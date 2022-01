*16.11.1983 in Gummersbach. Mit 15 beginnt sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau in Süddeutschland. Mit ihrem ersten Mann, mit dem sie einen 18-jährigen Sohn hat, zieht sie zunächst nach Uelzen, mit ihrem jetzigen Mann später nach Hannover und eröffnet vor zwölf Jahren das „Da Priscilla“ (Gehägestraße 22b, Telefon 0511/45913666, geöffnet montags bis freitags 11.30 bis 14.30 und 18 bis 21 Uhr, am Wochenende geschlossen). Mit ihm hat sie einen sechsjährigen Sohn. Infos unter www.da-priscilla.de