

Die erste Ruhe überstehe ich hochmotiviert, in der zweiten Runde lerne ich meine Schwächen kennen, in der dritten Runde kommt es zum internen Zweikampf – schaffe ich es, über mich hinauszuwachsen? Zum Glück motiviert und treibt Ramazan Kayran immer genau am richtigen Punkt an, so dass ich bis zum Schluss durchziehe. Und während ich nach der Stunde nach Hause radele und jeden Muskel im Körper spüre, stellt sich dieses tolle Glücksgefühl ein, sich so richtig ausgepowert zu haben. Und das hält auch – inklusive Muskelkater – am nächsten Tag noch an!

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Interview mit dem Kettlebell-Experten

Ramazan Kayran unterrichtet in zwei Hannover-Studios das Kettlebell-Training, man kann ihn auch als Personal Trainer buchen.

Was ist eine Kettlebell?

Sie wird auch Kugelhantel oder Schwunghantel genannt, das ist eine besondere Form der Kurzhantel. Sie hat einen Griff und eine runde Kugelform.

Ramazan Kayran gibt Kettlebell-Kurse. Quelle: Florian Petrow

Was bringt das Training?

Kettlebell-Training ist ideal, um einen athletischen und durchtrainierten Körper zu bekommen und Kraft aufzubauen. Es gibt mehr Funktionalität, Kraft und Beweglichkeit. Koordination und Ausdauer werden im Vergleich zu normalen Kurzhanteln intensiver gefördert. Außerdem wird der Stoffwechsel durch das Training angeregt.

Welche Muskelgruppen sind besonders gefordert?

Mit Kettlebells trainiert man den ganzen Körper, sie sind vielseitiger einsetzbar als ein Training mit der Kurzhantel. Nicht ohne Grund sieht man auch viele Athleten, wie zum Beispiel Fußballer, häufiger mit einer Kettlebell trainieren als mit Langhanteln.

Was ist der Unterschied zum Hanteltraining?

Eine Rundhantel wird nicht nur gestemmt. Mit der Kettlebell kann man auch ballistische Übungen, also Schwungübungen, besonders gut ausführen. Und im Gegensatz zum Hanteltraining fordert man durch das Schwingen ganze Muskelgruppen. So wird durch den Rückstoß der ganze Core gefordert – also Bauch- und Rückenmuskulatur, außerdem die tiefer liegende, stabilisierende Muskulatur. Auch die Griffkraft wird gestärkt.

Wie oft sollte man trainieren?

Ich empfehle drei Trainingseinheiten pro Woche.

Welchen Sport sollte man ergänzend betreiben.

Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sind sehr sinnvoll. Damit wird man rundherum fit.

Welche Gewichte sollte man fürs Training verwenden?

Wer vier, sechs, acht Kilo, dazu 12, 14 und 16 Kilo hat, ist perfekt ausgestattet. Intensiviert wird das Training über die Zahl der Wiederholungen. Wer mit höheren Gewichten arbeitet, sollte das unter Aufsicht machen. Auch wer noch nie mit Kettlebells trainiert hat, sollte sich zunächst den korrekten technischen Umgang zeigen lassen.

Die genaue und konzentrierte Ausführung ist beim Hanteltraining wichtig. Quelle: Florian Petrow

Worauf sollte man beim Kauf achten?

Die Kettlebell sollte gut gleiten – Hanteln mit Gummigriffen sind daher nicht geeignet. Wer die Möglichkeit hat, die Hanteln auszuprobieren: Wenn sich der Kettlebell-Swing gut ausführen lässt, dann kann man die Kugelhantel kaufen.

Wie halten Sie sich fit?

Mit ganz viel Sport. Dreimal die Woche betreibe ich aktiv Kampfsport, dazu stärke ich mich regelmäßig mit Kraftsport und gehe einmal pro Woche laufen.

Von Maike Jacobs