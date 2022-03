Hannover

Bei Neuerscheinungen den Überblick im Buchmarkt zu behalten, ist nicht leicht. Die NP-Lebenredaktion hilft und gibt Lesetipps für jede Stimmungslage. Wir stellen Krimis, Komödien, Lovestorys und Syltgeschichten vor.

Über den Mistplatz des Lebens

Hat den neunten Brenner-Roman herausgebracht: Wolf Haas’ Krimis haben Suchtfaktor. Quelle: Verlag

Der Autor: Der Österreicher Wolf Haas ist berühmt für seine inzwischen neun Brenner-Krimis. Mit „Das Wetter vor 15 Jahren“ oder „Junger Mann“ hat er aber auch jenseits dieser eigenwilligen Krimis literarische Glanzpunkte gesetzt.

Das Buch: In den ersten sechs Bänden war „Jetzt ist schon wieder was passiert“ als Einstieg gesetzt – seit Haas seinen grantigen Privatermittler Simon Brenner nur noch sporadisch Mörder jagen lässt, müssen Fans darauf verzichten. Acht Jahre sind vergangen, die Hauptfigur hat sich beruflich umorientiert – auf den Mistplatz. Wienerisch steht das für Wertstoffhof. Und ist eigentlich eine Parabel auf das Leben in all seinen Facetten. Denn als, verstreut auf die Container, eine zerstückelte Leiche ohne Herz auftaucht, geht es um Kreislauf, Wiederverwertung, Trennung von Gut und Böse. „Müllbuddhismus ist nichts dagegen“, kommentiert der lakonische Erzähler wie eine Tratschtante aus dem Off. Verkürzte Gedankengänge und viel „dings“ sind der Sound der Brenner-Romane.

Die Tochter des Toten glaubt, dass die Organmafia die Finger im Spiel hat, der Mistler Brenner soll ihr helfen. Dabei ist der gerade selber in einer prekären Lage – bei der Freundin ist er rausgeflogen, als „Bettgeher“ nistet er sich in Luxuswohnungen ein, deren Bewohner im Urlaub sind. Brenner steht am Rand der Gesellschaft, hat aber den scharfen Blick auf die Realität. Die offenbart in Sachen Organspende eine beunruhigende Kluft zwischen Deutschland und Österreich ... Wolf Haas ist Experte für die dunklen Seiten der Menschen, seine Krimis haben Suchtfaktor. Irrlichternde, aber große Literatur.

Über die Jugend auf Sylt

Susanne Matthiessen: „Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn“. Ullstein Verlag, 266 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Susanne Matthiessen ist Sylterin. Sie wurde Journalistin, arbeitet für Radio, TV und Internet. 15 Jahre war sie Kolumnenschreiberin für die „Sylter Rundschau“. Sie lebt in Berlin, ist häufig auf Sylt.

Das Buch: Es ist Corona, Lockdown. Susanne Matthiessen ist nach Sylt zurückgekehrt, auf eine Insel, die sich in der Krise ganz anders darstellt: Nur Menschen mit Erstwohnsitz dürfen sich noch hier aufhalten – es ist fast so wie früher, als der Tourismus die Insel noch nicht komplett überrollt hat, als Sylt – zumindest zu einem gewissen Teil – noch den Syltern gehörte. Davon erzählt sie gleich auf den ersten Seiten, thematisiert den Ausverkauf der Insel. Auch sie wollte damals weg, auf in die weite Welt. Und nun ist sie wieder im Sylt der 1980er Jahre gelandet, gibt romanhaft Einblicke ins Damals, aber schließt auch die Brücke zum Heute. Ein Buch für alle, die Sylt aus dieser Zeit kennen, ein besonderer Genuss. Aber auch, wer heute Fan der Insel ist, wird sie neu betrachten.

Über die Liebe

Karen Ashley: „Weiter als der Ozean“. Lübbe, 382Seiten, 12,90 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Hinter dem Pseudonym verbirgt sich die hannoversche Autorin Karin Müller. Die ehemalige Journalistin hat sich als Kinder- und Jugendbuchautorin einen Namen gemacht. „Weiter als der Ozean“ ist der zweite Teil einer Trilogie.

Das Buch: April kann nicht verzeihen, dass ihr neuer Freund Storm ihr nicht die volle Wahrheit über seine Vergangenheit erzählt hat. Dabei wollte Storm sie nur beschützen und verschwieg, dass er früher ein bekannter Musiker war. Voller Wut und Enttäuschung reist sie aus den USA ab und verkriecht sich bei ihren Eltern in einem kleinen Dorf bei Celle. Doch das Schicksal ist gnadenlos: Die Ärzte vermuten, dass Aprils Leukämie wieder ausgebrochen ist. Trotz tragischer Aspekte: eine wunderbare Lovestory um zwei gebrochene Seelen, die nur gemeinsam heilen können.

Über Schuld und Reue

Jasmin Schreiber: „Der Mauersegler“, Eichborn, 240 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Jasmin Schreiber ist eigentlich studierte Biologin, lebt mit etwa 3000 Tieren (Asseln, Frösche, Tausendfüßer und zwei Hunden) in Frankfurt. Ihr Debüt hatte sie mit „Marianengraben“.

Das Buch: Leben und Tod sind Schreibers Themen. „Der Mauersegler“ handelt nicht von Vögeln, sondern von Prometheus (eigentlich Marvin), Arzt und bester Freund von Jakob. Doch Jakob ist tot – Blasenkrebs. Und Prometheus auf der Flucht nach Dänemark: vor der Polizei, sich selbst, Freunden und Familien, getrieben von Schuld und Reue. Wie lebt man mit tragischen Konsequenzen? Kann man vor den eigenen Fehlern weglaufen? In Dänemark will sich Prometheus am Strand das Leben nehmen. Stattdessen trifft er auf Aslaug und Helle, zwei alte kauzige Frauen, die ihm aus dem Abgrund helfen.

Über kulinarische Reisen

Anthony Bourdain: „World Travel“, Ullstein, 576 Seiten, 24,99 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Er wächst in New York auf, sein Vater ist Manager beim Plattenlabel Columbia Records, die Mutter Journalistin bei der „New York Times“. Bourdain wird Koch und in dem Beruf erfolgreich – als Autor (überwiegend Krimis) und im Fernsehen. 2018 nimmt er sich in Frankreich das Leben.

Das Buch: „World Travel“ ist nach Bourdains Suizid erschienen und spiegelt Reisen wider, die der Spitzenkoch unternommen hat. Aus verschiedenen Quellen wurden seine Erlebnisse in Argentinien, Kroatien, Vietnam und 40 weiteren Ländern zusammengetragen – herausgekommen sind Tipps zur Anreise, zu Restaurants und Unterkünften. Mal hat er in Fünf-Sterne-Häusern geschlafen, mal in Hütten am Straßenrand gegessen, Bourdains Weise die Welt zu erkunden, ist nachahmenswert.

Über Merkel-Emotionen

David Safier: „Miss Merkel – Mord auf dem Friedhof“, Kindler, 352 Seiten, 16 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Er schreibt Bestseller in Serie – von David Safier stammen unter anderem „Mieses Karma“ und „Happy Family“.

Das Buch: Eine Kanzlerin im Ruhestand. Angela Merkel schiebt im uckermärkischen Kleinfreudenstadt das Baby ihrer Freundin Marie spazieren – und langweilt sich. Als der Friedhofsgärtner tot in einem Grab gefunden wird und sie mitbekommt, dass zwischen zwei Bestatterdynastien im Ort Zoff herrscht, mischt sie sich ein. Zumal sie einen der Verdächtigen zum Erröten attraktiv findet. Merkel mit Emotionen? Ein interessantes Spiel mit den Möglichkeiten. Im zweiten Miss-Merkel-Band heißt der Kanzler-Mops noch Putin – das soll sich in der Fortsetzung der Serie ändern. Der typische Safier-Stil bleibt garantiert. Er schreibt „cosy crime“ in Höchstform.

Über die Familie

Anne Tyler: „Eine gemeinsame Sache“. Kein & Aber, 352 Seiten, 28 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Anne Tyler wurde 1941 in Minneapolis geboren. Sie hat mehr als 20 Romane geschrieben, viele spielen in Baltimore, dem Wohnort von Tyler. Für den Roman „Atemübungen“ bekam sie 1989 den Pulitzer-Preis. Ihr Buch „A Spool of Blue Thread“ stand auf der Bestenliste für den Man Booker Preis. Schriftsteller wie John Updike und Nick Hornby sind bekennende Fans der Autorin.

Das Buch: Über viele Jahrzehnte begleiten wir in Tylers neuem Roman die amerikanische Mittelstandsfamilie Garrett. Vater Robin ist Klempner, Mutter Mercy Hausfrau und Künstlerin, die ihre drei Kinder liebt und sich doch mehr vom Leben versprochen hatte. Tyler ist eine Meisterin darin, anhand scheinbar banaler Szenen und Beschreibungen das komplexe System Familie zu durchleuchten. Kränkungen, Hoffnungen, Sehnsüchte und Geheimnisse: Die 80-Jährige beschreibt die Garretts als Menschen, denen es nicht gelingen will, wahre Nähe zueinander aufzubauen. Umso erstaunlicher ist deshalb, wie nahe Robin, Mercy, ihre Kinder Alice, David und Lily den Leserinnen und Leser kommen. Wärme und Humor, Tragik und Enttäuschung: In diesem Roman steckt alles.

Von NP-Leben-Redaktion