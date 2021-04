Hannover

Bücher für junge Leserinnen und Leser müssen nicht nur von der heilen Welt handeln. Viele Kinder und Jugendliche lieben es, durch Geschichten mit neuen Welten, Gefühlen und Lösungen für Konflikte in Berührung zu kommen. Wir stellen aktuelle Titel vor, die den jungen Horizont erweitern.

Im ewigen Eis

Katharina Weiss-Tuider/Christian Schneider: „Expedition Polarstern. Dem Klimawandel auf der Spur.“ Cbj, 124 Seiten, 22 Euro. Quelle: Cbj

Die Autoren: Katharina Weiss-Tuider war bei der Expedition dabei. Die Autorin schreibt über Themen wie Umwelt, Klima, Landwirtschaft. Christian Schneider hat das Buch illustriert.

Das Buch: Ein Jahr lang ließ sich der Forschungseisbrecher Polarstern 2019 im Nordpolarmeer einfrieren. In dieser Zeit sammelten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen viele wichtige Daten zum Klimawandel. Das Buch erzählt von den Erlebnissen, zeigt die eisige Welt, erklärt die Zusammenhänge im Klimasystem. Einige Seiten widmen sich dem Leben auf dem Schiff: Was kleiden sich die Forscher, was essen sie, wie lebt die Mannschaft, wie sieht der Arbeitsalltag aus? In vielen, gut lesbaren und informativen Sachtexten und eindrucksvollen Bildern und Fotos erläutert die Autorin die Aufgaben der Expedition.

Für wen geeignet: Hier wird nicht nur der Klimawandel sehr gut erklärt – junge Leser haben fast den Eindruck, bei der Reise dabei zu sein und mitzuforschen. Ein tolles Sachbuch zu einem hochaktuellen Thema ab zehn Jahre.

Im Amazonas

Davide Morosinotto: „Der Ruf des Schamanen“. Thienemann, 432 Seiten, 18 Euro. Quelle: Thienemann

Der Autor: Der Italiener hat mehr als 30 Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht, für die er viele Preise gewonnen hat.

Das Buch: Laila ist todkrank. Ihr Vater arbeitet als Diplomat, daher liegt sie in einem Krankenhaus in Peru. Doch die Ärzte können ihr nicht helfen. Da hört sie von einem Schamanen, der eine Wunderblume mit besonderen Heilungskräften besitzen soll. Heimlich laufen Laila und ihr Freund El Rato, den sie im Krankenhaus kennengelernt hat, in das Amazonas-Gebiet in der Hoffnung, den Wunderheiler aufzuspüren. Auf ihrer Reise begegnen sie guten wie bösen Menschen und erfahren viel über das Leben – und über sich.

Für wen geeignet: Beeindruckendes Jugendbuch, das nicht einfach zugeklappt und vergessen werden kann. Ab zwölf Jahre.

Im Wachstum

Patrick Maria Bienstein: „Klara Klein: Am liebsten wär ich ein Riese“. Magellan, 140 Seiten, 15 Euro. Quelle: Klara Klein

Der Autor: Bienstein lebt im Weserbergland in einem Zirkuswagen, ist Stadtplaner und setzt sich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein.

Das Buch: Klara ist klein, aber ein bisschen wächst sie schon. Daher ärgert es die Fünfjährige, dass sie von den Großen immer hört: „Dafür bist du noch zu klein“. Also beschließt sie, ihr Wachstum zu beschleunigen und Dinge zu machen, die die Großen auch tun – eine Nacht aufbleiben, allein Bus fahren, keine Angst vor Gewitter zu haben und ein Kind zu bekommen. Nicht alles klappt so, wie es sich Klara vorstellt, aber manchmal gelingt dafür ganz nebenbei etwas Anderes.

Für wen geeignet: Wunderschön und humorvoll erzähltes Vorlesebuch für alle Kinder ab vier Jahren, die gern auch schon groß sein wollen.

Im Krankenhaus

Karolin Kolbe: „Und plötzlich steht dein Leben auf Null“. Planet!, 256 Seiten, 13 Euro. Quelle: Thienemann

Die Autorin: Karolin Kolbe studierte Literatur- und Filmwissenschaften. Vor vier Jahren erkrankte sie an Krebs.

Das Buch: Ella, Luise und Sina lernen sich im Krankenhaus kennen, denn alle drei haben Krebs. Sie kommen sich näher, während sie um ihr Leben kämpfen, zwischen Trauer und Hoffnung stecken, Rückschläge verkraften müssen und nicht wissen, wie ihre Zukunft aussieht. Sie helfen sich, hören sich zu, geben sich Halt – mit heimlichen Ausflügen, einer Party und anderen Dingen, denn das Leben geht weiter. Ella verliebt sich sogar ...

Für wen geeignet: Ganz unterschiedlich gehen die drei Mädchen mit ihrer Erkrankung um, auch die Eltern und Freunde reagieren auf verschiedene Weise. Das wird gut dargestellt. Emotionaler Roman ab 14 Jahren.

In der Schule

Carrie Firestone: „Girlpower“. Woow Books, 350 Seiten, 16 Euro. Quelle: Woow Books

Die Autorin: Carrie Firestone war Lehrerin, bevor sie Autorin wurde.

Das Buch: Molly platzt der Kragen. Die Schulfahrt wurde gestrichen, weil sich Olivia nicht an die strenge und züchtige Kleiderordnung der Schule gehalten hatte: Oliva hatte nur ein Top getragen. Ihr Sweatshirt hatte sie sich um die Hüften gebunden, weil sie plötzlich ihre Tage bekommen und sich auf der weißen Hose ein roter Fleck ausgebreitet hatte. Molly nimmt das zum Anlass, sich grundsätzlich Gedanken zu machen – über Regeln, Kleidung, Ausgrenzung, Vorurteile und Mädchen. Aus ihrem Baumhaus startet sie einen Podcast und tritt damit eine ganze Welle geballte Girlpower los.

Für wen geeignet: Starkes und stärkendes Buch für Mädchen, die sich nicht unterbuttern lassen wollen und sollen.

In der Modewelt

Sarah Klymkiw/Kim Hankinson: „Make Fashion better“. Loewe, 160 Seiten, 12,95 Euro. Quelle: Loewe

Die Autorinnen: Sarah Klymkiw ist Pädagogin und Schriftstellerin und engagiert sich für nachhaltige Mode. Kim Hankinson ist Künstlerin und Designerin.

Das Buch: Sich für Mode zu begeistern und sich trotzdem nachhaltig zu kleiden – das ist der Ansatz von der Autorin. Sie will ein Bewusstsein dafür schaffen, wie sich die Wahl der Kleidung auf die Umwelt auswirkt, wie man nachhaltiger mit ihr umgehen kann und sie weiter verwerten kann, statt sie wegzuwerfen. Dabei deckt sie über viele spannende Zusammenhänge auf, gibt praktische Tipps und interviewt Mode-Experten.

Für wen geeignet: Für alle Modefans ab zehn Jahren, denen die Umwelt am Herzen liegt.

Im falschen Körper

Sonja Kurzbach/Frank Maria Reifenberg: „Herr K macht Wiau!“ Südpol, 74 Seiten, 14 Euro. Quelle: Südpol

Die Autoren: Frank Maria Reifenberg ist Buchhändler und Autor. Sonja Kurzbach arbeitet als Mediengestalterin.

Das Buch: Herr K ist ein Kater – eigentlich. Aber irgendetwas ist bei ihm anders, nicht nur, dass er sich ernsthaft in eine Spitzmaus verliebt hat. Er fühlt sich wie ein Hund. Zunächst sind die anderen Hunde skeptisch, denn Herr K riecht nicht wie sie und sieht auch nicht so aus. Aber sieht nicht jeder Hund anders aus? Und ist es nicht eigentlich egal, was andere denken?

Für wen geeignet: Die eigenen Gefühle ernst nehmen – darum geht es in diesem Vorlesebuch ab fünf Jahren. In einfachen Worten wird Toleranz und Diversität erklärt.

In der Steinzeit

Linda Dielemans: „Im Schatten des Löwen“. Freies Geistesleben, 415 Seiten, 19 Euro. Quelle: Freies Geistesleben

Die Autorin: Linda Dielemanns ist Archäologin und Schriftstellerin. In den Niederlanden wurde das Buch als bestes historisches Jugendbuch ausgezeichnet.

Das Buch: Vor 28.000 Jahren, am Ende der Altsteinzeit, lebte Junhi als Waise bei einem Stamm. Junhi träumt auf besondere Weise, malt und kann in die Zukunft schauen. Doch die Stammmutter will nicht, dass Junhi Träumerin wird und verstößt sie aus dem Stamm. So muss Junhi allein für sich sorgen und herausfinden, welchen Weg ihr ihre Träume wirklich weisen.

Für wen geeignet: Der Autorin gelingt es, ihre Leser ab zwölf Jahren in die Vergangenheit mitzunehmen und Junhi dabei zu begleiten, wie sie lernt, ihren Begabungen zu vertrauen. Und ganz nebenbei erfährt man viel über das Leben in der Steinzeit.

In Trauer

Amy Giles: „Jene Nacht ist unser Schatten“. Cbt, 382 Seiten, zehn Euro. Quelle: Cbt

Die Autorin: Giles ist Werbetexterin und Autorin und lebt auf Long Island.

Das Buch: Jess und Lucas haben ihre Geschwister bei einem Amoklauf verloren und selbst knapp überlebt. Kein Tag vergeht seitdem, an dem sie sich frei oder unbeschwert fühlen können. Zu sehr schwingen der bodenlose Schmerz, der Verlust und das tiefe Trauma mit. Und auch, wenn beide vieles vom anderen verstehen können, bleibt die Frage, ob sie als Überlebende in der Lage sind, wieder Glück zu spüren.

Für wen geeignet: Hochemotional, intensiv und sensibel erzählt Giles diese Liebesgeschichte, die auch Themen wie Selbstmord, Drogen und Tod nicht auslässt. Ab 14 Jahren.

Im Netz

Ilona Einwohlt: „Uncovered – Dein Selfie zeigt alles“. Arena, 232 Seiten, acht Euro. Quelle: Arena

Die Autorin: Einwohlt hat Germanistik und Hispanistik studiert.

Das Buch: Ella ist neu in der Klasse. Sie ist sportbegeistert und setzt sich für Fairplay ein. Als sie sich mit dem Mädchenschwarm Milan anfreundet und es zwischen ihnen funkt, schickt Ella ihm ein offenherziges Selfie. Was sie nicht weiß: Unter den Jungs läuft eine Challende, freizügige Fotos von den Mädchen zu bekommen.

Für wen geeignet: Cybermobbing, Sexting, Zivilcourage – Einwohlt greift Themen auf, mit denen viele Jugendliche konfrontiert werden und mit denen sie umgehen müssen. Das Buch für junge Leute ab zwölf Jahren will sensibilisieren und zeigen, welche Folgen unüberlegte Versendungen von Fotos haben können.

Im Albtraum

Mats Strandberg: „Das Monster in der Nacht“. Woow Books, 108 Seiten, zwölf Euro. Quelle: Woow Books

Der Autor: Mats Strandberg ist bekannt geworden mit der Fantasy-Trilogie „Engelfors“. Die Monstergeschichte ist sein erstes Kinderbuch.

Das Buch: Der kleine ängstliche Frank wird vom Nachbarhund gebissen. In den folgenden Nächten hat er verrückte, beängstigende Träume von einem Hund, vor dem alle schreiend weglaufen. Oder ist er das Monster und seine Träume Realität? Aber da hat die Jagd auf das geheimnisvolle Wesen schon begonnen: Frank muss nachts um sein Leben fürchten – und wächst so über sich hinaus.

Für wen geeignet: Das Buch ist Auftakt einer neuen Reihe, daher bleibt vieles noch offen. Die gelungen Zeichnungen begleiten die teils düstere und spannende Geschichte – empfohlen ab sechs Jahre, aber durchaus auch für ältere Kinder geeignet.

Im Rennen

Thomas Flintham: „Press start!“ Loewe, 88 Seiten, 7,95 Euro. Quelle: Loewe

Der Autor: Flintham ist Illustrator und Autor. Er lebt in London.

Das Buch: Neo Superhase ist Tims liebste Videospiel-Figur. Mit ihr kämpft er sich von Level zu Level. Dieses Mal startet Neo Superhase beim Rennen um den Superpokal. Dabei wird nicht immer mit fairen Mitteln gespielt. Doch Superhase kämpft sich durch, auch wenn seine Gegner King Ivar und Robo Bobo sind.

Für wen geeignet: Kurze einfache Sätze überfordern Lesestarter ab sechs Jahre nicht, trotzdem werden sie mit einer coolen Geschichte begeistert. Wer Grafik und Computerspiele mag, wird sich gern durch die Level mit Superhase kämpfen.

Von Maike Jacobs