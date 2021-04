Hannover

Rund 2000 Windeln verbraucht ein Baby pro Jahr, mindestens 300 Jahre braucht eine Windel, um zu verrotten. „Es ist kein Wunder, dass Windeln als das größte Problem im Hausmüll gelten“, sagt Daniele Gencalp.

Die Chefin des hannoverschen Stoffherstellers Lillestoff hat jetzt mit „Pitipo“ eine neue Firma gegründet, die Oeko-Tex-zertifizierte Stoffwindeln und Zubehör anbietet. „In ihrer Handhabung sind sie genauso einfach wie Wegwerfwindeln“, betont sie. „Aber wir lösen das Müllproblem, da sie einfach gewaschen und wiederverwendet werden können.“ Die Optik macht den Unterschied: „Mit den Designs sehen sie wirklich wunderschön aus.“

„Pitipo“: Stoffwindel mit Saugkern

Zwei verschiedene Windeltypen gibt es bei „Pitipo“: Die All-in-One-Windel (24,90 Euro) hat einen fest eingenähten Saugkern. Sie besteht aus einer wasserdichten und atmungsaktiven Außenhose und einer Innenseite aus Bambusviskose. Doppelte Beinbündchen bieten guten Auslaufschutz, die Windel passt sich dank der Druckknöpfe der Kindergröße an.

Schöne Farben: Daniele Gencalp zeigt die neuen „Pitipo“-Stoffwindeln. Quelle: Frank Wilde

Die One-Size-Pocketwindel (19,90 Euro) ist eine dehnbare, mitwachsende und schnelltrockene Windel mit einer Innenseite aus Microfleece. In die innenliegende Taschenöffnung werden eine oder mehrere Saugeinlagen gelegt.

„In unseren Unternehmen machen wir uns schon immer viel Gedanken um Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Als wir im Urlaub im Meer eine Stoffwindel schwimmen sahen, waren wir entsetzt und begannen zu recherchieren, wie lange es dauert, bis sie abgebaut ist. So wurde die Idee geboren“, sagt Daniele Gencalp.

Neben dem Thema Windeln gibt es noch viele Bereiche, in denen Familien nachhaltig und ökologisch handeln können. Die NP hat zehn Tipps.

Tipp 1: Baden und Pflegen

Bei der Pflege zarter Babyhaut ist weniger mehr. Cremes, Puder, Waschlotionen und Babyshampoos sind meistens verzichtbar. Nachhaltige und gesunde Babypflege sind Wasser, Muttermilch und/oder ein gutes pflanzliches Öl, zum Beispiel Olivenöl. Das ist viel gesünder für die Babyhaut, außerdem günstiger und spart jede Menge Verpackungsplastik und Chemie.

Wasser und Öl reichen meist für Babys. Quelle: Patrick Pleul

In Hautnotfällen wie bei rauen Stellen oder leichten Rötungen zum Beispiel im Windelbereich reicht meistens eine reine Lanolinsalbe, also Wollwachscreme.

Wer sich aber gar nicht an den Gedanken gewöhnen kann, das Baby so puristisch zu pflegen, sollte vor dem Kauf von Produkten unbedingt überprüfen, ob Mikroplastik in der Baby-Kosmetika enthalten ist. Beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) gibt es eine Liste mit entsprechenden Informationen.

Apps wie „CodeCheck“ geben nach dem Scannen des Barcodes im Laden Aufschluss über die Inhaltsstoffe des Produktes.

Tipp 2: Für schmutzige Windeln

So spart man unzählige Plastiktüten für schmutzige Windelwäsche: Die „Wetbag“ (Nasstasche) ist ideal für alle Eltern, die ihr Kind mit wiederverwendbaren Stoffwindeln wickeln. Denn der „Wetbag“-Stoff ist wetterfest, aber trotzdem atmungsaktiv. So tritt keine Feuchtigkeit nach außen, durch den Reißverschluss bleiben die Gerüche innen verschlossen. Trotzdem stocken darin feuchte Stoffsachen nicht. An den Schlaufen kann man den „Wetbag“ tragen oder ihn beispielsweise am Kinderwagengriff befestigen. Die Nasstaschen können auch mit bis zu 60 Grad gewaschen werden.

Vielseitig einsetzbar: In der „Wetbag“ kann man Windeln transportieren. Quelle: Frank Wilde

Tipp: Die „Wetbags“ sind vielseitig einsetzbar. Man kann sie zum Beispiel auch als Beutel für nasse Badesachen oder verschwitzte Sportklamotten nutzen. Bei „Pitipo“ kosten die praktischen Beutel in verschiedenen Designs (47 mal 35 Zentimeter) 15,50 Euro.

Tipp 3: So hält man Speisen frisch

Schnell mal die Stulle für unterwegs in Frischhaltefolie einwickeln? Oder damit ein offenes Gefäß verschließen? Einmal benutzt, landet die Folie dann im Müll. Die bessere Alternative sind Bienenwachstücher, sie sind plastikfrei und langlebig. Zu kaufen gibt es sie zum Beispiel je nach Größe ab sieben Euro in den drei Unverpackt-Läden von „Lola“. Wer Lust hat, kann sie auch selbst herstellen: Wachsblöcke (ab 4,50 Euro) und Anleitungen wie das geht, gibt es dort ebenfalls.

Wachstücher sind wiederverwendbar und vielseitig. Quelle: Jacobs

Thema Verpackung: Mit kleinen Kindern steigt auch die Sammlung von Brotdosen. Schon beim Kauf kann man darauf achten, Plastik zu vermeiden und statt Dosen aus Kunststoff lieber Lunchboxen aus Edelstahl, Holz oder Glas zu nehmen (bei „Lola“ ab 27,90 Euro). Ist erstmal die innere Alarmglocke bei Plastik installiert, fallen einem schnell Alternativen auf: So gibt es bei „Lola“ wiederverwendbare Trinkhalme aus Edelstahl für zwei Euro, Zero-Waste-Zahnbürsten für 3,90 Euro oder auch Holz-Wäscheklammern ab zwei Euro.

Tipp 4: Selbstgenähte Reinigungspads

Abschminkpads oder auch kleine Waschlappen sind einfach selbst herzustellen. Statt sie einmal zu benutzen und wegzuwerfen, können sie gewaschen und wiederverwendet werden.

Für die Pads schneidet man eine Schablone mit zirka acht Zentimeter Durchmesser aus Papier oder Pappe aus. Als Stoff nimmt man ein Stück Baumwolle für die Oberseite und ein Stück Frottee/Mikrofaser für die Unterseite. Die Schablone wird auf den Stoff gelegt und rundherum mit etwas Nahtzugabe ausgeschnitten. Die beiden Stoffstücke werden rechts auf rechts gelegt und fixiert. Beide Teile werden bis auf eine Wendeöffnung von 1,5 Zentimetern zusammengenäht. Jetzt wendet man den Pad, schlägt die Wendeöffnung nach innen und steppt rundherum ab. Als Alternative kann man auch mit einer Overlockmaschine die beiden Stoffstücke zusammennähen und den Nahtrand stehen lassen.

Selbstgenähte Abschminkpads. Quelle: Jacobs

Wer kein Nähtalent hat: Man kann auch wiederverwendbare Kosmetikpads kaufen. Bei Alnatura kosten zehn Pads aus zertifizierter Bio-Baumwolle 14,99 Euro. Sie sind aus natürlichen Rohstoffen und waschbar bis 60 Grad.

Tipp 5: Wäscheschutz beim Füttern

Diese Bio-Lätzchen sind GOTS-zertifiziert. Quelle: Hersteller

Beim Füttern geht die Hälfte daneben, das Bäuerchen kommt verspätet und beim Zahnen wird gesabbert. Will man nicht ständig die Sachen wechseln und waschen, lohnt sich ein gewisser Kleidungsschutz. Größenverstellbare waschbare GOTS-zertifizierte Wende-Lätzchen der Marke „Biobaby“ aus Bio-Baumwolle gibt es bei Alnatura im Doppelpack für 8,99 Euro.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tipp 6: Alternativen für Feuchttücher

Etwa 11.000 Feuchttücher verbraucht ein Baby im Windelalter. Stattdessen können Eltern zu wiederverwendbaren Baumwollwaschlappen und Wasser greifen. Tipp: Damit die Lappen nicht riechen, nach Gebrauch auswaschen und luftig aufhängen oder in einem atmungsaktiven, wasserdichten „Wetbag“ bis zum Waschen aufbewahren.

Feuchttücher kann man selber herstellen. Quelle: Frank Wilde

Mit wenig Aufwand kann man Waschlappen auch zu Feuchttüchern umfunktionieren. Dazu benötigt man noch 500 Milliliter Wasser und ein Kokos-, Oliven- oder Mandelöl, ein Waschgel und eine leere Flasche zu Aufbewahrung. In das abgekochte Wasser einen Spritzer Waschgel geben, abkühlen lassen bis es lauwarm ist, einen Esslöffel Öl hinzugeben und gut schütteln. Die Waschlappen mit der Lotion tränken und im „Wetbag“ lagern – so halten sie zirka zwei Tage.

Bei „Pitipo“ gibt es Sets mit jeweils drei Waschlappen für 6, 25 Euro, das Waschgel für die Feuchttücher kostet 6,20 Euro.

Tipp 7: So spart man Waschpulver

Sparsame Waschkugel. Quelle: Hersteller

Mit Kindern fällt viel Wäsche an. Das deutsche Start-up Heldengrün hat es sich zur Aufgabe gemacht, Alltagsprodukte nachhaltiger zu gestalten. So haben sie eine Waschkugel entwickelt, mit der man ganz ohne Waschmittel waschen kann. Der Ball ist bis zu 1000-mal wiederverwendbar. Die Kugel soll reinigend, basisch, antibakteriell und geruchsneutralisierend wirken – ohne Tenside, Duftstoffe oder Bleichmittel. Bei Alnatura kostet der Ball 12,99 Euro.

Tipp 8: Secondhand kaufen

Kinder wachsen so schnell, Secondhand-Kleidung zu kaufen ergibt viel Sinn. Oft sehen selbst getragene Sachen noch wie neu aus. Man spart viel Geld und tut außerdem noch etwas für die Umwelt. Denn allein für die Herstellung eines T-Shirts werden je nach Färbung bis zu 15.000 Liter Wasser benötigt.

Im Laufe der Zeit sammelt sich viel Spielzeug an. Viel sinnvoller als alles zu kaufen, ist es zu tauschen, gebraucht zu kaufen und später weiterzugeben. Übrigens: Es gibt auch viel schönes Holzspielzeug.

Tipp 9: Glas- statt Plastikflaschen

Gut geschützt: „Emil“-Flasche. Quelle: Hersteller

Statt Plastikflaschen Glasflaschen nehmen: Auf Kinder spezialisiert haben sich zum Beispiel die Hersteller der „Emil“-Flaschen. Die Glasflasche hat eine feste Schutzhülle, die das Glas bei Stürzen schützt, gleichzeitig hält es die Getränketemperatur lange konstant. Es gibt verschiedene Trinkaufsätze, für Babys mit Sauger.

Tipp 10: Ökologische Wickelauflage

Mehr als 2000-mal pro Jahr wird das Baby gewickelt. Die Baby-Haut kommt dabei in direkten Kontakt mit der Wickelauflage. Statt aus wasserfestem Plastik sollte die Hülle aus Baumwolle, Lyocell/Tencel oder Schurwolle sein, als weiteren Schutz kann man eine Moltonauflage wählen. Die Materialien sind waschbar und ökologisch nachhaltig. GOTS-zertifizierte Wickelauflagen gibt es zum Beispiel bei dem Versandhandel Allnatura ab 43,90 Euro.

Von Maike Jacobs