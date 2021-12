Hannover

Keine Küsse in der Oper: Der Opernball, der am 18. und 19. Februar in den Räumen der Staatsoper stattfinden sollte, fällt aus. Die Veranstaltung hätte unter dem Motto „Bésame mucho“ stehen sollen – was übersetzt so viel wie „Gib mir viele Küsse“ heißt. In Corona-Zeiten dürfte das ein eher unpassendes Motto sein. Jetzt haben sich die Verantwortlichen entschieden, den Ball abzusagen.

„Nach der zurzeit aktuellen Verordnung wäre eine Veranstaltung mit zahlreichen Künstlergruppen und mit über 2000 Gästen, die gemeinsam lachen, tanzen und dinieren, nicht durchführbar“, heißt es in einer Mitteilung der Oper. Intendantin Laura Berman sagte: „Aufgrund der langen Planungsvorläufe und Absprachen mit Partnern und Partnerinnen wäre es allen gegenüber unverantwortlich, weiter ins Ungewisse zu planen. Darum haben wir nun diese schwere Entscheidung getroffen und müssen auch 2022 auf den schönsten Ball im Norden verzichten.“

Dritte Opernball-Absage in Folge

Auch in diesem Jahr konnte – bedingt durch die Corona-Pandemie – kein Opernball stattfinden. Und auch schon im Jahr zuvor gab es keinen Opernball; die neue Intendantin Laura Berman wollte sich in ihrer ersten Spielzeit darauf konzentrieren, lieber künstlerische Akzente zu setzen.

Für den Opernball wurde bereits ein Großteil der Karten verkauft. Sie werden automatisch storniert und in den nächsten Wochen als Gutschein erstattet. Der Kartenservice ist an den Tageskassen vor Ort im Opern- und im Schauspielhaus, telefonisch unter (0511) 9999 1111 oder per E-Mail an kartenservice@staatstheater-hannover.de erreichbar. Eine Übertragung ins Jahr 2023 ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Ein Hauch von Südamerika

Der Opernball gehört zu den wichtigen gesellschaftlichen Ereignissen der Stadt. Und er steht immer unter einem Motto, dem manche Gäste durch ihre Kostümwahl gerecht werden wollen. Für den Opernball 2022 sollte mit dem Motto „Bésame mucho“ (nach dem bekannten Lied der mexikanischen Komponistin Consuelo Velázquez) ein Hauch von Südamerika durch die Staatsoper wehen.

Die Staatsoper hatte erstmals eine Agentur mit dem Konzept für die Veranstaltung betraut. Die Partymacher von Flora & Faunavisions aus Berlin, weltweit aktiv und unter anderem 2020 mit dem German Design Award ausgezeichnet, wollten ein „farbenfrohes und Lebensfreude versprühendes südliches Ambiente“ im Opernhaus kreieren. Geplant waren ein lateinamerikanischer Marktplatz, Kaffeehaus und Taverne sowie exotische Blumenkompositionen und modernes Lichtdesign.

Opernball ein „falsches Signal“

Die Absage des Opernballs in Hannover erfolgt verhältnismäßig spät. Der „Semperopernball“, der für den 28. Januar in Dresden geplant war, wurde ebenso schon abgesagt wie der berühmte Wiener Opernball, der am 24. Februar stattfinden sollte. An beiden Häusern hieß es, dass es aufgrund der coronabedingten Entwicklung ein falsches Signal wäre, einen Opernball stattfinden zu lassen.

