Neuerscheinungen: Diese Bücher fördern die Leselust im Spätsommer

Hannover

Auch nach den Sommerferien bleibt die Lust zum Lesen – vor allem, weil es so viele schöne neue Bücher gibt. Die NP-Redaktion stellt Lesetipps für den Spätsommer vor.

Lesetipp Nummer 1

Heinz Strunk: „Es ist immer so schön mit dir“, Rowohlt, 288 Seiten, 22 Euro.

Der Autor: Heinz Strunk (der eigentlich Mathias Halfpape heißt) hat viele Talente. Der Hamburger ist Musiker, mit einer Tanzband tingelte er durch Norddeutschland, später gründete er zusammen mit Rocko Schamoni und Jacques Palminger das Satire-Trio „Studio Braun“. Außerdem moderierte er auf Viva TV und beim Sender Radio Fritz. Sein Literaturdebüt „Fleisch ist mein Gemüse“ im Jahr 2004 ist stark autobiografisch gefärbt.

Das Buch: Ein Liebesroman aus der Feder von Heinz Strunk? Man ahnt, dass das nicht ohne Schwermut, Melancholie und einem gewissen Lebensüberdruss auskommen kann. „Ich fasse meine Erfahrungen aus 40 Jahren Liebesleben zusammen“, hatte Strunk in einem Interview gesagt. Plus Beobachtungen aus dem Leben der anderen. Der namenlose Protagonist ist ein Abziehbild eines Normalos: Er steckt fest in einer eintönigen Beziehung, sein Job als Toningenieur ist öde, die Karriere als Musiker schon vor Jahrzehnten versandet. Als er die deutlich jüngere Vanessa kennenlernt, entflammt er für die junge, ambitionierte Schauspielerin. Doch die will sich nicht so recht festlegen, lässt ihn am ausgestreckten Arm verhungern, lockt ihn, weist ihn ab. Wer die Zeilen liest, leidet mit. Denn es geht immer um Hoffnungen und Erwartungen. Und die Frage, wie weit man sich verbiegt, um ein wenig Aufmerksamkeit und Liebe zu erheischen. So schön ist diese Liebe wahrlich nicht. Der Roman mit seinen psychologisch scharfen Beobachtungen hat Strunk einen der 20 Plätze auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis eingebracht.

Lesetipp Nummer 2

Doris Knecht: „Die Nachricht“, Hanser Berlin, 256 Seiten, 22 Euro.

Die Autorin: Die Österreicherin ist Journalistin, arbeitete für Stadtmagazine und Tageszeitungen.

Das Buch: Ruth ist Witwe, nachdem ihr Mann Ludwig bei einem Unfall ums Leben kam. Kurz nach seinem Tod erfährt Ruth, dass ihr scheinbar perfekter Ehemann eine Affäre hatte. Eines Tages erhält die Drehbuchautorin, die viel in den sozialen Medien unterwegs ist, die erste Nachricht. Eine anonyme Person beleidigt und beschimpft die Witwe, weiß von Ludwigs Affäre und gibt Ruth die Schuld. Auch Ruths Kinder, Freunde und Kollegen erhalten diese Nachrichten, die die unkonventionelle Frau zermürben sollen. Denn sie sind nicht bloß digitales Mobbing: Sie sind eine Anklage gegen Frauen wie Ruth, die lieber arbeiten als das Haus zu putzen, die kein typisches Witwendasein leben. Das Stalking wird heftiger, als sich Ruth nach einer Weile auf eine On-off-Beziehung mit dem Therapeuten ihres Sohnes einlässt. „Die Nachricht“ ist spannend, aber vor allem ein hervorragend erzählter Roman mit Botschaft.

Lesetipp Nummer 3

Chris Whitaker: „Von hier bis zum Anfang“, Piper, 448 Seiten, 22 Euro.

Der Autor: Er hat sein Leben umgekrempelt und seinen Job als Finanztrader nach zehn Jahren an den Nagel gehängt – Chris Whitakers Bücher werden in seiner Heimat England als Sensation gefeiert.

Das Buch: Zwischen den Buchdeckeln stecken diverse Genres – Krimi, Gerichtsdrama, tragische Liebesgeschichte, Coming-of-Age. Im kalifornische Cape Haven versucht die 13-Jährige Duchess Radley, ihren kleinen Bruder und die ziellose und meist betrunkene Mutter durch den Alltag zu navigieren. Doch Star Radley überwand nie, dass ihre Jugendliebe Vincent King den Tod ihrer kleinen Schwester verschuldete. Als der Mörder nach 30 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, nimmt das Unheil seinen Lauf. Chief Walker, ein Jugendfreund von Vincent und Star, muss einen Mord aufklären, einen Rachefeldzug verhindern, für Gerechtigkeit sorgen, sein Leben auf die Reihe bekommen. Ein bewegendes Buch, das im Kopf wie Kino auf großer Leinwand abläuft.

Lesetipp Nummer 4

Jonathan Coe: „Mr. Wilder & Ich“, Folio, 280 Seiten, 22 Euro.

Der Autor: Schon als Achtjähriger schreibt er, mit 15 schickt er erstmals (und erfolglos) einen Roman an einen Verlag. 1987, Coe ist 26, debütiert er. Musik spielt eine große Rolle im Leben des Engländers, der Literaturwissenschaften studierte und promovierte. Coe hatte mehrere Preise gewonnen, ist verheiratet, hat zwei Töchter.

Das Buch: Eine junge Griechin lernt zufällig einen außergewöhnlichen Mann kennen: Billy Wilder. Calista ahnt bei dem Dinner in den späten 1970er-Jahren in Los Angeles allerdings nicht, dass sie auf den weltbekannten Filmemacher („Manche mögen`s heiß“) gestoßen ist. In ihrer Naivität begleitet sie den Regisseur als Dolmetscherin zu einem Dreh auf eine griechische Insel. Was für Erlebnisse sie mit Wilder hatte, welche Gespräche sie führten: Daran erinnert sich Calista später intensiv, als ihre Zwillingsmädchen flügge werden. Eine liebevoll recherchierte Sommergeschichte, die auch durch das Leben von Wilder trägt.

Lesetipp Nummer 5

Alexander Wolff: „Das Land meiner Väter“. Dumont, 480 Seiten, 26 Euro.

Der Autor: Wolff war 36 Jahre Journalist bei der „Sports Illustrated“, ist Autor und Herausgeber von Büchern. Kurt Wolff ist sein Großvater.

Das Buch: Kurt Wolff war Anfang des 20. Jahrhunderts einer der bekanntesten deutschen Verleger. Er, der Schriftsteller wie Kafka, Roth, Werfel, Heinrich Mann verlegt hat und jüdische Wurzeln hatte, floh 1933 aus Deutschland und erreichte schließlich 1941 New York. Sein Sohn Nikolaus wuchs bei Wolffs geschiedener Frau in Deutschland auf, diente in der Wehrmacht und wanderte erst nach dem Krieg in die USA aus. Ein Jahr recherchierte Alexander Wolff in Deutschland, um diese unglaubliche, teils sehr erschütternde und spannende Familiengeschichte sehr persönlich aufzuschreiben – und trotzdem immer wieder in den historischen Kontext einzubinden.

Lesetipp Nummer 6

Anne Prettin: „Die vier Gezeiten“. Lübbe, 480 Seiten, 22 Euro.

Die Autorin : Die Hamburgerin ist Journalistin und schreibt Reden für Auftraggeber aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Das Buch : Schon das Setting schmeckt nach Urlaub: Auf Juist leitet die Familie Kießling ein renommiertes Hotel. Eduard Kießling, Patriarch und lange Zeit auch Bürgermeister der Insel, hat mit seiner Frau drei erwachsene Töchter, die so unterschiedlich wie Ebbe und Flut sind. Die Vierte und Älteste war als junges Mädchen ins Meer gegangen – seitdem wird nicht mehr über sie gesprochen, wie über so vieles andere auch. Doch dann taucht eine junge Neuseeländerin auf, die behauptet, mit den Kießlings verwandt zu sein. Durch ihre Fragen müssen sich die Frauen endlich ihrer Vergangenheit stellen. Große Familiensaga über vier Generationen mit vielen Wendungen – gut zum Weglesen und Miträtseln.

Lesetipp Nummer 7

Florian Gottschick: „Henry“, Peguin, 320 Seiten, 20 Euro.

Der Autor: Gottschick, Jahrgang 1981, stammt aus Frankfurt und ist Drehbuchautor und Regisseur. Sein Diplom-Film „Nachthelle“ wurde für den Grimme-Preis nominiert. Aktuell arbeitet er für ARD und ZDF, außerdem für Netflix. „Henry“ ist sein Romandebüt.

Das Buch: Henry heißt eigentlich Henriette und ist zwölf Jahre alt. Das Mädchen wächst mehr als wohlbehütet in Berlin auf. Trotzdem lässt ihre Mutter sie für einen Augenblick allein auf der Rückbank des nagelneuen BMW – sie will schließlich nur kurz die Einkäufe ins Haus schleppen. Der junge Mann Sven sieht das schicke Fahrzeug, bemerkt, dass es nicht abgeschlossen ist. Kurzerhand setzt er sich ans Steuer und fährt los. Als Henry aufwacht, endet die als Spritztour gedachte Fahrt aber noch lange nicht. Die aus Versehen entführte Schülerin steckt Sven mit ihrer Abenteuerlust an und überredet ihn, die Reise einfach fortzuführen. Und während Eltern und Polizei panisch nach dem Mädel suchen, bricht das mit Sven und seiner Ex-Freundin Nadja zu einem Roadtrip auf. Gottschicks Gabe als Drehbuchautor ist unverkennbar, die Schreibe schnell, die Liebe zu den Figuren spürbar. Der Film zum Buch wäre nur konsequent.

Lesetipp Nummer 8

Jan Seghers: „Der Solist“, Rowohlt, 240 Seiten, 20 Euro.

Der Autor: Seghers heißt eigentlich Matthias Altenburg und ist der Erfinder der Kultfigur Marthaler: Seine Romane über den Frankfurter Ermittler wurden für das ZDF verfilmt.

Das Buch: Der vornamenlose Ermittler Neuhaus wird von Frankfurt zur Berliner Sondereinheit Terrorabwehr versetzt, wo er als „Solist“ ohne direkten Vorgesetzten arbeiten soll. Kaum ist er angekommen, werden nacheinander drei Menschen ermordet: ein jüdischer Publizist, eine muslimische Anwältin und ein Politiker. Die Täter hinterlassen ein Bekennerschreiben, das mit „Kommando Anis Amri“ unterzeichnet ist. Neuhaus’ Verhältnis zu seinen Kollegen gestaltet sich schwierig – nur die türkischstämmige Suna-Marie lässt sich von dem schroffen Verhalten des Neuen nicht abschrecken. Aktuell und packend.

