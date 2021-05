Ob Ragout Fin oder Frikassee: Auf das Huhn kommt es an

Hannover

Für zwei Rezepte (Frikassee und Ragout Fin) hat Hühnerfleisch vom Odefey-Hof aus Uelzen ausgewählt – das hat seinen Preis, lohnt sich aber.

Frühlingssalat mit Maishähnchenbrust

Frühlingssalat mit Maishähnchenbrust. Quelle: Ilona Hottmann

Hähnchenbrüste putzen und in grobe Würfel schneiden. Danach die Paprika in feine Würfel schneiden, Tomaten halbieren und die Gurke in gevierteltete Scheiben schneiden. Für das Dressing das Distelöl mit dem Balsamicoessig verrühren und mit Pfeffer und Salz abschmecken. Nebenbei in einer kleinen Pfanne die Pinienkerne ohne Öl anrösten, bis sie goldbraun sind. In einer heißen Pfanne, die Hähnchenbrust mit etwas Rapsöl goldbraun braten und mit Salz und Pfeffer würzen. Anschließend mit der Sojasauce würzen. Salat, Paprika, Tomate und Gurke mit dem Dressing marinieren und auf den Tellern anrichten. Hähnchenbrust darauf geben und mit Pinienkernen bestreuen.

Die Zutaten: 1 Packung Feldsalat, gewaschen1 gelbe Paprika20 kleine Honigtomaten½ Gurke50 Milliliter Distelöl50 Milliliter Balsamicoessig, weißPfeffer und Salz4 Esslöffel Pinienkerne4 Maishähnchenbrüste4 Esslöffel Ketjap Manis (indonesische Sojasauce)

Frikassee vom Weidehuhn mit Reis und grünem Spargel

Frikassee vom Weidehuhn mit Reis und grünem Spargel. Quelle: Ilona Hottmann

Das geputzte Huhn in einen Topf tun und das geschnittene Gemüse dazu geben. So viel Wasser hinzufügen, dass das Huhn bedeckt. Bei niedriger Temperatur für etwa eineinhalb Stunden köcheln, bis das Fleisch weich ist. Nebenbei den Reis in kochendes, gesalzenes Wasser geben, bis er bissfest ist. Beiseite stellen.

Den Spargel schälen und ebenfalls in leicht gesalzenem Wasser kochen. Abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken. Wenn das Fleisch weich ist, den Topfinhalt durch ein Sieb geben und die daraus gewonnene Brühe beiseite stellen. Das Fleisch im Anschluss in Würfel schneiden. Butter in einem Topf schmelzen. Mehl darin anschwitzen und die kalte Milch hinzugeben. Wichtig ist, dass jetzt schnell und kräftig gerührt wird. Mit etwas heißer Brühe angießen. Zum Kochen bringen und je nach Konsistenz mit der Brühe auffüllen, sodass es eine schöne cremige Sauce entsteht. Mit Sahne, Weißwein, Pfeffer und Salz (und bei Bedarf etwas Muskat) abschmecken.

Die Buchenpilze in Butter anbraten und mit Pfeffer und Salz würzen. Nun geben Sie das Fleisch und die Pilze in die Sauce. Den Reis mit etwas Butter erwärmen und auf den Tellern verteilen. Das Frikassee daneben anrichten und darauf den grünen Spargel geben.

Die Zutaten: 1 ganzes Weidehuhn (von Odefey und Töchter)1 Karotte½ Sellerieknolle2 Haushaltszwiebeln, geschältetwas Lauch oder Petersilie200 Gramm Reis125 Gramm Butter100 Milliliter Milchetwas Weißwein50 Milliliter Sahne2 Esslöffel Mehl2 Päckchen weiße Buchenpilze, weiß20 Stangen SpargelSalz und PfefferMuskat

Kartoffelsalat mit Mais-Hähnchenkeule als Backhendl

Kartoffelsalat mit Mais-Hähnchenkeule als Backhendl. Quelle: Ilona Hottmann

Die gekochten Pellkartoffeln und Radieschen in feine Scheiben schneiden. Die Gurke in Viertel schneiden. Die rote Zwiebel fein würfeln und alles zusammen in eine Schale geben. Vermengen Sie Essig, Öl und Senf und schmecken das Dressing mit Pfeffer und Salz ab. Anschließend den Salat damit marinieren. Den Salat zur Seite stellen.

Die Eier aufschlagen und verquirlen. Mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Die Hähnchenkeulen im Mehl wenden, durch das geschlagene Ei ziehen und anschließend im Paniermehl wälzen, so dass es von allen Seiten bedeckt ist. Das Rapsöl so lang erhitzen, dass es Blasen schlägt, wenn man einen Holzstab reinhält. Nun die Hähnchenkeulen frittieren, bis sie goldbraun sind. Sie dann für etwa 15 Minuten bei 180 Grad in den Ofen geben. Falls die Keulen zu braun werden, mit Alufolie abdecken. Zum Anrichten den bunten Kartoffelsalat auf den Teller geben und die Hähnchenkeulen daran lehnen.

Die Zutaten: 4 Maishähnchenkeulen3 Eier100 Gramm Mehl150 Gramm Paniermehl1,5 Liter Rapsöl500 Gramm Pellkartoffeln½ Gurke1 rote Zwiebel5 Radieschen50 Milliter Traubenkernöl50 Milliliter Balsamicoessig, weiß1 Teelöffel SenfPfeffer und Salz

Ragout Fin

Ragout Fin. Quelle: Ilona Hottmann

Hähnchenbrüste etwa 45 Minuten bei niedriger Temperatur in der Gemüsebrühe kochen. Danach kalt stellen. Butter in einem Topf schmelzen. Mehl darin anschwitzen und die kalte Milch hinzugeben. Schnell und kräftig verrühren. Mit etwas heißer Brühe angießen. Zum Kochen bringen und je nach Konsistenz mit Brühe auffüllen, so dass eine cremige Sauce ensteht. Mit Sahne, Weißwein, Pfeffer und Salz und etwas Muskat abschmecken.

Das kalte Hähnchenfleisch in kleine Würfel schneiden und in die heiße Sauce geben. Champigons mit etwas Butter anbraten, mit Pfeffer und Salz würzen und auch in die Sauce geben. Nun das Ragout in die Pasteten füllen. Vermischen Sie Hartkäse und Paniermehl und bestreuen Sie die Pasteten. Im Backofen bei 180 Grad einige Minuten goldbraun backen. Die Pasteten aus dem Backofen nehmen und auf einen Teller setzen. Die Limette in Achtel schneiden und daneben legen.

Die Zutaten: 4 Pasteten aus der Patisserie oder Konditorei2 Bio-Hähnchenbrüste8 Champignons1 Limette1 Liter GemüsebrühePfeffer und Salz50 Gramm Butteretwas Öl zum Bratenetwas Mehletwas Weißwein50 Milliliter Milch50 Milliliter Sahne50 Gramm Paniermehl50 Gramm Hartkäse, geriebenMuskat

Von NP