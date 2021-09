Hannover

Die schlaflosen Nächte, die Niko Nikolaidis (30) sein jüngstes Werk gekostet haben, sind ihn nicht anzumerken: In nur drei Tagen und drei Nächten hat er den alten Käfer aus den 1970er Jahren von Galerist Ralf Nickel in ein leuchtend buntes Kunstwerk verwandelt. „Ich sehe das Auto – und schon ist mein Akku wieder voll“, freut sich der junge Künstler beim Foto-Termin vor dem Opernhaus.

Grund für den künstlerischen Schnellstart: Freitag, 17. September, um 18 Uhr ist die Vernissage zu seiner neuen Ausstellung im „Kunstladen“ (Lister Straße 3). Die junge, 150 Quadratmeter große Galerie, die von IT-Experte Ralf Nickel (59), Fotograf Marc Theis (67) und Veranstalter und Kunstvermittler Klaus Ritgen (66) geleitet wird, hatte vor zwei Jahren kurz vor Beginn der Corona-Pandemie eröffnet. Jetzt hofft das Trio, endlich richtig durchstarten zu können und setzen auf etwas regelmäßigere Ausstellungen moderner Kunst und Pop-Art. Den Anfang macht jetzt „Nikopolis“ – so heißt die Ausstellung mit Werken des deutsch-griechischen Künstlers Niko Nikolaidis.

Niko Nikolaidis hält Kunst-Klausur

Der hatte den monatelangen Stillstand in der Pandemie genutzt: „Die vergangenen zwei Jahre waren die wichtigste Zeit in meinem Leben: Ich hatte Zeit, tief in mich zu schauen und eine neue Art der Qualität zu erreichen“, erzählt der 30-Jährige. „Die neuen Werke sind die äußere Manifestation meiner inneren Reise“, betont der Künstler. Er habe sich von äußeren Einflüssen befreien können und in seinem Stil zu neuer Sicherheit gefunden: „Das war wie eine Klausur mit mir selbst.“ Diese neue Schaffensperiode will er nun im Kunstladen zeigen.

Bunter Hingucker für die Ausstellung: In drei Tagen hat Niko Nikolaidis (Mitte) den VW bemalt. Klaus Ritgen (links) und Ralf Nickel sind begeistert Quelle: Frank Wilde

Mit dem Käfer hat er einen besonderen Blickfang für die Ausstellung geschaffen, das Auto, das übrigens von einem 356er- Porschemotor mit 120 PS angetrieben wird, parkt ab heute direkt vor der Galerie in der List. „Als ich den Sound von diesem Käfer gehört habe, war ich sofort verliebt“, sagt Nikolaidis. Für ihn ist es übrigens bereits das vierte Auto, das er bemalt hat. „Dieser Wagen hat so eine Power, so schöne Rundungen! Ich habe sofort darauflos gemalt, das war wie ein Tanz.“

Besitzer Ralf Nickel ist zufrieden: „Karlchen, so heißt mein Käfer, war vorher schon schön, aber jetzt ist er lebendige Kunst.“ Der frühere Konzertveranstalter Klaus Ritgen ist immer zu einem kleinen Scherz aufgelegt: „Jetzt wurde aus dem VW ein NW – ein Nikowagen“

Vernissage und Ausstellung am Wochenende

Die Vernissage von „Nikopolis“ im Kunstladen findet am Freitag, 17. September, von 18 bis 22 Uhr statt. Anmeldungen bitte unter kr@kunstladen.com. Die Ausstellung ist dann noch am Samstag, 18. September von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag, 19. September von 13 bis 18 Uhr zu sehen.

Von Maike Jacobs