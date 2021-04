Hannover

Kein Chi-chi, keine Aufgeregtheit. Das kleine Lokal schmiegt sich in die Arkaden der Blumenauer-Straße in Linden-Mitte, gegenüber das mächtige Ihmezentrum. Die Fenster von „Tru Story“ sind noch von innen verklebt – drinnen wird noch am Innenausbau gewerkelt. Nur die Küche ist blitzeblank, voll einsatzfähig, denn nach wochenlangen Probeläufen startet der Bringdienst nach Ostern richtig. „Mit authentischer Vietnam-Küche“, so beschreibt Ngoc Duc Nguyen (33) die Werke seines Vaters Tru Nguyen (57). „Tru Story“ ist seine Geschichte.

„Das ist meine Heimatküche“, sagt Tru Nguyen stolz über Gerichte namens „Bahn Mi“ oder „Bahn Xeo“, die anders aussehen als in vielen asiatischen Restaurants. „Hausmannskost“, so nennt es sein Sohn, den früheren „Probierbar“-Chef kennt man in Linden als „Nucki“.

Tru Nguyen kam als einer der „Boatpeople“ nach Deutschland

Tru Nguyen stammt aus Vung Tau im Südosten. Als einer von vielen tausenden „Boatpeople“ floh er Anfang der 80er-Jahre vor dem kommunistischen Regime im Norden, fand nach einer dramatischen Reise Schutz in Deutschland. Zurück ließ er seine hochschwangere Frau, die zusammen mit dem Sohn erst Jahre später nach Deutschland nachkommen konnte. „Auf der Flucht sollte nur einer sein Leben riskieren. Das hat unsere Familie geprägt“, sagt Nucki, dessen zweiter Vorname Duc übersetzt „deutsch“ bedeutet. „Ich war das erste Kind, das hier geboren wurde.“

Sein Reich: Tru Nguyen schaut durch das Küchenfenster in den „Tru Story“-Gastraum. Quelle: Heusel

„Meine Eltern haben harte Zeiten hinter sich“, weiß der 33-Jährige. „Deshalb ist Essen so wichtig. In der Familie waren alle Reispflücker – es durfte nie ein Korn verschwendet werden.“ Das merke man an Tru Nguyens Arbeit in der Küche: Aus Karottenschalen wird noch die Brühe gekocht, der Kopf eines Fisches nicht weggeworfen, sondern als Köstlichkeit behandelt.

Als Tellerwäscher hat Tru Nguyen in chinesischen Restaurants gearbeitet, hat viel gelernt, sich hochgearbeitet. „Dieses eigene Restaurant ist ein Traum – von uns allen“, sagt Nucki, auch Schwester Mimi (32, eigentlich Bürokauffrau) ist mit im Team. Eine Neueröffnung mitten im Lockdown? „Es gibt keinen schlechten Zeitpunkt um etwas anzufangen“, findet der Gastronom, der im November 2020 seine „Probierbar“ an der Limmerstraße aufgeben musste und jetzt in der „Leinery-Lounge“ in der Altstadt Cocktails anbietet.

Neue Heimat: Ngoc Duc Nguyen (Mitte) mit Nils Neubert (links) und Dirk Schnarhelt in der „Leinery-Lounge“. Quelle: Christian Behrens

Ein Bringdienst sei natürlich nie geplant gewesen. „Aber wir machen jetzt das Beste daraus.“ Weil er während des BWL-Studiums bei „Joey’s“ gejobbt hat, kann er auf diese Erfahrungen zurückgreifen. „Wir pfuschen Vater nicht in die Küche rein, er überlässt uns Logistik und Lieferung“, sagt er über die Arbeitsaufteilung. „Man muss in dieser Corona-Zeit Kraft investieren in die Digitalisierung“, für viele Wirte sei das aber eine Hürde. Was auch helfe: „Ich bin in Linden aufgewachsen, ich habe ein großes Netzwerk.“

Stimmt. Steht man mit Nucki Nguyen am Schwarzen Bären muss man sich Zeit nehmen. Hallo hier, hallo da, der Mann mit der Mütze verteilt „Tru Story“-Kärtchen, plaudert kurz, grüßt. Eine Szene, die wohl so auch in Vung Tau stattfinden könnte, im Südosten Vietnams.

Nucki Nguyen war erst einmal in Vietnam

„Ich war erst einmal dort“, erzählt Nucki über die Heimatstadt seiner Eltern. „Aber man wird von der Familie behandelt, als wäre man schon immer Teil ihres Lebens“, sagt er über die Reise vor vier Jahren. „Ein extremes Erlebnis.“ Auch die Gerichte, mit denen er aufgewachsen ist, hat er dort gekostet. „Für einen Euro bekommt man einen Tisch voller Essen.“ In Deutschland musste die Familie immer lange danach suchen – „wir sind bis nach Hamburg gefahren, um authentisches vietnamesisches Essen zu bekommen“.

Ngoc Duc Nguyen traf im Vietnam-Urlaub die Familien seiner Eltern. Quelle: privat

Das ordern viele Landsleute aus Hannover jetzt bei „Tru Story“: „Wir nehmen das als Kompliment“, sagen die Nguyens. Und können an den Bestellungen ablesen, aus welcher Region die Leute stammen. „Nordvietnamesen bestellen meist ohne Hoi Sin Sauce. Aber wir im Süden lieben Fischsauce.“

Ein „schönes Phochenende“ wünscht die Familie via Instagram – in Anspielung auf die berühmte vietnamesische Suppe namens Pho. Auch die „Frühlingslollen“ im Menü zeugen von nerdigem Humor. Die Gerichte richten sich nach Verfügbarkeit der Zutaten („Betelblätter sind schwer zu bekommen, Kräuter sind oft teurer als Fleisch“), alle Vorspeisen kosten drei Euro („Die Leute sollen Lust bekommen zu probieren“), alles kann problemlos vegan zubereitet werden.

Gutes Team: Mimi, Tru und Ngoc Duc Nguyen im Restaurant „Tru Story“. Quelle: privat/Instagram

Und wird in Zuckerrohr-Verpackung oder Recycling-Pappe geliefert. Inklusive Anleitung. „Für den Reisnudelsalat muss man zu Hause drei Komponenten mischen“, erklärt der 33-Jährige. „Am Anfang haben sich die Leute öfter für den Beilagensalat bedankt, den sie gar nicht bestellt hatten ...“

„Tru Story“ beendet den Probebetrieb, ab 6. April kann man täglich ab 16 Uhr unter Telefon 0174/3276494 bestellen. Geliefert wird im Umkreis von drei bis vier Kilometer.

Von Andrea Tratner