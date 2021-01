Hannover

Es soll ein „Hoffnungsschimmer“ in der Corona-Zeit sein. Nicht nur für die Fans, auch für sie selber: Lina Larissa Strahl (23) gibt Sonntag, 31. Januar, ab 19 Uhr auf ihrem Youtube-Channel ein Gratis-Konzert. Es soll eine große Nummer werden. „Ich singe nicht in meinem Wohnzimmer“, verspricht sie.

Eine richtige Halle, Licht- und Tontechniker, Musiker. Der Popstar aus Hannover will mit dem Event am Sonntag Live-Feeling vermitteln – obwohl das Konzert aus Sicherheitsgründen in München bereits aufgezeichnet wurde. „Unter Live-Bedingungen“, wie sie betont. „Wir haben coronakonform gearbeitet, haben das Team klein gehalten und niemanden gefährdet“, betont sie. Und gibt im NP-Gespräch mit Blick auf den Streaming-Termin zu: „Ich bin derbe aufgeregt.“

Anzeige

Lina Larissa Strahl stellt EP „Meins“ auf die Beine

Denn Strahl hat 2020 große Schritte gemacht: Die EP „Meins“ mit fünf neuen Songs hat sie mit viel Energie in Eigenregie auf die Beine gestellt, ganz ohne den großen Apparat einer Produktionsfirma im Rücken. „Es waren nur die sechs, sieben engsten Menschen um mich herum, mit denen ich zum Teil seit dem ersten Album arbeite“, erzählt die Sängerin, die jetzt deutlich kürzere Haare trägt und auch das als Teil ihrer Entwicklung zu einer „erwachsenen Lina“ sieht.

Fünf neue Songs mit persönlicher Note: „Meins“ von Lina Larissa Strahl. Quelle: Handout

Die 23-Jährige lernte in den vergangenen Monaten ganz neue Seiten des Musik-Business kennen: „Man glaubt gar nicht, was alles dahintersteckt. Natürlich hatte ich so kreativen Freiraum – aber auch viele schlaflose Nächte. Ich musste ja sogar Budget-Entscheidungen treffen.“ Das Ergebnis: „Es ist superpersönlich“, sagt die Künstlerin, die schon seit Beginn ihrer Karriere einen sehr direkten Draht zu ihren Fans pflegt.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun geht sie einen Schritt weiter: In der „Deluxe-Box“ des Mini-Albums steckt der Zugangscode zu ihrer „Strahler Academy“ – auf einer verborgenen Webseite will sie eine Gemeinschaft aufbauen. Wie alt sind ihre Fans? „Viele wachsen mit mir mit“, hat Strahl festgestellt. Und darum gehe es ihr auch: „Ich fühle große Stärke als Künstlerin in mir, ich will mit anderen coolen Sängern mithalten.“ Als Vorbild nennt sie Dua Lipa (25). „Man darf doch groß träumen, oder?“

Oh Gott✨💎✨ am 3️⃣1️⃣.0️⃣1️⃣. um 1️⃣9️⃣UHR auf YouTube!! @youtubemusic 💓💎💓 Ich freu mich so sehr auf mein #stayathome... Posted by Lina larissa strahl on Monday, January 25, 2021

Dass die Single „Meins“ noch 2020 auf den Markt kam, war Strahl immens wichtig. Ihr sei ihre „privilegierte Situation“ bewusst, doch in der Corona-Zwangspause sei ihr irgendwann „die Decke auf den Kopf gefallen“. Bis 2019 seien Leben und Karriere eng getaktet gewesen, „Ich wollte eh eine Pause machen, einmal durchatmen“, sagt die Sängerin, die 2014 den Kika-Wettbewerb „Dein Song“ gewann und in der Folge viermal als Hexe in den „Bibi und Tina“-Filmen vor der Kamera stand, drei Alben aufnahm.

Ihre Botschaft: „Ich bin immer noch da“

In der TV-Show „Dancing on Ice“ machte sie eine gute Figur auf Kufen. „Aber 2020 sollte es wieder losgehen mit Musik.“ Eigentlich. Im Herbst sei dann dieses Gefühl dagewesen: „Ich muss Musik machen, sonst drehe ich durch“, erzählt die 23-Jährige. Die aktuelle EP sei „aus einer Sehnsucht heraus geboren“. Eine Sehnsucht, die auch Strahls Fans haben, deshalb ist das Streaming-Konzert gratis. „Ich will mich nicht daran bereichern. Nur ein Zeichen setzen: Ich bin immer noch da.“

Von Andrea Tratner