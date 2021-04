Hannover

Sie sind unterhaltsam, leidenschaftlich, tierisch oder spannend: Podcasts schwimmen auf der Erfolgswelle. Andrea Tratner und Julia Braun haben acht Tipps für Audiobeiträge, in die man mal reinhören sollte.

Vom Sex-Podcast Ann-Marlene Henning bis zum acht Stunden langen Promi-Interview von der „Zeit“.

Der Podcast ohne Zeitlimit

„Alles gesagt“, Christopher Amend und Jochen Wegner, ein- bis zweimal monatlich, zum Beispiel bei Spotify und auf www.zeit.de.

Die Autoren: Amend ist Chef des „Zeit Magazin“, Wegner ist „Zeit“-Online-Chefredakteur. Seit 2018 lädt das Duo Menschen aus Politik, Showbusiness, Sport und Kultur ein.

„Alles gesagt“ von Christopher Amend und Jochen Wegner. Quelle: Verlag

Das Angebot: Diese Interviews enden erst, wenn „Alles gesagt“ ist und der Gast ein zuvor festgelegtes „Schlusswort“ gesprochen hat. Das führte dazu, dass das Gespräch mit dem Youtuber Rezo acht Stunden und 40 Minuten dauerte, das mit dem Journalisten Ulrich Wickert nur zwölf Minuten: Er hatte das Schlusswort aus Versehen verwendet. Ein witziges und gewagtes Format, das großartig funktioniert. Anspieltipps: Lena Meyer-Landrut erzählt, wie sie sich auf dem Weg zum Erfolg selbst verlor und Ex-Kicker Thomas Hitzlsberger erklärt, keinen einzigen aktiven schwulen Fußballer zu kennen.

Der Podcast über Sex

„Ach, komm!“ Ann-Marlene Henning, immer donnerstags ab 17 Uhr auf den gängigen Podcast-Plattformen und zum Download auf www.rnd.de.

Die Autorin: Ann-Marlene Henning ist Bestsellerautorin, Paar- und Sexualtherapeutin, sie galt einst als Deutschlands erste „Sexologin“. Im April 2020 startete das RedaktionsNetzwerk Deutschland den Podcast „Corona und die Liebe“, nach 28 Folgen ging „Ach, komm!“ daraus hervor.

„Ach, komm!“ mit Ann-Marlene Henning. Quelle: RND

Das Angebot: Ist mein Penis zu kurz? Wie viel Porno braucht es im Bett? Ich werde nicht (mehr) feucht, warum? Diese und viele weitere Fragen rund ums Thema Sexualität sind auch heute noch – in allen Generationen – häufig mit starker Scham verbunden. Oftmals mit der Folge, dass die Sexualität darunter leidet, Wünsche offen bleiben, Hemmungen und Barrieren weiter existieren. Ann-Marlene Henning will Unwissenheit abbauen – und ist im Gespräch mit RND-Redakteurin Carolin Burchardt auch nicht um freche Antworten verlegen.

Der Podcast über Sport

„Eine Halbzeit mit ...“, Wolf Fuss und Heiko Ostendorp, immer donnerstags ab 18 Uhr zum Download auf rnd.de und sportbuzzer.de

Die Autoren: TV-Kommentator Wolf Fuss ist die wohl bekannteste Stimme im deutschen Fußball, Ostendorp ehemaliger Chefreporter von „Sport-Bild“ und nun Sportchef im RedaktionsNetzwerk Deutschland.

„Eine Halbzeit mit ...“ Wolf Fuss und Heiko Ostendorp Quelle: RND

Das Angebot: Hier trifft geballter journalistischer Sachverstand auf einen Erfahrungsschatz aus unzähligen Übertragungen und Live-Erlebnissen im Stadion. Der Schalke-Abstieg, die Nachfolge von Jogi Löw – die Donnerstagsthemen des Duos sind hochaktuell. Aber es geht in den Fachsimpeleien nicht nur ums runde Leder, sondern auch um persönliche Anekdoten und einen Blick hinter die Kulissen des Milliardengeschäfts Fußball. Die bisher 71 Folgen sind nicht immer unbedingt 45 Minuten lang – Nachspielzeit ist immer drin!

Der Podcast über Hunde

„Tierisch menschlich“, Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick, seit 10. März immer mittwochs auf Audionow und den gängigen Podcast-Plattformen.

Die Autoren: Er ist der Mann, dem Frauchen und Herrchen vertrauen – Martin Rütters Ruf als Deutschlands Hundeversteher Nummer eins beschert ihm volle Konzerthallen, TV-Formate und Buchverträge, er hat ein gutes Dutzend Werke verfasst. Katharina Adick kennen Podcast-Fans bereits aus „Hirschhausens Sprechstunde“, die Sendung mit Eckardt von Hirschhausen läuft auf Radio WDR4.

„Tierisch menschlich“ mit Martin Rütter und Katharina Adick. Quelle: Screenshot

Das Angebot: „Wir machen nicht Telekolleg“, warnt Rütter schon im Trailer. „Wir wollen auch ein bisschen abschweifen – zu den menschlichen Themen.“ Und das kommt überaus amüsant und leichtfüßig rüber: Adick und Rütter plaudern über Thermosensoren in Hundenasen und darüber, wie man einem Welpen beibringt, nicht auf den Teppich zu puschern. Sie philosophieren aber auch über die Sehnsucht nach Lakritz-Schlümpfen aus dem Kiosk der Kindheit, Internet-Pöbeleien oder das Buhlverhalten beim „Bachelor“ („sperrt man einen unkastrierten Rüden mit 20 Hündinnen in einen Raum, würde der Tierschutzbund eingreifen“). Adick ist mit trockenem Humor der perfekte Gegenpart zu Schnellsprecher Rütter. „Wie reden über Dinge, die die Menschen- und Hundewelt nicht braucht“, verspricht das Duo. Herrlich!

Der Podcast über den Garten

„Komm mit in den Garten“, Nadine Witt, jeden zweiten Freitag, bei Audionow und auf der Seite www.mdr.de.

Die Autorin: MDR-Redakteurin Witt moderiert Sendungen wie „Der Mittag“ oder das Kulturmagazin „Marlene“.

„Komm mit in den Garten“ von Nadine Witt. Quelle: ARD

Das Angebot: Ich habe einen Garten – was nun? Die Autorin öffnet ihre Gartenpforte und nimmt Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf ihre Reise als Garten-Anfängerin. Dafür lädt sie sich in jeder Sendung einen Experten oder eine Fachfrau ein, die mit ihr Jungpflanzen anzüchten, ein Insektenhotel bauen oder Hochbeete anlegen. 2019 hatte Witt mit ihrem Partner Frank Krause einen Kleingarten in Erfurt übernommen. Ihr erster Eindruck war damals: „Gott, ist der hässlich!“ In der ersten Folge „Vom Spießergarten zum blühenden Traumgarten“ erfährt man alles über die Beginne und die Planungen. Auch ihre Missgeschicke thematisiert die Neugärtnerin. Informativ und sympathisch.

Der Podcast mit Promi-Blinddates

Talk-O-Mat, seit 2017 jeden Donnerstag bei Spotify.

Die Autorin: ist „eine emotionslose Zufalls-gesteuerte Maschine“, der Talk-O-Mat eben.

Der Talk-O-Mat von Spotify. Quelle: Verlag

Das Angebot: Zwei Prominente werden zu einem Blind Date geladen, erst im Studio nehmen sie ihre Augenbinde ab und sehen ihr Gegenüber. Die Themen, über die sie sprechen, liefert der „Talk-O-Mat“, der Stichworte wie „Schulzeit“ oder „Angst“ in den Raum wirft. Damit müssen dann Paarungen wie Autorin Sophie Passmann und Rapper Tua, Moderator Micky Beisenherz und Sexpodcasterin Leila Lowfire oder Musiker Marco Wanda und Moderatorin Eva Schulz klar kommen. Das gelingt unterschiedlich gut, denn manchmal ist der erste peinliche Moment schon erreicht, wenn ein Gast den anderen nicht kennt. Oder wenn TV-Mann Johannes B. Kerner nicht so recht weiß, was er mit Musiker Alligatoah anfangen soll.

Der Podcast über den Wald

„Peter und der Wald“, Peter Wohlleben und wechselnde Gesprächspartner, zwei Folgen im Monat, über Audionow und alle Plattformen.

Der Autor: Er ist der Förster der Nation – Peter Wohlleben hat mit seinem Bestseller „Das geheime Leben der Bäume“ nicht nur Stadtmenschen geholfen, den Wald neu zu entdecken.

„Peter und der Wald“ von Peter Wohlleben. Quelle: Screenshot

Das Angebot: Auch in der zweiten Staffel, die in Kooperation mit dem Magazin „Geo“ entstand, lauschen wir tiefschürfenden Gesprächen über Mensch und Natur. Mit vor dem Mikro sind Prominente wie Wetter-Mann Sven Plöger, Klimaaktivistin Luisa Neubauer oder Schauspieler Hannes Jaenicke. Wohlleben holt aber auch Insektenexperten, Tierfotografen oder Forstkollegen dazu. Der Förster ist kein Medienprofi, das lange Format (35 bis 50 Minuten) ist deshalb nicht immer flüssig – das macht den Natur-Podcast aber authentisch.

Der Podcast über die Welt der Wissenschaft

„Die Profis – der Benecke“, jeden Sonnabend zwischen neun und zwölf Uhr in der Sendung „Die Profis“ auf Radioeins. Die Folgen sind abrufbar über die ARD-Mediathek, gängige Plattformen und www.radioeins.de

Der Autor: Mark Benecke hat Biologie, Zoologie und Psychologie studiert – ihm ist also nichts Menschliches oder Tierisches fremd. Zumal er auch exzentrische Hobbys hat: Er ist Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und Mitglied im Komitee des Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Für die Polizei ist der 50-Jährige ein begehrter Experte, da er an der FBI-Academy ausgebildet wurde und zum Thema genetische Fingerabdrücke promoviert hat. Er war an der Aufklärung einiger Kriminalfälle beteiligt.

Mark Benecke. Quelle: dpa

Das Angebot: So bunt und vielfältig wie das Leben. Der schwache Golfstrom oder der Transport von Nashörnern im Flugzeug. Der Geruch des Totengräberkäfigs oder die Rolle von Fischen als C02-Speicher. In kleinen Häppchen – jede Folge dauert nur sechs bis sieben Minuten – bekommt der Hörer Einblick in die Welt der Wissenschaft. Mark Benecke bricht nicht nur wegen seiner Tattoos aus der klassischen Riege der Forscher im weißen Kittel aus. Er ist eine Rampensau vor dem Mikro, plaudert mit dem Moderator unterhaltsam über Studien und Experimente. Vieles davon ist alltagstauglich: Zum Beispiel die Folge vom 13. März: Wie beende ich ein Gespräch zum richtigen Zeitpunkt?

Von Andrea Tratner und Julia Braun