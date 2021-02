Hannover

Drei Restaurants, ein Schicksal. Das „Oikos“ in Kirchrode, das „Massaya“ in Barsinghausen“ und das „Aroma Gourmet“ in Langenhagen wollten öffnen, als die Bundesregierung den zweiten Corona-Lockdown Anfang November verhängte. Alle drei Restaurants sind seit drei Monaten fertig, hatten aber keinen einzigen Tag für Gäste geöffnet. Und Hilfen von Staat oder Land gibt es auch keine.

Das „Oikos“ war im antiken Griechenland die Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft, die den Lebensmittelpunkt des Dorfes bildete. So ähnlich hat sich das Odysseus Agorastos wohl auch für sein „Oikos“ in Kirchrode vorgestellt. Der 56-Jährige aus Alexandria, dessen Eltern 1964 als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, ist seit 1985 eine bekannte Gastro-Größe der Stadt.

Agorastos: „Ich wollte alles richtig machen“

Agorastos war Kellner im „Minoas“ in Bothfeld, Kellner und Restaurantleiter im „Palladion“ in Anderten, selbstständig mit dem „Kytaro“ in Großburgwedel und dem „Syrtaki“ in der Südstadt, zuletzt hat er im „Spesso“ in Groß-Buchholz gearbeitet. „Dann wollte ich meine ganzen Erfahrungen bündeln und alles richtig machen“, sagt Agorastos. Er übernahm in der Mardalstraße das letzte Gebäude vorm Naturschutzgebiet.

Mit Andreas Toumanidis (38) holte er extra einen Innenarchitekten aus seiner Heimat, gemeinsam beschlossen sie im Haus, das vorher als „Ferrys Landhaus“ und „Restaurant Mardal“ betrieben worden war, „alles neu zu machen, wirklich alles“. Die 95 Quadratmeter wurden komplett entkernt, die Theke in die Mitte gerückt, ein neues Licht- und Tonkonzept erarbeitet. Nun hat fast jeder der 24 Tische einen eigenen Lautsprecher neben sich, die Möbel sind aus Echtholz, die Wände erdfarben gestrichen.

„Wir wollten ein Innenhof-Beach-Bar-Feeling erzeugen“, sagt Pächter Agorastos. „Wir müssen uns abheben, damit die Gäste für uns auch mal fünf Kilometer fahren.“ 100.000 Euro hat der Grieche investiert, am 2. November wollte „Oikos“ öffnen, genau an dem Tag kam der zweite Lockdown. Noch schlimmer: „Weil ich ja im November des Vorjahres kein Lokal und damit keinen Umsatz hatte, bekomme ich kein Geld.“ Sein Steuerberater Torsten Krause (43) bestätigte der NP, „dass mein Mandant wohl durch alle Raster fällt“. Er findet die Regeln für die sogenannte Novemberhilfe ohnehin „praxisfern“.

Eigentlich will Agorastos bei seinen Gästen neben den traditionellen Gerichten mit einer ausgefallenen Tageskarte punkten: „Da kommen moderne Speisen drauf, die auch in den Metropolen auf dem griechischen Festland gerade angesagt sind.“ Hartkäsekroketten mit Tomaten-Minze-Marmelade, in Eiswürfel gebratene Gemüsepfanne oder Spetzofai, ein scharfer Eintopf mit Hack-Würsten. Sein Dilemma: „Noch kann mich ja hier keiner kennen.“ Im Außer-Haus-Verkauf würden nur Klassiker wie Gyros, Suflaki und Zaziki bestellt. Odysseus Agorastos ist aber sicher: „Wenn wir endlich öffnen dürfen, wird nicht nur Kirchrode staunen.“

Das „Massaya“ ist neu in Barsinghausen

Neueröffnungen, die noch keine Stammkundschaft haben, die ihnen im Lockdown die Treue halten – diese Situation kennen auch andere Gastronomen. Seit 16 Jahren betreibt Nabil Mallouk in Barsinghausen schon die „Brasserie Nablo“, nun hat er sich ein zweites Standbein geschaffen. Wo früher an der Nenndorfer Straße 56 das griechische Lokal „Kreta“ drin war, sollte am 9. November sein „Massaya“ eröffnen, das Wort kommt aus dem Libanesischen und bedeutet „Schöne Nächte“.

Ein Jahr lang hat der 53-Jährige mit seinem Partner Bilal Halawani (52) die 500 Quadratmeter entkernt und komplett umgebaut, fast 300.000 Euro investiert. „Nun warten wir und hoffen, dass es nicht zu lange dauert, denn Hilfen bekommen wir keine. Uns gab es ja vorher noch nicht, also haben wir keine Vergleichsumsätze aus dem Vorjahr“, sagt Mallouk, der die Küche seiner Heimat präsentieren will. „Wer orientalische Küche mit vielen Gewürzen, mit Lamm, Hähnchen, Fisch oder Vegetarisches und Veganes mag, der wird uns lieben.“ Auf To-go-Angebote haben die beiden Betreiber bewusst verzichtet. „Mit To go“, sagt Nabil Mallouk, „können wir uns alles kaputtmachen. Die Menschen hier müssen erstmal rein dürfen und die Speisen kennenlernen.“

Das „Aroma Gourmet“ in Langenhagen ist ein Großprojekt

Ye Chen Qiu ist erst 31 Jahre alt, aber schon in Oldenburg mit einem Restaurant erfolgreich. Sein zweites wollte der Chinese am 5. November im Dormero-Hotel (Schützenstraße 10) in Langenhagen eröffnen, das „Aroma Gourmet“. „Ein Großprojekt“, sagt der Chef, der mit seinem Partner Qunyi Wang in zehn Monaten Umbauzeit weit mehr als 100.000 Euro investiert hat. 1500 Quadratmeter, 330 Sitzplätze, internationale Küche mit Schwerpunkt Büffet soll es geben. Das Personal war eingestellt, die Lebensmittel lagerten in den Kühl- und Gefrierschränken, sogar die Homepage war fix und fertig.

„Zum Start brauchte es nur einen Knopfdruck“, sagt Ye Chen Qiu. „Nun warten wir schon mehr als drei Monate, dass wir diesen Knopf endlich drücken können.“ Acht Sushi-Menüs von 8,90 bis 64,90 Euro sind derzeit außer Haus bestell- und lieferbar. Er weiß aber: „Unsere Zeit beginnt erst, wenn alle kommen dürfen“.

