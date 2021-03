Hannover

Eine noble Altbauvilla im nicht weniger noblen Stadtteil Waldheim – so wie man sich ein Haus hier vorstellt: strahlend weiß, große Flügel-Fenster, Rund-Erker und viel Stuck. Die schwere Haustür aus Holz geht auf und von oben ruft eine Frauenstimme: „Einmal hochkommen, bitte!“ Im ersten Obergeschoss erwartet uns Tanja Grundtke (53), die diese Etage ihres Hauses nicht als Wohnraum nutzt – sondern als Boutique. „Willkommen in der ,Bel Etage’“, flötet sie uns gut gelaunt entgegen.

Erst im Dezember ist sie mit ihrem Mann, dem Drehbuchautor Gregor Buchmann (55), und der gemeinsamen Tochter Rosa (12) in das Haus in der Brandensteinstraße gezogen. „Wir haben lange suchen müssen. Aber als ich dieses Haus gesehen habe, wusste ich: Das ist es!“ Von außen sei es bei der Besichtigung so prachtvoll wie heute gewesen – von innen nicht. Alles musste saniert werden. „Wir sind noch immer nicht ganz fertig“, sagt Grundtke und seufzt. Nicht so schlimm, aktuell darf sie ohnehin keine Kundinnen empfangen, für sie gelten die Einzelhandel-Bestimmungen der Corona-Pandemie.

Der neue Standort: In dieser Villa in Waldheim ist die „Bel Etage“ zu Hause. Quelle: privat

Hauptsache, die Kleiderständer stehen. „Die habe ich alle anfertigen lassen“, sagt Grundtke und sie ist stolz auf ihr Gesamtwerk. An den weißen hohen Wänden reihen sich die bunten Klamotten, dazwischen wuchtige Sessel, gepolsterte Bänke und Tische voller Schmuck und Deko. Alles handverlesen, betont sie. „Wenn ich nicht in meiner ,Bel Etage’ bin, bin ich im Ausland und suche nach hübschen, außergewöhnlichen Sachen, die ich hier anbieten kann.“

Das gibt es in der „Bel Etage“

Sie zeigt auf Duftkerzen aus Valencia, auf Leder-Stiefeletten und Seidenblusen aus Italien, Wohnaccessoires aus Holland und Lakritz aus Dänemark. „Wir reisen gerne, aber ich bin keine einfache Reisepartnerin. Ständig muss mein Mann Umwege fahren, weil ich zum Beispiel in irgendeinem kleinen Dorf in Südfrankreich einen Verkäufer für bastumwickelte Kleiderbügel gefunden habe“, beichtet sie, während ihr Mann eine Etage weiter unten im Wohnbereich der Familie Cappuccino für die Damen zubereitet.

„Das macht er immer – und ziemlich gut“, freut sie sich. „Er ist der Koch in unserem Haus – aber Tischdecken ist mein Gebiet!“ Ein Grund, warum sie ihre Kundinnen zu sich nach Hause holt, anstatt eine Boutique in der Stadt zu betreiben: „Ich liebe es, Gäste zu haben und zu bewirten“, schwärmt sie. „Das kann auch mal in einer Dinner Party ausarten.“

Job und Kind unter einen Hut bekommen

Doch der eigentliche Grund für „Bel Etage“ wohnt ein Stockwerk weiter oben: Da hat Töchterchen Rosa ihre Etage. „Als ich 40 wurde, wollte ich eine Familie gründen – und ich wollte keinen Tag ohne mein Kind sein“, erzählt die gelernte Vertriebs-Expertin, die lange beim Radiosender „Antenne Niedersachsen“ und zuvor beim TV-Sender „Hamburg 1“ gearbeitet hatte. Mit 42 wurde sie Mutter.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Gar nicht mehr zu arbeiten, kam für mich nicht in Frage. Dafür habe ich zu viel Energie. Aber meine Rosa in Betreuung zu geben, kam auch nicht in Frage“, erklärt sie. „Also musste es eine Selbstständigkeit sein, die verbindet, was ich am besten kann: Verkauf, Bewirtung, Frauen – und Mode.“

Damals lebte die kleine Familie noch an der Hohenzollernstraße in der List, mit Blick auf die Eilenriede. Als Rosa noch ein Baby war, fing die frischgebackene Mutter an, Schmuck und Accessoires zu sammeln und in ihrer Wohnung zu verkaufen. Das sprach sich schnell rum und immer mehr Freundinnen brachten Freundinnen mit, um in der „Bel Etage“ zu shoppen. „Das Private Shopping war geboren“, hält Grundtke fest.

Der Umzug: Ende 2020 ist Familie Grundtke-Buchmann nach Waldheim gezogen. Quelle: privat

Ein paar Jahre später zogen die Grundtke-Buchmanns nach Kirchrode – da war die „Bel Etage“ drei Jahre lang eine Keller-Etage. „Nicht ganz so ‚bel“ also“, kommentiert Grundtke und lacht. „Es war dunkler, kleiner, beengter.“ Die echte ,Bel Etage’ musste her, doch die Suche zog sich lange hin. Bis jetzt.

Von der List über Kirchrode nach Waldheim

„Ich bin so glücklich. Hier bekommt mich niemand mehr weg“, betont sie. „Wobei doch: Später wollen wir in Spanien leben.“ So wie der Rest der Sippschaft – Grundes Familie lebt auf Gran Canaria, die ihres Mannes in Alicante. Sie selber haben dort ein Haus, wo sie dreimal im Jahr ein Yoga Retreat mit ihrer Freundin Yvonne Riethmüller (46, betreibt den „Yoga Hof“ in der Nordstadt) veranstaltet. „Da hinten entsteht noch ein Yoga-Raum. Hier soll es nicht nur Private Shopping, sondern auch Private Yoga geben.“

Wie läuft das eigentlich ab, dieses Private Shopping? „Man schreibt mir bei WhatsApp (0162/248 81 18), dass man vorbeikommen möchte, wir machen einen Termin aus und dann kann man sich hier ganz in Ruhe alles anschauen und bekommt von mir eine individuelle Beratung. Das geht auch am Wochenende, abends oder spontan, ich bin ja eh zu Hause“, erklärt die 53-Jährige. „Wenn es keine Kontakt-Beschränkungen gibt, kann man natürlich auch mit einer oder mehreren Freundinnen kommen.“

Für jeden etwas dabei

Für jede Preisklasse ist in Grundes Sortiment etwas dabei, vom Markenprodukt bis „no name“-Labels: Schals für 15 Euro, Blusen für 60 Euro, aber auch Kleider für 250 Euro oder Mäntel für 750 Euro. Und jede Stilrichtung ist vorhanden: Bunte Seidenröcke, lässige Karo-Hemden, ausgefallene Schlaghosen, kuschelige Pullover, elegante Abendkleider. Ungefähr 200 Teile finden hier auf 100 Quadratmetern Platz.

Kunterbunte Auswahl: Tanja Grundes Sortiment ist breit gefächert. Quelle: Wilde

„Ich sehe eine Frau und weiß, welche Größe sie hat und was ihr am besten stehen wird“, schwört die selbsternannte Frauenkennerin. „Aber ich sage auch schonungslos ehrlich, wenn jemanden etwas nicht steht. Dann sage ich: Zieh das besser aus.“ Aktuell packt die 53-Jährige Auswahlpakete für ihre Stammkundinnen, deren Geschmäcker und Stile sie gut kennt. „Es ist selten, dass ein Teil zurückgeschickt wird.“

Das Konzept des privaten, entspannten Einkaufserlebnisses funktioniert – bereits seit vielen Jahren und ganz besonders in der Pandemie. Denn wenn Grundtke ihre „Bel Etage“ wieder öffnen darf, bietet sie „ein besonders sicheres Einkaufserlebnis, nur zwischen mir und der Kundin“.

Mittlerweile hat „Bel Etage“ sogar weitere Standorte: unter anderem in Hamburg, in Lüneburg, in Seevetal und Rinteln. Dort verkaufen Frauen, die Grundtke für sich engagiert hat, in ihren Häusern die Kollektionen der Hannoveranerin. „Wobei in jeder Stadt der Kundengeschmack ein anderer ist. In Kiel muss es zum Beispiel funktioneller sein, in Hamburg schicker.“ Woher Grundtke das Gefühl für Mode hat? „Ich glaube, es ist Empathie. Ich weiß, was Frauen brauchen – und was sie ein bisschen glücklich macht.“ Mit Mode, Champagner und Lakritz liegt sie da sicher nicht falsch.

Von Josina Kelz