Hannover

Es war als „Soft Opening“ gedacht: „Aber als wir die Tür aufgemacht haben, war gleich ein Riesenansturm“, erzählt Dogan Ayhan (29) begeistert. Seit Sonnabend ist offiziell geöffnet, ab 12. Juli sollen die Prozesse im schicken Poké-Laden „Mana Bowl“ an der Georgstraße (gegenüber vom leeren Karstadthaus) sitzen. „Wir haben uns in den ersten Tagen Zeit genommen und viel Feedback von den Kunden eingeholt“, erzählt Dogan Ayhan, der Psychologie studiert hat und in Hamburg als Berater im Bereich Verkaufspsychologie arbeitet.

Was bringt ihn dazu, in Hannovers City ein Lokal aufzumachen? „Ich bin in der Gastronomie aufgewachsen, meine Eltern haben 20 Jahre lang das Restaurant ,Euphrat’ in Springe betrieben – ich habe mein Leben da verbracht.“ Die Eltern gaben das Lokal im Dezember 2019 auf, wollten sich neu orientieren. Im Rückblick eine weise Entscheidung: „Mit Corona wäre das schwierig geworden.“

Auf Hawaii probiert Ayhan seine erste Poké-Bowl

Der Sohn („Ich werde weiter Psychologe bleiben“) wagte trotz Pandemie den Gastro-Start: „Ich habe noch genug Kraft und zu wenig graue Haare“, verkündet er gut gelaunt. Außerdem trug er die Idee zu „Mana Bowls“ viele Jahre mit sich herum. Während des Studiums hatte er 2013 ein Auslandssemester in Kalifornien gemacht, vier Wochen auf Hawaii drangehängt – und dort seine erste Poké-Bowl gekostet.

Köstlich und frisch: In die „Mana Bowls“ kommen nur frische Zutaten. Quelle: Dogan Ayhan

Der Salat aus rohem Fisch und vielen anderen gesunden Elementen hat dort den Status eines Nationalgerichtes, er vermischt Einflüsse aus den Küchen der USA und Asiens. Für Hannover sei das aber zu früh gewesen: „Roher Lachs und Mayo? Das hätte nicht funktioniert. Aber das Thema ist bei mir immer mitgeschwommen.“ Und hat inzwischen auch Hannover erreicht: Schon vergangenes Jahr eröffnete „Ma’loa“ an der Marienstraße, vor kurzem „Waikiki“ an der Kurt-Schumacher-Straße – Hawaii-Bowls surfen auf der Trendwelle.

Gute Team: Osman Karakurt (links) ist Geschäftsführer, Orhan Ayhan ist für das Tagesgeschäft zuständig. Quelle: Frank Wilde

„Mein Onkel Orhan hat die leere Ladenfläche hier entdeckt“, erzählt Dogan Ayhan. Auch Osman Karakurt (26) aus einer befreundeten Gastrofamilie stieg ins Geschäft ein. „Ein echter Familienbetrieb“, betont der 29-jährige Psychologe. „Wir haben die Karte, alle Zutaten und unsere geschmacklich sehr intensiven Saucen gemeinsam ausgetüftelt. Und mindestens zwölf Testessen mit Freunden veranstaltet.“

Man kann die Bowls selber zusammenstellen, oder fünf Kompositionen (ab sieben Euro) der Speisekarte wählen. Wer für das Außer-Haus-Geschäft sein eigenes Gefäß oder eine Tupperdose mitbringt bekommt einen Euro Rabatt. „Wir arbeiten an einem Mehrwegsystem“, verspricht Dogan Ayhan. Es gehe auch um Nachhaltigkeit, nicht nur um ein gesundes Mittagessen. „Nach einer Poké-Bowl hat man mehr Energie als vorher. Als Lunch ist das leichter als ein Burger oder Pasta.“

Mittendrin: „Mana Bowl“ an der Georgstraße. Quelle: Frank Wilde

Deshalb hat er als Publikum Menschen aus umliegenden Büros oder Angestellte im Einzelhandel im Auge. Dass er mit dem Konzept richtig liegen könnte, hat er in den Tagen des Soft Openings gemerkt. Denn sein Psychologen-Job in Hamburg sei hauptsächlich Büroarbeit – „es hat mega viel Spaß gemacht, mit Menschen zu sprechen und die Skepsis gegenüber Poké-Bowls abzubauen. Das Gefühl ist unbezahlbar.“

Vielleicht sollte er sich die Rückkehr nach Hamburg nochmal überlegen: Dogan Ayhan bezeichnet die Auseinandersetzung mit „Food und Dining als Lebensprojekt“. Mit einem Cousin und einem Freund hatte er 2017 in der Vox-Show „Höhle der Löwen“ eine Art „AirBnB für Pop-up-Restaurants“ vorgestellt. Ein Deal mit Judith Williams (49) und Frank Thelen (45) über 100.000 Euro kam vor der Kamera zustande, platzte im Nachgang aber.

„Chef.One“ brachte Hobbyköche und Dinnergäste zusammen

Mit der App „Chef.one“ brachten Dogan und seine Mitstreiter trotzdem deutschlandweit ambitionierte Hobby-Köche und Dinnergäste in Privatwohnungen zusammen. 2019 stieg der 29-Jährige aus der Firma aus, in der Corona-Zeit „haben die Investoren das Projekt liquidiert“, bedauert er. „Da ist ein tiefer Schmerz, denn es ist viel Lebenszeit reingeflossen.“ Energie, die er jetzt offenbar in „Mana Bowls“ gesteckt hat.

Von Andrea Tratner