Hannover

Bücher von französischen, japanischen, schwedischen, marokkanischen und amerikanischen Autorinnen und Autoren nehmen uns mit in die Welt. Wir empfehlen spannende, nachdenkliche und unter die Haut gehende Geschichten für Ihren Leseabend auf dem Sofa.

Über eine große Frau

Hildegard E. Keller: „Was wir scheinen“. Eichborn, 544 Seiten, 24 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Die Professorin für Literatur und Jurorin beim Ingeborg-Bachmann-Preis ist Autorin von Theaterstücken und Filmen.

Das Buch: Am Ende ihres Lebens reist Hannah Arendt noch einmal von New York ins Tessin in die Schweiz. Die Urlaubsreise ist so etwas wie ein Rückblick für die Publizistin – auf ein Leben, das tief in die Abgründe des letzten Jahrhunderts blicken ließ und so zu einer starken Stimme desselben wurde. Mit Arendt begegnet man in dem Roman vielen großen Denkern ihrer Zeit – in fiktiven Dialogen kommen sie zu Wort. Wer die Eckdaten und die wichtigsten Weggefährten der jüdischen Theoretikerin, die 1933 aus Deutschland emigrierte, kennt, wird diese Szenen genießen. Etwas langatmiger gestaltet sich die Tessiner Rahmenhandlung. Trotzdem: Durch die romanhafte Annährung, verbunden mit der detailreichen Kenntnis der Autorin, gelingt ein guter Einblick in die Gedankenwelt dieser klugen Frau, die in Linden geboren wurde.

Über das Mensch-Sein

Kazuo Ishiguro: „Klara und die Sonne“. Blessing, 350 Seiten, 24 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: 2017 erhielt Kazuo Ishiguro, der in Nagasaki geboren wurde und heute in London lebt, den Nobelpreis für Literatur.

Das Buch: Klara ist ein Roboter, eine künstliche Intelligenz, die geschaffen wurde, um als humanoider Roboter einem Kind ein Spielgefährte zu sein. Sie steht in einem Schaufenster und hofft, endlich gekauft zu werden. Als Klara schließlich der schwerkranken Josie geschenkt wird, muss sie lernen, sich einzufühlen, zu verstehen und damit klar zu kommen, dass Menschen weder logisch, noch ehrlich, noch selbstlos sind oder stringent zum Besten handeln. Der Roman beschreibt aus der Sicht des neutralen Roboters das Verhältnis der Menschen untereinander. So greift Ishiguro beeindruckend die grundlegenden Fragen des Mensch-Seins mit all seinen Facetten auf – klug und subtil.

Über den Zweifel

Laila Lalami: „Die Anderen“, Kein & Aber, 432 Seiten, 24 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Laila Lalami wurde in Rabat (Marokko) geboren, hat in England und den USA studiert. Sie ist Professorin für Kreatives Schreiben an der University of California, einer ihrer vier Romane stand im Finale des Pulitzer-Preises.

Das Buch: Der Originaltitel lautet „The Other Americans“ – es geht um die hauchdünne Linie, die auch die Kinder von Einwanderern auf ewig von den weißen Amerikanern trennt. Noras Vater betreibt in einer Kleinstadt in der Mojave-Wüste ein Diner. Er stirbt bei einem Unfall, der Fahrer flieht. Nora hat Zweifel. Ihr alter Schulfreund Jeremy, der bei der Polizei arbeitet, bestätigt den Verdacht. Doch bei den Nachforschungen lernt Nora neue Seiten der Geschichte ihrer Eltern kennen. Lalami erzählt sprachlich brillant aus verschiedenen Perspektiven.

Über gefährliche Roboter

Henrik Siebold: „Takeda und die stille Schuld“, Aufbau TB, 366 Seiten, 10 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Der Journalist Henrik Siebold hat mehrere Jahre in Tokio gelebt und für eine japanische Tageszeitung gearbeitet. Er wohnt in Hamburg.

Das Buch: Kenjiro Takeda ist mehr als das Klischee eines japanischen Kommissars im Austauschprogramm. Höflich und zurückhaltend, am Saxofon in dunklen Jazkellern aber eine Energiebündel. In Hamburg ermittelt er bereits im fünften Fall – und steckt in einer Beziehungskrise mit Kollegin Claudia. In einem Seniorenheim wütete ein Feuer, neun Menschen sind tot. Tags darauf stirbt ein altes Paar bei einem Brand. Das verbindende Glied ist Pflegeroboter „Lisa“. Ein klug konstruierter Krimi, in dem man viel über künstliche Intelligenz, Roboter-Ethik und die Pflegekrise erfährt. Und ins Grübeln kommt, wie man in Deutschland eigentlich menschenwürdig alt werden kann.

Über wilde Wanderungen

Andreas Winkelmann: „Wilder wird’s nicht“, Rowohlt, 192 Seiten, 14 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Andreas Winkelmann verfasst sonst Bücher, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Schon in der Schulzeit schrieb er, wurde später mit Thrillern erfolgreich. Er wandert, angelt und lebt mit der Familie in Hoyerhagen bei Nienburg (Weser).

Das Buch: Es ist ein Gemeinschaftswerk mit seinem Freund, dem Schauspieler Markus Knüfken. Mit ihm reiste der Autor (vor Corona) durch Europa – wandernd und zeltend. Es ging durch die österreichischen Alpen, ins italienische Gran-Paradiso-Massiv, nach Schweden in den Sarek-Nationalpark – und auch in den Harz. Spannend wie einen Krimi beschreiben sie die Herausforderungen: sei es die richtige Nahrung, passende Klamotten, wilde Tiere in noch wilderer Natur, das Schnarchen von Mitstreitern. Trekkingtipps inklusive!

Über die Grenzen der Liebe

Sylvie Schenk: „Roman d’amour“. Hanser, 128 Seiten, 18 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Die Französin studierte in Lyon und lebt seit 1966 in Deutschland. Seit den 1990er Jahren schreibt sie ihre Romane auf Deutsch.

Das Buch: Charlotte Moire ist Schriftstellerin. Jetzt, mit über 70 Jahren, hat sie einen Roman über einen Ehebruch geschrieben. Aber die fiktive Geschichte hat einen wahren Kern – sie selbst hatte einst eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Im Interview mit einer Journalistin muss sie sich den Fragen stellen, was Liebe bedeutet und ob es Grenzen der Liebe gibt. Doch je mehr die Journalistin mit ihren Fragen über die Liebe insistiert, desto mehr öffnet sich die Trennlinie zwischen Romanfigur und Autorin. Eine interessante Diskussion zweier Frauen über die Liebe, eingebettet in eine genau beobachtende Sprache.

Über Verbrechen aus Mallorca

Klaus Späne: „Kap des Todes“. Emons, 272 Seiten, 13 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Klaus Späne ist Zeitungsredakteur und hat lange auf Mallorca gelebt.

Das Buch: Dass Mallorca nicht nur ein Urlaubsparadies ist, sondern ein Ort des Verbrechens sein kann, nimmt Klaus Späne auf, um seinen Lesern Eindrücke von der Insel zu geben, die Urlaubern gerne verborgen bleiben. So führen die Ermittlungen von Pau Ribera, Chefinspektor der spanischen Nationalpolizei, in seinem zweiten Fall auch in Gewerbegebiete oder soziale Brennpunkte Palmas, die man für gewöhnlich meidet. Aus Uhrendiebstählen und einem Selbstmord entwickelt sich eine kriminelle Gemengelage, die immer bedrohlicher wird. Ribera vertraut bei seinen Ermittlungen oft auf seine Intuition und liegt damit meist richtig. „Kap des Todes“ ist linear erzählt und bleibt spannend bis zum Schluss. Showdown in Palma inklusive.

Über packende Justizdramen

Graham Moore: „Verweigerung“, Eichborn, 400 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Moore wuchs in Chicago auf, studierte unter anderem Religion, wurde Toningenieur, dann Schriftsteller. Für das Drehbuch zum Film „The Imitation Game“ (mit Keira Knightley und Benedict Cumberbatch) gewann er 2015 einen Oscar.

Das Buch: Moores Justizthriller nimmt die Leserschaft mit in den Gerichtssaal. Zunächst in den Prozess, der Bobby Nock gemacht wird. Der schwarze Lehrer wird verdächtigt, die 15-jährige Schülerin Jessica Silver, mit der er eine Affäre hatte, umgebracht zu haben. Die Geschworenen sind sich uneins, bis Maya Seales sie überzeugt, Nock freizusprechen. Zehn Jahre später landet sie im Fokus von Ermittlungen: Der Fall wird neu aufgerollt, ein damaliger Geschworener ist tot. Packende Handlungsstränge, überzeugende Charaktere, fließende Zeitsprünge.

Über dunkle DDR-Kapitel

Romy Fölck: „Mordsand“, Lübbe, 428 Seiten, 20 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Die Meißenerin Romy Fölck hat Jura studiert und zehn Jahre für ein Unternehmen in Leipzig gearbeitet, bevor sie Schriftstellerin wurde. Mit ihrem Lebensgefährten lebt sie in der Elbmarsch im Landkreis Harburg. Im äußersten Nordosten Niedersachsens spielt auch ihre Krimiserie.

Das Buch: In ihrem vierten Fall „Mordsand“ klären Frida Paulsen und Bjarne Haverkorn den Tod eines Mannes auf, dessen Leichnam ein Pärchen im Schlick auf der Elbinsel Bargsand entdeckt. Daraus entwickelt sich ein Thriller, der auch die Geschichte der sogenannten DDR-Jugendwerkhöfe beleuchtet. „Es ist mir ein Bedürfnis“, schreibt Fölck im Nachwort, „dass dieses dunkle Kapitel der DDR-Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.“ Tiefgründige Charaktere, überraschende Wendungen. Geht unter die Haut.

Über eine verzweifelte Suche

Mons Kallentoft: „Verschollen in Palma“, Tropen, 416 Seiten, 15 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Kallentoft arbeitete als Journalist und in der Werbebranche, bevor er Buchautor wurde. Weltberühmt wurde er durch die Krimireihe um Ermittler Zack Herry, die er mit Markus Luttemann schrieb. Er lebt auf Mallorca.

Das Buch: Die 16-jährige Emme fliegt für einen Partytrip von Schweden nach Mallorca und kehrt nie zurück. Drei Jahre später ist die Ehe der Eltern zerbrochen und Emmes Vater Tim Blancks arbeitet als Privatermittler in Palma – verzweifelt sucht er weiterhin nach der verschollenen Tochter. Grimmig und getrieben ist dieser Blancks, und entsprechend ist der Erzählstil. Kallentoft macht keine Werbung für seine Wahlheimat, erzählt von Gewalt, Korruption, wechselt Zeiten und Perspektiven. Schwedische Finsternis auf Malle: Immerhin bekommt man beim Lesen kaum Fernweh.

Über die Heimkehr

Peter Mohlin, Peter Nyström: „Der andere Sohn“, Harper Collins, 528 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Die Autoren: Sie sind in der schwedischen Kleinstadt Karlstad aufgewachsen, schrieben schon als Kinder ihre erste gemeinsame Kriminalgeschichte – und wollen offenbarnun in die Fußstapfen des genialen Duos Hjorth/Rosenfeldt treten. Peter Mohlin ist Journalist, Peter Nyström Drehbuchautor und Regisseur.

Das Buch: US-Metropole trifft schwedische Provinz. FBI-Agent John Adderley wurde in das Netzwerk des nigerianischen Drogenbarons Ganiru eingeschleust. Im Zeugenschutzprogramm setzt John durch, dass er mit neuer Identität in seine alte Heimat Schweden zurückkehren kann. Als kleiner Junge nahm ihn der Vater mit in die USA, der „andere Sohn“ Billy blieb mit der alkoholkranken Mutter zurück – er war ein Kuckuckskind. John hat das Gefühl, Schuld abtragen zu müssen. Denn vor zehn Jahren stand Billy im Fokus der Ermittler, als die junge Firmenerbin Emelie in Karlstad spurlos verschwand. Nun soll der „Cold Case“ neu aufgerollt werden. John will dafür sorgen, dass die Beweise objektiv bewertet werden. Und hat gleichzeitig die Angst im Nacken, dass Ganiru ihn aufspürt. Solider Karlstad-Krimi mit Cliffhanger. Band zwei wird folgen.

Von NP