Hannover/Teneriffa

Sein großes Abenteuer hat begonnen. Paco Herb (25) aus Hannover ist am Dienstagabend als Nachrücker in die Liebesvilla von „Love Island“ gezogen. Die Liebesinsel von RTL2 ist in diesem Jahr Teneriffa. Dort suchen seit dem 8. März neun Singles nach der großen Liebe, Jana Ina Zarrella (44) moderiert die fünfte Staffel der Datingshow, Jimi Blue Ochsenknecht (29, erwartet ein Kind mit Hannoveranerin Yeliz Koc, 27) und Ex-„Bachelorette“ Melissa Damilia (25) moderieren den „Aftertalk“.

Ist der oder die Richtige nicht dabei, kein Problem: Neue Singles, die immer wieder nachkommen, vergrößern die Auswahl. Einer dieser Singles ist Paco Herb. Seit Beginn der Staffel ist er auf der kanarischen Insel, musste aber zunächst seine Quarantäne im Hotelzimmer absitzen. Zu der Zeit hat die NP ihn per Videoanruf gesprochen, er freute sich bereits auf seinen Einzug in die Villa.

„Mich hat an dem Format gereizt, dass man hier sowohl die große Liebe als auch Freundschaften finden – und mindestens eine richtig gute Zeit haben kann.“ Klar, Sommer, Sonne, Sonnenschein, was will man(n) mehr – vor allem während einer Pandemie.

So lebt Paco Herb in Hannover

Wenn in Hannover Sommer ist, genießt der gelernte Bademeister (zuletzt war er Soldat) am liebsten das Wetter am Maschsee – und stählt seinen Sommer-Körper im Fitnessstudio. „Ein guter Körperbau ist mir extrem wichtig, auch bei Frauen.“ Bei „Love Island“, wo es mehr um Optik als Köpfchen geht, ist er also richtig. Ein Date habe er schon mal unterbrochen, weil die Dame anders aussah als auf ihren Bildern im Internet. Seine Traumfrau soll brünett sein und „die attraktiven, weiblichen Attribute mitbringen.“

Dass er die bei „Love Island“ finden kann, hält der Ricklinger nicht für unwahrscheinlich. „Ich verfolge die Sendung von Anfang an und habe gesehen, dass es klappen kann.“ Zum Beispiel bei den Ex-Teilnehmerinnen Yasin Cilingir (29) und Samira Berkane (23), die gerade ein Kind bekommen haben.

Diese Hannoveraner waren schon bei „Love Island“

Bei dem Hannoveraner Henrik Stoltenberg (24), der bei der vergangenen Staffel dabei war, hat es nicht für die große Liebe gereicht: Kurz nach dem Finale trennten er und Sandra Janina (21) sich. Aber immerhin hat er mit seinem neu gewonnenen Ruhm seine neue Freundin gefunden: die Schauspielerin Paulina Ljubas (23, bekannt aus der RTL2-Sendung „Köln 50667“). In der ersten Staffel war der Garbsener Yanik Strunkey (33) Kandidat, auch bei ihm klappte es nicht mit der Liebe.

Wer sehen möchte, wie sich der Hannoveraner Paco Herb bei „Love Island“ macht: Die Sendung läuft täglich außer sonnabends um 22:15 Uhr auf RTL2 und steht sieben Tage nach TV-Ausstrahlung kostenlos auf TVNOW zur Verfügung.

Von Josina Kelz