Im ersten Band ging es um die fragile Bonner Republik im Jahr 1953: In „Die Akte Adenauer“ (Rowohlt, 400 Seiten, 16 Euro) wird Philipp Gerber in das neu gegründete Bundeskriminalamt eingeschleust – der Deutsche war 1939 mit der Familie vor den Nazis in die USA geflohen, hatte im Krieg auf den Seiten der Alliierten gekämpft. Die Rolle des Doppelagenten, der den Mord an einen BKA-Beamten aufklären und einen Anschlag auf SPD-Mann Herbert Wehner verhindern soll, schmeckt ihm nicht. Denn der Kalte Krieg wirft bereits seine Schatten voraus, Gerber verliebt sich ausgerechnet in die linksgerichtete Journalistin Eva Herden. Ein Gewissenskonflikt, der in eine Entscheidung mündet – Gerber bleibt in Deutschland.

Im zweiten Band „Ein Präsident verschwindet“ (Rowohlt, 384 Seiten, 16 Euro) rückt der Autor einen realen Skandal in den Fokus: Verfassungsschutz-Präsident Otto John taucht im Juli 1954 plötzlich in Ost-Berlin auf. Seitenwechsel? Landesverrat? Entführung? Auf Fotos ist John in Ost-Berlin mit Eva Herden zu sehen. Philipp Gerber soll den Fall klären, zumal seine Geliebte verdächtigt wird, einen Barbesitzer aus dem Rotlichtmilieu ermordet zu haben. Die Story (wieder mit Action-Showdown) beleuchtet das zerrissene Berlin, Machtkämpfe im Politikbetrieb und zwischen Geheimdiensten, die Anfänge der „Organisation Gehlen“, die später zum Bundesnachrichtendienst wird.