Hannover

Trotz guter Vorsätze, mehr Sport im neuen Jahr zu treiben – richtig fit sind wir doch alle im Ausredenerfinden! Zu müde, zu wenig Zeit, zu lange ausgesetzt, zu kalt ... Arne Siebert ist Personaltrainer und hat nicht nur ganz viele Ideen, wie man gut ins Training kommt, sondern hat auch immer wieder den perfekten Motivationsspruch parat. Mit ihm habe ich mich zur ersten Probestunde im neuen Jahr verabredet.

Die Vorbereitung: Wir treffen uns am Calisthenics Park Tiefenriede. Ich trage Sportkleidung und Turnschuhe. Allerdings ist es bitterkalt – um die Gefrierzone – und windig. Doch wie sagt Arne Siebert so schön: „Raus in die Kälte ist optimal: Ein Outdoor-Training zu dieser Jahreszeit ist der absolute Booster fürs Immunsystem.“ So komme ich im Zwiebellook mit mehreren Schichten von Shirts und Pullis zum Training und werde dafür gleich vom Trainer gelobt: „So kann man seine Kleidung gut der Intensität im Training anpassen.“

So heizen Sie den Kreislauf in der Kälte an

Ich habe noch nie ein Warm-up so genossen! Bei den Temperaturen muss man einfach in Bewegung bleiben. Dazu hat Arne Siebert viele verschiedene, abwechslungsreiche Ideen, wie wir das Herz-Kreislaufsystem gut anheizen können. So hat der Trainer elastische Widerstand-Loops, die wir um die Füße schlingen und dann im High-Knee-Modus der Stelle laufen. Dabei ziehen wir abwechselnd die Knie gegen den Widerstand des Bandes hoch. Wir schlingen das Band um die Sprunggelenke und kicken jeweils ein Bein seitlich weg. Wir halten die Bänder in den ausgestreckten Händen, gehen in den Squat und ziehen die Arme seitlich auseinander.

Sport in der Kälte: NP-Redakteurin Maike Jacobs macht Personal Training mit Arne Siebert am Calisthenics Park in der Südstadt. Quelle: Florian Petrow

Etwas längere Bänder nutzt Siebert zur Stärkung von Armen und Oberkörper: Das Band, das an einer Stange befestigt ist, ziehe ich mit gestreckten Armen in einer seitlichen Rotation des Oberkörpers weg – so sind die Bauchmuskeln gefordert. Zum Schluss vom Warm-up gibt es ein Laufspiel: Siebert verteilt vier farbige Markierungsteller um mich herum und ich muss möglichst schnell das Hütchen antippen, dessen Farbe er aufruft. Wir steigern das, indem ich immer das in der Diagonalen gegenüberliegende Hütchen ansteuere, so muss ich statt blau zu gelb und statt grün zu orange laufen. Richtig Brainsport wird es, als wir die Hütchen durchnummerieren und Siebert Rechenaufgaben stellt, zu denen ich das Ergebnis antippen soll. So bin ich nicht nur von Fuß bis Kopf fit für alle weiteren Kraftakte, sondern auch richtig schön aufgewärmt.

Das Besondere am Personaltrainer ist, dass er ganz individuell auf seinen Klienten und dessen Bedürfnisse eingehen kann. Wir haben uns zu einem Ganzkörpertraining verabredet, das ist auch für Einsteiger ideal. „Dabei kann ich gut sehen, wie das Fitnesslevel ist, wo die Stärken liegen, wo aber auch mögliche Schwächen oder Probleme sind, an denen man bei weiteren Trainingsstunden gezielt arbeiten kann“, erklärt der Coach.

Schwere Gewichte haben wir nicht dabei, trotzdem kommt das Krafttraining nicht zu kurz. Der Trainer nutzt auch dafür eine Reihe von Fitness-Bändern und den Schlingtrainer. Jede Übung wird 30 Sekunden ausgeführt, dann gibt es eine 30-Sekunden-Pause, bevor die Wiederholung startet. Siebert steht mit Stoppuhr neben mir, treibt mich an oder korrigiert, denn je müder die Muskulatur, desto eher schleichen sich Ausweichhaltungen ein – doch der Coach sieht alles!

Herausforderung: Der Gymstick ist ideal für das Muskeltraining. Quelle: Florian Petrow

Wegen der Kälte verzichten wir auf Bodenübungen, beziehungsweise verlegen sie ins Stehen. Den Oberkörper trainieren wir intensiv am Barren des Calisthenic-Parks, hier stehen Rudern, Dips und Dip Jumps auf die Stangen auf dem Plan. Am Turm geht es mit seitlichen Lunges (Ausfallschritten), Butterfly Lunges und mehr am Schlingtrainer weiter.

Ein für mich neues Trainingsgerät ist der Gymstick. Während die Füße in den Schlingen stecken, zieht man die Stange zum Beispiel zum Shoulder Press oder Raise-up gegen die Zugkraft hoch. „Der Gymstick ersetzt im Prinzip beim Outdoortraining die Hantelstange“, erklärt Siebert. Mein Fazit nach dem Cool Down, bei dem wir noch einmal die Muskulatur dehnen: Bei so einem perfekten und persönlichen Training für alle Muskelgruppen lache ich die Kälte glatt weg: Es gibt keine Ausreden, Sport zu treiben.

Info Für wen geeignet? Jeder, der fit werden oder gezielt trainieren will. Was bringt das? Das individuelle Eins-zu-Eins-Training nimmt auf besondere Fragestellungen oder körperliche Probleme Rücksicht. Kalorienverbrauch: Zwischen 300 und 500 Kalorien pro Stunde. Der Trainer: Arne Siebert ist Master of Arts in Prävention und Gesundheitsmanagement und hat Fitnessökonomie studiert. Außerdem besitzt er zahlreiche Trainerlizenzen und ist als Ernährungsberater ausgebildet. Zu seinem Unternehmen gehören zwei weitere Trainer und Assistenten. Seit Januar bietet er außerdem kabelloses EMS-Training in Bothfeld, Sutelstraße 72, an. www.siebert-pt.de

Das Interview: Arne Siebert über Lebensstil-Beratung und Erfahrungen am Limit

Arne Siebert, wie sind Sie zum Sport gekommen?

Als kleiner Junge träumte ich davon, Berufssportler zu werden. Das habe ich mit dem Studium und Fortbildungen verwirklicht, so kann ich meinen Klienten ein Personaltraining auf höchstem Niveau anbieten.

Wie hat sich die Pandemie auf den Beruf des Personaltrainers ausgewirkt?

Viele Menschen haben sich nach Alternativen umgesehen, da ihnen die Fitnessstudios nicht sicher genug oder im Lockdown geschlossen waren. Wir haben ja den Vorteil, ein individuelles Training unabhängig vom Ort indoor wie outdoor anbieten zu können. Viele Menschen, die es in dieser Zeit ausprobiert haben, sind als Kunden geblieben oder fahren zweigleisig – sie sind im Studio und trainieren gezielt mit einem Personaltrainer.

Motivation: Personaltrainer Arne Siebert konzentriert sich auf seine Klientin Maike Jacobs. Quelle: Florian Petrow

Manche schreckt der Preis...

Personaltraining ist die individuellste Dienstleistung am Menschen überhaupt. Wir bilden eine komplette Lebensstil-Beratung ab – vom Ernährungs-Coaching über Zeitmanagement bis zu Sport und Gesundheit. Wir kooperieren mit Ärzten, Physiotherapeuten, Psychologen, Orthopäden. Durch unsere Dienstleistung verlängern wir das Leben und die Lebensqualität. Aber um das zu gewährleisten, ist es wichtig, wirklich einen gut ausgebildeten Trainer zu finden. Wir haben in unsere Ausbildung, ins Equipment und in de Fortbildungen viel Geld investiert und ein Netzwerk mit Profis aufgebaut. Das zählt alles mit rein.

Korrekte Ausführung: Arne Siebert kontrolliert die Bewegungen von Maike Jacobs. Quelle: Florian Petrow

Ganz neu haben Sie in Bothfeld ein Bodystreet-Studio eröffnet. Gibt es davon nicht schon genug?

Besonders ist, dass wir ein kabelloses Training über Bluetooth anbieten. Auch hier ist es eine Art Personaltraining. Ideal ist es für Menschen, die wenig Zeit haben, aber etwas tun wollen.

Wie halten Sie sich fit?

Fußball, Squash, Fitness und Inlineskaten begeistern mich, ebenso das Wandern in sonnengetränkten Wäldern und mir bis dahin unbekannte Gebiete. Sehr genieße ich Erfahrungen am Limit, wie Fallschirmspringen oder Rafting.

Von Maike Jacobs